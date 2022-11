Estela de Carlotto habló de la muerte de Bonafini: “Tenía su carácter fuerte, pero lo que interesa es lo que hizo y lo que dejó”

Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estella de Carlotto, lamentó este lunes la muerte de su par de Madres, Hebe de Bonafini, y remarcó que, aunque la dirigente de los derechos humanos tenía “su carácter fuerte”, lo importante es “lo que hizo y lo que dejó”.

“La noticia de su fallecimiento me causó mucha tristeza, por supuesto, porque, si bien con la edad que tenemos es de esperarse ya esa solución de la vida, que es la muerte, no obstante uno piensa cuánto más podría haber seguido haciendo respecto de lo que ella tenía como convicción sobre los derechos humanos”, comentó al respecto Carlotto.

Durante una entrevista en radio La cielo, de La Plata, la titular de Abuelas reconoció que “en muchas cosas no había absolutamente ninguna coincidencia” con Bonafini, pero destacó que “fue una mujer reconocida por el mundo entero, que se dedicó a pregonar la necesidad de la condena a los responsables, de buscar a los que no volvieron”.

“En los primeros tiempos hemos caminado juntas porque estábamos recién formándonos en qué hacer ante esa situación, porque, si bien la república Argentina tuvo muchas dictaduras, esta última, que tiene que ser la última, fue feroz y el proyecto que trajeron fue inhumano”, recordó.

En este sentido, sostuvo que “ella dejó eso, su forma de difundir, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, lo que pensaban las Madres”, a pesar de que “luego vino la división” entre ellas y a partir de ese momento tuvo relación únicamente “con la Línea Fundadora”.

Hebe de Bonafini murió el domingo, a los 93 años (REUTERS)

“Ella tenía su carácter, por supuesto, y por momentos era realmente imposible entendernos o razonar, porque tenía su carácter fuerte, pero lo que interesa es lo que hizo y lo que dejó”, aclaró.

Al ser consultada sobre los primeros años de la lucha de ambas por los derechos humanos, en pleno gobierno de facto, explicó que en un comienzo decidieron “lo mejor, que era juntarse y realizar un trabajo permanente” para “encontrar respuestas”.

“Hablando ahora de Abuelas, hemos creado muchas ocasiones para que esto se sepa en el mundo, para que los que sufren también lo que nosotras sufrimos, tengan formas de defenderse: recurrir a las Naciones Unidas, el Consejo de Iglesias, la Cruz Roja Internacional, la OEA y todos los organismos que nos abrieron los espacios y nos escuchamos”, señaló.

Por último, habló sobre la actualidad del país y consideró que “todos somos argentinos y tenemos que amar al país y amarnos entre nosotros, aun cuando no todos pensamos lo mismo, lo cual sería terrible, pero las diferencias no nos hacen enemigos”.

“El odio no lleva a nada, esto es lo que yo creo. El odio que quieren fomentar muchos políticos no lleva a nada. El amor no es la tolerancia, sino el entendimiento, saber que, aunque pensemos distinto, insisto, no somos enemigos”, cerró.

Hebe de Bonafini murió el domingo, a los 93 años, en el hospital Italiano de La Plata, donde estaba internada desde hace unos días. Tras conocerse la noticia, dirigentes políticos y distintas organizaciones de la Argentina y de otros países de la región manifestaron su pésame.

A nivel local, desde el presidente Alberto Fernández, que fue luego criticado por la cuenta de Twitter de las Madres, y su vice, Cristina Kirchner, hasta la CGT y la CTA, emitieron comunicados o expresaron su tristeza a través de mensajes en las redes sociales.

