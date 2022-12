La UCR apuesta a un candidato único que enfrente al PRO: el plan detrás de la propuesta de Morales a Manes para ir a una interna

Gerardo Morales y Facundo Manes se mostraron juntos en el lanzamiento del candidato a gobernador de la UCR en Formosa

Gerardo Morales y Facundo Manes dejaron atrás el enfrentamiento que protagonizaron por las críticas a Mauricio Macri, que derivó en un cruce de comunicados. Lo demostraron este viernes por la noche en una foto juntos durante el lanzamiento del candidato radical en Formosa. Pero fueron un paso más allá: el jujeño le propuso al neurólogo competir en una interna a mediados de marzo para lograr un único candidato que cuente con todo el apoyo de la UCR para enfrentar al PRO en las PASO que tendrá Juntos por el Cambio en las elecciones del 2023.

Según relataron a Infobae fuentes del Comité Nacional, luego del acto en el que lanzaron a Fernando Carbajal a la pelea por suceder a Gildo Insfrán, Manes y Morales tuvieron una conversación distendida en la que analizaron la situación del país y la escandalosa sesión en la Cámara de Diputados que terminó en gritos e insultos entre el oficialismo y la oposición. En ese contexto, Morales consideró que, si bien los extremos no ganan elecciones, “logran imponer una lógica”. Por ese motivo le propuso a su correligionario competir en una interna dentro del partido centenario con el objetivo de posicionar a un candidato que cuente con todo el apoyo y la estructura radical.

Esa interna radical sería durante el mes de marzo. Hasta ese entonces, Morales cree que ambos pueden presentar sus proyectos de país y debatirlos. Aunque no descartan una fórmula cruzada con el PRO, en el Comité Nacional sostienen que deben empoderar a un candidato radical para dar la pelea sobre el programa de gobierno y el reparto de puestos de poder en un posible Gabinete. Un reclamo que venían deslizando los históricos dirigentes de la UCR, como por ejemplo, Alfredo Cornejo.

Pese al entusiasmo que ronda en el entorno de Morales, desde el equipo estratégico de Manes le bajaron el tono al supuesto acuerdo. “Tienen que opinar otros dirigentes como Cornejo y Gustavo Valdés”, aclararon en diálogo con Infobae. Si bien recibieron de forma positiva la propuesta, recordaron que hasta hace algunas semanas el gobernador jujeño aseguraba que las candidaturas debían resolverse según las encuestas.

“No hay un acuerdo. Fue el principio de una conversación en un ámbito informal para ver cómo resolvemos las candidaturas”, insistieron y confirmaron que la próxima semana tratarán de avanzar en las negociaciones, aunque adelantaron que buscarán el apoyo de otros radicales que también se posicionan como posibles candidatos.

La propuesta de Morales llegó luego de las críticas que algunos dirigentes históricos de la UCR hicieron en diálogo con este medio. Por ejemplo, durante una entrevista, Cornejo cuestionó la falta de empoderamiento a un candidato: “Hay gente que se menciona como candidato pero no es que el partido se puso de acuerdo y apunta a uno para ganar, que debería ser el mejor razonamiento y no se ha hecho. Hay tiempo para hacerlo si todo el radicalismo toma esa decisión. En todo este 2022 no he visto que empoderaran a alguien, todo lo contrario, se ha debilitado al que lo dijo abiertamente, que es Facundo Manes. Se lo ha debilitado en este proceso y por las razones que sean, no hay un affectio societatis para apoyarlo”.

“Juntos por el Cambio no tiene un candidato recortado como era en 2015, que se sabía que Macri ganaba las PASO, pero hay un pelotón del PRO por encima de los radicales que se miden. Se está agotando el tiempo para empoderar a alguien y da la impresión que no hay vocación en las autoridades del Comité Nacional. No tiene vocación el radicalismo de hacerlo”, agregó.

Otro dirigente consideró que en Juntos por el Cambio hay una “Macri dependencia”, ya que todos los referentes opositores actúan en función del ex presidente. Incluso los líderes del PRO, entre ellos, el jefe de Gobierno porteño. “Antes teníamos una estrategia clara: tener un único candidato competitivo para salir”, observó y consideró, además, que Morales dejó de lado ese mantra para incorporarse al espíritu anti macrista de Larreta y Lousteau.

