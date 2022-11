Pidieron la indagatoria de un intendente de Juntos por el Cambio por enriquecimiento y lavado de dinero

Manuel Passaglia, intendente de Juntos por el Cambio de la ciudad bonaerense de San Nicolás (Maximiliano Luna)

Los fiscales federales Matías Di Lello y Carlos Amad pidieron hoy la indagatoria de Manuel Passaglia, intendente de Juntos por el Cambio de la ciudad bonaerense de San Nicolás, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Pero los fiscales no solo acusaron al jefe comunal sino también a integrantes de su familia, entre ellos su padre, Ismael José Passaglia, ex intendente de la localidad y con una larga carrera en la política bonaerense, y su hermano Ismael Santiago Passaglia, actual diputado provincial por la oposición.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que los fiscales le pidieron al juez de Rosario Marcelo Bailaque la indagatoria de 11 personas por una serie de bienes que no pueden justificar con sus ingresos: tres departamentos en la ciudad de Buenos Aires sobre la avenida Figueroa Alcorta, una de las más caras; una vivienda en La Barra, Uruguay; más de dos mil hectáreas de campo en distintas provincias y 12 vehículos.

Los Passaglia son una familia de trayectoria política en la provincia. Ismael José Passgalia comenzó su carrea a principio de los 90 en el peronismo. Fue concejal de San Nicolás, diputado provincial —donde llegó a ser presidente de la Cámara— y nacional, ministro de Salud durante la gobernación de Felipe Solá y titular del Instituto de la Vivienda en el gobierno de María Eugenia Vidal. Cuando asumió ese cargó dejó la intendencia de San Nicolás en manos de su hijo Manuel, que en 2019 ganó las elecciones por Juntos por el Cambio. Y desde 2021 Ismael Santiago Passaglia, hermano del intendente es diputado provincial por Juntos.

La causa judicial se inició en 2018 por la denuncia de un testigo de identidad reservada que declaró que desde que Ismael José Passaglia ingresó a la función pública se enriqueció ilícitamente. El expediente recayó en el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, pero se excusó por la relación de amistad que tiene con Passaglia. Así interviene el magistrado de Rosario Bailaque. En el expediente se realizaron en febrero de 2020 31 allanamientos en busca de documentación.

Ahora los fiscales, en un dictamen de 60 páginas al que accedió este medio, entendieron que los Passagalia no pueden justificar sus bienes. “No poseían capacidad económica suficiente para la adquisición de los distintos bienes registrados a sus nombres en las respectivas fechas de incorporación de los mismos a sus patrimonios”, señalaron Di Lello y Amad y pidieron las indagatorias de Ismael José Passaglia, de sus hijos Manuel, Santiago Ismael, María y Delfina. También de Liliana Ana Gaibazzi, esposa del ex intendente, y de Denisse Gastellú, esposa del actual diputado provincia, y de otras cuatro personas que no pertenecen a la familia y que fueron acusadas de testaferros.

Infobae se comunicó con el intendente y con el diputado provincial para tener su opinión. “Es un intento desesperado de un fiscal que inventó una causa sin pruebas y trata de generar ruido mediático con el fin de desprestigiar la figura del intendente y de su familia, con fines políticos. Ya la Cámara de Casación le informó que no tiene ninguna prueba y no ha mostrado resultados”, sostuvo Santiago Ismael ante la consulta y agregó que recusaron a Di Lello por “la existencia de una situación particular de animosidad hacia toda la familia Passaglia por parte del fiscal, lo que genera la pérdida de objetividad que debería sostener el funcionario público en su accionar”. Ese planteo de recusación fue rechazado.

El ex intendente Ismael Passaglia (Foto NA)

La imputación es por enriquecimiento ilícito que la Fiscalía entiende que la familia no puede justificar con sus ingresos. Puntualmente por la adquisición de tres departamentos en la avenida Figueroa Alcorta de la ciudad de Buenos Aires, de una casa en la localidad de La Barra, en un Uruguay, otros inmueble en San Nicolás y 2.233 hectáreas en destinos lugares como Ramallo, San Nicolás y Entre Ríos. La lista se completa con 12 vehículos. Entre ellos, una camioneta BMW X1, una Mercedes Benz GLC300 OffRoad, una camioneta Audi Q3 Quattro, una motocicleta Yamaha YFM350R y un auto un Peugeot 307 descapotable, entre otros.

También fueron acusados de lavado de dinero por tratar de darle apariencia lícita a los bienes que adquirieron. Por eso delito hay otras cuatro personas acusadas de ser testaferros de la familia.

“Los fondos obtenidos de manera ilícita por el imputado Ismael José Passaglia durante su desempeño en la administración pública habrían sido convertidos en los bienes detallados precedentemente, mediante lo cual adquirieron apariencia de un origen lícito”, señala la acusación de la Fiscalía que también agrega “el elevado nivel de vida detentado por todos los miembros de la familia Passaglia, con innumerables viajes al exterior, elevados gastos mediante tarjetas de crédito de titularidad de Ismael J. Passaglia; adquisición de productos suntuosos, adquisición de divisas extranjeras, así como tenencias de plazos fijos del grupo familiar por sumas millonarias, todo lo cual resulta una demostración del incremento patrimonial injustificado que se le atribuye”.

El pedido de indagatoria se completa con otros hechos. Puntualmente por negociaciones incompatibles con la función pública porque el ex intendente y el actual contrataron de manera irregular a Ismael Santiago, actual diputado, para desempeñarse en el Consejo Intermunicipal del Delta entre octubre de 2015 y mayo de 2021.

