Luis Juez pidió que se defina urgente su situación en el Consejo, pero la causa no tiene magistrado

El senador Luis Juez

El senador nacional del PRO Luis Juez le pidió a la justicia que “de manera urgente” resuelva su pedido para ser designado en el Consejo de la Magistratura de la Nación en lugar de su colega del kirchnerismo Martín Doñate. Sin embargo, no hay magistrado para hacerlo. Los dos que intervienen se declararon incompetentes y ahora la Cámara tiene que resolver cuál de los dos se queda con el caso.

La pelea es por uno de los lugares que le corresponden al Senado en el Consejo, el órgano encargado de selección y acusación de jueces nacionales y federales y de la administración del Poder Judicial y que desde abril pasado preside el titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti. De hecho la pelea tiene como eje un fallo del máximo tribunal.

La Corte Suprema apartó a principio de mes a Doñate del Consejo. Dijo que fue designado mediante un “ardid” del oficialismo cuando dividió su bloque en dos para quedarse con uno de los lugares del Consejo cuando en rigor le correspondía al PRO. La decisión fue en una causa que inició Juez que reclamaba su designación.

Doñate fue apartado del Consejo del período que terminó el 18 de noviembre. Ahora hay una nueva gestión en la que ingresan consejeros hasta el 2026. Ya juraron los representantes de los jueces, los abogados, los académicos y el representante del Poder Ejecutivo. Son 12 con Rosatti. Faltan los cuatro diputados -que ya fueron aceptados por la Corte y resta que juren- y los cuatro senadores cuya situación está pendiente a decisión de la Corte Suprema.

El eje es Doñate. El oficialismo lo volvió a postular para el período 2022-2026 del Consejo porque entiende que el fallo de la Corte era para la gestión anterior y que para el actual es válida la división del bloque. La oposición dice la resolución de la Corte tiene vigencia hasta las elecciones parlamentarias del año que viene cuando los bloques puedan modificarse.

Pero el Senado, con el aval del pleno en una sesión en la que estuvo el oficialismo y no la oposición, aprobó la designación de Doñate y de los otros tres representantes de la cámara alta: los también oficialistas Mariano Recalde e Inés Pilatti de Vergara y al radical Eduardo Vischi

Juez, con el abogado Pablo Manili, presentó un amparo. Pidió que se anule la designación de Doñate y que sea designado el senado del PRO. La causa le tocó a la jueza en lo contencioso administrativo federal María Alejandra Biotti se declaró incompetente y se la mandó a su colega Pablo Cayssials.

Los jueces de la Corte Suprema de Justicia

Te puede interesar: El Consejo de la Magistratura espera una semana de definiciones con un reloj en tiempo de descuento

La magistrada dijo que Cayssials fue quien tuvo la causa por el primer reclamo de Juez contra Doñate y que correspondía que la nueva presentación siga en su juzgado. “Considero que su tramitación en diferentes Juzgados podría conducir al dictado de decisiones contradictorias respecto de la interpretación y aplicación de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que, amén de causar un escándalo jurídico, atentaría contra las exigencias propias de la economía procesal”, dijo Biotti y se la mandó a su colega,

Pero Cayssials no compartió el criterio y se la devolvió. Dijo que si bien en las dos causas se critica una decisión del Senado se trata de expedientes distintos que no generarían sentencias contradictorias. Así, el caso ahora lo tiene Biotti que si no se lo queda lo tiene que enviar a la Cámara en lo Contencioso, superior de los jueces de primera instancia, para que resuelva cuál de los dos magistrados lo tramita.

En el medio de esa disputa, Juez pidió una rápida resolución del caso. “Es inminente que el Consejo de la Magistratura de la Nación tome juramento ilegítimamente al senador Doñate”, dijo en una presentación a la que accedió este medio. Sin embargo, la Corte Suprema todavía no aceptó la designación de ninguno de los cuatro senadores.

“A fin de evitar que se consume semejante dislate institucional, y sin perjuicio de lo que finalmente se decida sobre la conexidad declarada en los presentes autos, venimos a solicitar que de manera urgente se provea la medida cautelar peticionada en el escrito de inicio”, pidió Juez en el medio de la disputado de los magistrados y antes que resuelva Cayssials.

La expectativa está puesta en que esta semana la Corte Suprema defina la situación de Doñate. Esto es si acepta que asuma en el Consejo, si lo rechaza o que le permita ingresar sin perjuicio de lo que pueda pasar en la causa judicial de Juez, lo mismo que ocurrió en el período pasado.

Mientras tanto, en el Consejo esperan que esa situación se resuelva para que pueda ponerse en marcha. Se tienen que conformar sus comisiones y designar a las autoridades, entre ellas quien será el o la vicepresidenta de Rosatti. La última vez que el Consejo tuvo una reunión de su plenario fue en julio pasado.

Seguír leyendo: