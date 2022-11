Ataque a Cristina Kirchner: el juez Bruglia definirá la recusación de Capuchetti que reclamó la Vicepresidenta

El juez Leopoldo Bruglia

El juez federal Leopoldo Bruglia deberá resolver la recusación que impulsó Cristina Kirchner contra la jueza María Eugenia Capuchetti para que sea apartada de la causa que investiga el intento de homicidio de la Vicepresidenta. Así lo indicaron a Infobae fuentes judiciales, que precisaron que el miércoles próximo fue fijada una audiencia para que la querella exponga sus argumentos del pedido de recusación. Es una formalidad: fue la propia Cristina Kirchner la que difundió en un video en el que una periodista enumeró las razones por las cuales quiere afuera a la magistrada de su causa.

“El apartamiento no se debe a una situación concreta, sino a un cúmulo de irregularidades que han hecho que nuestra poderdante pierda la confianza en la magistrada interviniente”, sostuvo la querella, y enumeró una serie de críticas a la investigación por medio de las cuales concluyó que “Capuchetti ha actuado durante el proceso de forma totalmente reticente a investigar cualquier línea que involucre gente que vaya más allá” de Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Nicolás Carrizo, los procesados en la causa por el intento de homicidio.

La jueza contestó en 43 páginas. No solo dijo que la presentación era extemporánea, sino que “las afirmaciones realizadas por la querella no logran traspasar el plano de conjeturas” y no exhibían “fundamentos serios o razonables que den sustento a la sospecha de imparcialidad”. Es más: hizo un repaso de todas las líneas de investigación que se siguieron a pedido de la querella, muchas de las cuales fracasaron y que, a su criterio, demuestran el intenso compromiso con la búsqueda de avanzar con la causa.

También te puede interesar Cristina Kirchner presentó la recusación a la jueza María Eugenia Capuchetti en la causa que investiga el atentado en su contra

Tal como sucede en estos trámites, la parte pide la recusación, el juez aludido responde y el planteo sube a la Cámara Federal para que resuelva. La decisión en estos incidentes no la toma el tribunal en plenitud sino que se sortea a uno de sus integrantes para que lo analice. El sorteo indicó que fuera el juez Leopoldo Bruglia el que lo resolviera.

La jueza Capuchetti

En un trámite ya no unipersonal, la Sala 1, con la composición de Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, también tiene bajo su estudio otro pedido de la querella: el secuestro de los celulares de dos colaboradas del diputado del PRO Gerardo Milman, que declararon como testigos luego de que su jefe acusado por un testigo, el asesor legislativo Jorge Abello, de haber dicho 48 horas antes del atentado: “Cuando esté muerta yo voy a estar amino a la costa”. Las mujeres señalaron que nunca dijo eso y el cuñado del testigo tampoco lo oyó, pero la querella no confió en que las asesoras de Milman pudieran comprometer a su jefe y pidieron mirar los teléfonos. No se las denunció por falso testimonio, pero en sus redes la Vicepresidenta las acusó de mentir. El que fue acusado por Milman de falso testimonio fue Abello.

En aquella declaración a las asesoras de Milman, la jueza rechazó el secuestro de los celulares: dijo que no estaba fundamentado. Ese fue el quiebre de la relación entre la querella y la magistrada. Luego de eso vino la recusación anunciada por CFK que ahora quedará bajo el análisis de Bruglia y que no solo incluye quejas a cómo se trató la pista Casablanca, que salpica a Milman, sino también la que apuntaba al referente de la agrupación de derecha Hernán Carrol.

Te puede interesar Sabag Montiel escribió una extraña carta en la cárcel que llevó a la Justicia a poner la lupa sobre un líder de derecha

Bruglia es un juez al que el kirchnerismo ha puesto en foco. Le cuestionan haber llegado a la Cámara Federal a través de un traslado que avaló el Consejo de la Magistratura en épocas de Mauricio Macri. Y fue por eso que el oficialismo del Consejo de la Magistratura en la gestión Alberto Fernández-Cristina Kirchner decidieron observar una decena de traslados que consideraba irregularidades, entre ellos el de Bruglia y su colega Pablo Bertuzzi. El caso se judicializó y escaló hasta la Corte Suprema de Justicia que determinó que todos los traslados, no solo esos, eran transitorios y fijó que esos jueces queden en esos puestos momentáneamente hasta que avancen los concursos. La oposición denuncia que el único concurso que avanzó fue el de Bruglia y Bertuzzi para la Cámara Federal.

Días atrás, a raíz de la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de liberar al grupo “Revolución Federal” en el marco de otra causa que investiga las actividades violentas de esa agrupaciòn, expediente en donde también es querellante Cristina Kirchner, el Gobierno salió a criticar a los jueces de ese tribunal. El presidente tuiteó contra Bruglia y Bertuzzi. En ese momento, tal como lo reveló Infobae, Bruglia decidió demandar civilmente a Alberto Fernández.

Seguir leyendo