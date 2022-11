El Movimiento Evita denunció agresiones y amenazas con armas en la interna por la intendencia de La Matanza

Un grupo de ocho militantes pertenecientes al Movimiento Evita denunció haber sido agredidos anoche por medio de golpes de puño y amenazas con armas de fuego en el marco de unas pintadas que realizaban en el municipio bonaerense de La Matanza. Los vehículos en los que se trasladaban también fueron dañados y registraron impactos de bala, según el material audiovisual que acercaron a las autoridades.

Tal como precisa la denuncia policial realizada ante la Comisaría 5ta —ubicada en San Carlos, localidad de Isidro Casanova, La Matanza— alrededor de las 00.30 un grupo de ocho militantes del Evita realizaban pintadas a favor de la diputada provincial Patricia “La Colo” Cubría, quien representa al Frente de Todos y proyecta su candidatura a la intendencia del partido de La Matanza, cargo que actualmente ocupa Fernando Espinoza.

Según los denunciantes —quienes realizaban la actividad política en el cruce de las calles Carlos Casares y Lavadero— una camioneta Ford Ranger color negra se detuvo en la esquina y desde el interior los ocupantes comienzan a tomar fotografías con celulares. A continuación, alguien gritó desde el vehículo: “Soy de la barra del (Almirante) Brown, ahora volvemos y me vas a conocer, yo soy de la banda de ‘Los Búhos’, estás pintando mi paredón”.

Impacto de bala en la ventana de uno de los autos

Al instante, la camioneta negra se retiró, por lo que el grupo de militantes continuó con las pintadas. Pero casi una hora después, fueron tres los vehículos que regresaron y se detuvieron en la esquina y a la negra se sumaron otros rodados: una Chevrolet Meriva oscura y otra Ford F-100 blanca. Según los testigos que realizaron la denuncia, estiman que en el interior había un total de 30 personas encapuchadas. Algunos de ellos descendieron y agredieron a los militantes con golpes de puño.

A continuación —siempre según lo denunciado—, uno de los agresores se acercó a uno de los vehículos de los militantes y efectuó distintos disparos sobre el auto Citroën C4 color gris. Tal como precisaron las fuentes consultadas, se registraron tres perforaciones sobre el capot y cuatro en el parabrisas, puerta delantera derecha, además de la rueda delantera izquierda. Los vidrios y la chapa de los vehículos también registraron daños por medio de golpes con “caños de gas”.

Pocas horas después de conocerse la denuncia, el Movimiento Evita local emitió un comunicado titulado “Por una democracia sin violencia política”. En el texto, la organización repasa lo ocurrido y denuncia las agresiones sufridas.

El capot del vehículo también registro impactos de bala

“Tanto en el Frente de Todos como en las demás coaliciones políticas comenzó algo que hace a la política: la militancia en muchos distritos por las candidaturas que disputarán cargos ejecutivos y legislativos. El año que viene es un año decisivo. En última instancia se elegirán presidente y vicepresidente”, señaló el texto en su primera parte.

“Desde el Movimiento Evita siempre hemos defendido y apoyado la territorialidad de la militancia, la presencia de los compañeros en cada distrito y venimos bregando por la realización de unas PASO lo más democráticas, abiertas y solidarias hacia dentro del Frente que conformamos”, aclararon luego.

“Es por ello que desde hace varias semanas, se hizo pública la voluntad de que militamos la candidatura a Intendente de La Matanza de Patricia ‘La Colo’ Cubría —enfatizaron—. Con vocación democrática aspiramos a que ella pueda participar en las PASO dentro del Frente de Todos en el 2023″.

Casquillos que fueron acercados a la justicia

En relación a los hechos, repasaron en el comunicado: “Siin señalar a alguien en particular, en el día de hoy a las 00.30 hs en la Ciudad de San Carlos, localidad de Isidro Casanova Partido La Matanza, un grupo de militantes del Movimiento Evita estaban realizando pintadas por la candidatura de Patricia Cubría cuando ocurre lo siguiente en el lugar: un grupo de personas no identificadas y con capucha (que dicen ser de la Barra de Almirante Brown y otros de los Búhos) amenazan desde una Ford Ranger con palos y otros elementos contundentes, con el fin de que no se use ese paredón para esas pintadas”.

Luego, agregaron: “El segundo hecho es aún más grave: vuelven a los 45 minutos con otro vehículo más, golpean los rodados en los que se movían los militantes del Movimiento Evita, golpean a una de las compañeras y detonan alrededor de 5 o 6 tiros que son los casquillos que se pudieron encontrar para realizar la denuncia policial pertinente”.

“Como conclusión de estos hechos, todos los militantes del Movimiento Evita repudiamos cualquier acción de violencia política, denunciamos en los lugares que corresponde para que se investigue quién es el responsable político de estos hechos, y a la vez sostenemos la bandera de la democracia pacífica y constructiva”, concluyó el texto difundido por la organización.

