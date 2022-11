Cristina Kirchner confirmó que hablará por última vez en el juicio por Vialidad, antes de que se conozca el veredicto

La ex presidenta hablará por tercera vez ante el tribunal que tiene a cargo la causa en su contra

Si bien se esperaba que lo hiciera, recién este lunes por la tarde la vicepresidenta Cristina Kirchner confirmó que volverá a hablar en el marco del juicio por la causa conocida como Vialidad, que la tiene a ella y al empresario Lázaro Báez como principales acusados, en lo que será su última intervención antes del veredicto final que deberá tomar el tribunal en las próximas semanas.

A través de un mensaje que publicó en su cuenta oficial de Twitter, la ex mandataria nacional anticipó que expondrá en la audiencia que está prevista para este martes, a partir de las 9:30, y que probablemente se realizará de forma virtual, como las anteriores.

“Mañana, a las 9:30 horas, en el juicio de Vialidad: ‘últimas palabras’. Así le dicen…”, escribió la ex jefa de Estado, junto al link en el cual se podrá ver en vivo el encuentro encabezado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la Ciudad de Buenos Aires.

El mensaje de la Vicepresidenta

Aunque era previsible que la ex mandataria hiciera uso de este derecho, se aguardaba su confirmación, por lo que una vez más -en rigor, la tercera- expondrá sus argumentos defensivos frente a los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

En las anteriores oportunidades, el contenido de su discurso giró sobre el mismo eje: críticas a la causa y denuncia de persecución política. Insistió con “el tribunal del lawfare”, al cual acusó de ya tener “la condena escrita”. “A mí me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia”, dijo en su indagatoria.

El juicio, que comenzó en mayo de 2019, entró en su etapa final la semana pasada, luego de que finalizara el periodo de presentación de pruebas y los alegatos, en el que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron una condena para Cristina Kirchner de 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

Después comenzó el tiempo de las palabras finales: el momento en el que los acusados pueden -o no- hablar por última vez antes del veredicto. El viernes pasado participaron el empresario Lázaro Báez y el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, dos de los principales acusados.

El empresario Lázaro Báez es otro de los acusados

En tanto, en la audiencia de este martes, además de la ex presidenta, también podrán hablar el ex titular de Vialidad de Santa Cruz, Héctor Garro; el ex funcionario del Ministerio de Planificación y primo del ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner; y el ex secretario de Obras Públicas José López.

En esta causa, puntualmente, se investiga el presunto direccionamiento de los contratos de obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez entre 2003 y 2015, es decir, durante los gobiernos kirchneristas. El fiscal Luciani acusó a Cristina Kirchner de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

De acuerdo con lo que pudo saber Infobae por parte de fuentes de la Justicia, los jueces ya comenzaron a hablar sobre la resolución de esta causa, por lo que este mismo martes darán todo el cronograma de lo que queda del proceso: el veredicto podría conocerse en la primera quincena de diciembre.

Ese día se sabrá si los acusados son culpables o inocentes y marcará no solo la agenda judicial y política, sino también la continuidad de la campaña electoral de cara al 2023. No obstante, es probable que si hay una condena, esta sea apelada por la defensa de la ex mandataria, que de esa manera podría competir de todas formas por un cargo.

