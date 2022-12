Loris Zanatta: “El feriado nacional suena un poco bananero, espero no ofender a nadie”

Loris Zanatta (Crédito: Santiago Saferstein)

Loris Zanatta, profesor de Historia de América Latina en la Universidad de Bolonia (Italia) y periodista, cuestionó la euforia argentina por la victoria en la final del Mundial de Qatar 2022 ante Francia y se sumó a las voces que rechazaron el anuncio del feriado nacional que el Gobierno dictó para que la población pueda celebrar con la Selección Nacional, que realizará hoy un recorrido desde Ezeiza hasta la Ciudad de Buenos Aires.

“El feriado nacional suena un poco bananero, si me permiten. Espero no ofender a nadie”, remarcó el intelectual, en línea con las voces opositoras y gobiernos provinciales que marcaron distancia con la medida adoptada por el Poder Ejecutivo. “Es fútbol, se ganó y entiendo que es una fiesta colectiva. Pero la vida es otra cosa”, dijo en declaraciones a radio Mitre.

El ensayista se manifestó un “poco preocupado por la borrachera exagerada” de la población, luego del triunfo histórico que consagró a la Argentina con la obtención de su tercera Copa Mundial. “No me sorprende. Me parece que se exagera siempre. Hay depresión cuando las cosas salen mal, y hay triunfalismo cuando las cosas salen bien”, agregó.

“Habría que medir un poco las emociones, por eso digo lo de la borrachera, en sentido metafórico. Cuando uno está subido a la emoción, dice y hace cosas que en tiempos normales no diría. Está bien estar así un día, dos días... pero me parece que nos pasamos un poco”, dijo el historiador italiano.

La gente se aglomeraba esta mañana en el Obelisco para saludar la caravana de la Selección Nacional

Zanatta, que suele opinar de manera contraria a las ideas del peronismo y de “los populismos” en general, consideró que “hay una desesperación del Gobierno para que vayan los jugadores con la Copa”.

Al ser consultado sobre las tentativas de que “La Scaloneta” pudiera visitar la Casa Rosada, el periodista opinó que “si la Selección va o no a la Casa Rosada, no debería ser un problema”. “Acá en Italia, pero en otros países europeos también, si hay un triunfo deportivo se encuentran con el Presidente, pero la gente no le da demasiada importancia. Me parece que hay un problema con eso en Argentina. Se le da demasiada importancia a la foto del equipo con el Presidente”.

Sobre ese aspecto, se preguntó: “Al Gobierno las encuestas lo dan en picada, ¿pero realmente piensa que una foto va a subir en las encuestas?”. Y continuó: “¿Los argentinos se dejarían condicionar por una foto del Presidente con (Lionel) Messi?”.

Cientos de miles de hinchas teñían de celeste y blanco esta mañana la zona del Obelisco, en el centro porteño (Télam)

Además, el historiador dijo que “siempre” hubo utilización de la política en el deporte, por lo que la victoria de la Selección Nacional en el último Mundial de Fútbol no es la excepción. “El deporte es política, a veces en sentido positivo, como cuando (Richard) Nixon viajó a China, que estaba totalmente fuera del mundo, con la selección de ping pong. El deporte puede abrir puertas también”, matizó.

Zanatta es articulista en revistas de Europa y América Latina, y autor de libros como Del Estado liberal a la nación católica. 1930-1943 (Buenos Aires, 1996), Perón y el mito de la nación católica. 1943-1946 (Buenos Aires, 1999), Historia de la Iglesia argentina (con R. Di Stefano, Buenos Aires, 2000), Breve historia del peronismo clásico(Buenos Aires, 2009), Eva Perón. Una biografía política (Buenos Aires, 2011) e Historia de América Latina. De la colonia al siglo XXI (Buenos Aires, 2012).

Pedidos oficial de tranquilidad

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, expresó que Argentina está hoy de “fiesta popular” por la caravana que realizará la selección nacional campeona del mundo desde Ezeiza hacia la ciudad de Buenos Aires y pidió celebrar en “paz y comunidad”, en su cuenta personal de Twitter.

El presidente Alberto Fernández decretó para este martes un feriado nacional para que “el pueblo argentino pueda festejar y compartir con la Selección de fútbol”. A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado ayer y publicado hoy, exceptúa de la norma a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y los bancos, que trabajarán hasta las 12 de hoy.

La selección nacional llegó esta madrugada a Ezeiza, tras ganar el domingo a Francia por penales, y después del mediodía iniciara una caravana por la Ciudad de Buenos Aires, en un clima de algarabía popular.

Durante la madrugada de este martes, llegó la Selección Nacional a Ezeiza y recibió las primeras ovaciones en territorio nacional (REUTERS/Matias Baglietto)

