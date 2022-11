El tribunal oral del juicio a CFK definirá mañana la etapa final del proceso: cuáles son las opciones

Cristina Kirchner en una de las audiencias del juicio oral (Télam)

El Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py dará a conocer mañana el cronograma de la parte final del juicio a la vicepresidenta de la Nación Cristina Kichner por la obra pública en Santa Cruz. Será después que la defensa del empresario Lázaro Báez conteste uno de los puntos que el lunes expuso el fiscal Diego Luciani. Solo restan dos etapas: las últimas palabras de los acusados y el veredicto.

La expectativa está en si mañana el anuncio que hagan los jueces será de todo el cronograma, con fecha de veredicto incluido, o solo establecerá cuándo se realizará la próxima audiencia. Infobae pudo saber que los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso comenzaron a hablar el tema y lo definirán a primera hora.

La audiencia comenzará a las 9:30 horas y será por videoconferencia. Hablará el abogado de Báez, Juan Villanueva, para responderle al fiscal Luciani. El lunes la fiscalía contestó los planteos de nulidades que durante los alegatos hicieron las defensas. Pidió que se rechacen todos. Luciani también dijo que no iba a hacer uso de la etapa de réplicas y dúplicas. Es la posibilidad de contestarle a las defensas si en sus alegatos introdujeron algo que no se analizó en el juicio. El fiscal dijo que no era necesario. “Estamos tan seguros del trabajo profesional que sinceramente no tenemos nada que replicar”, remarcó el funcionario judicial.

Así se saltó esa etapa que podía llevar unas audiencias más y se pasaba directamente a las últimas palabras. Pero la defensa de Báez pidió contestar porque entendió que la Fiscalía en su respuesta a las nulidades sí había traído cosas nuevas. El tribunal le aceptó el planteo solo sobre un punto: es sobre documentación que la defensa de Báez usó en el juicio y que la Fiscalía dijo que no había aportado a la causa.

Cuando mañana Villanueva responda -y si de ninguna otra parte se presenta un planteo- el juicio pasará a su etapa final. Primero deben ser las últimas palabras de los 13 acusados. Es el momento en el que cada imputado tiene la posibilidad -no es obligatorio- de hablarle a los jueces antes del veredicto.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 2

La idea del tribunal es armar bloques con los acusados. Que en distintas audiencias una cantidad de imputados pasen por esa etapa. El número se está definiendo. No serán los 13 juntos. La idea de los jueces es utilizar ese tiempo para ir pensando su decisión. La expectativa para mañana es saber qué anuncio hará el tribunal: si les informa a las partes el cronograma completo con el veredicto incluido o si solo la próxima audiencia que sería el martes que viene, mismo día que la selección argentina de fútbol debuta en el mundial de Catar.

El orden de las últimas palabras será alfabético. El primero, Báez y Cristina Kirchner, la sexta. La vicepresidenta ya expuso dos veces en el proceso. La primera fue en diciembre de 2019 en su indagatoria y la segunda a fines de septiembre cuando lo hizo en los alegatos de su defensa.

Lo que desde el tribunal ratifican es que el veredicto será antes de fin de año.

En el juicio se juzgan las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz. “Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país”, dijo el fiscal Luciani en sus alegatos en los que consideró probadas las irregularidades y pidió condena para los 13 acusados.

Para la Vicepresidenta solicitó 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla jefa de una asociación ilícita y por administración fraudulenta. Lo mismo para Báez. Y 10 años de prisión para López, para el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y para el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, entre los principales acusados.

