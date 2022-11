Los abogados de Cristina Kirchner le pidieron a la jueza Capuchetti medidas de prueba urgentes en la investigación por el atentado

Cristina Kirchner, vicepresidenta de la Nación

Cristina Kirchner pidió medidas de prueba urgentes en la causa que investiga el intento de homicidio cometido en su contra el 1 de septiembre último, ante una serie de acontecimientos con base en presuntas declaraciones vinculada con el diputado nacional Gerardo Milman. Esa pista nació con la declaración de un asesor legislativo que dijo haber escuchado al legislador y ex funcionario macrista decir 48 horas del atentado: “Cuando esté muerta, yo voy a estar camino a la Costa”.

Sus empleadas, que estaban con él, negaron haberlo escuchado decir eso. La querella quería que a esas testigos les secuestran los teléfonos, pero no se hizo lugar. Milman, por su parte, denunció al asesor legislativo por falso testimonio. Pero ahora la querella de la vicepresidenta pidió profundizar la investigación a través de un entramado de relaciones entre una secretaria del diputado del PRO con Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, procesados como coautores del intento de homicidio. Dicen que una periodista podría ser el vínculo entre ambos.

Según el escrito presentado en Comodoro Py y al que accedió Infobae, los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, apoderados de la Vicepresidenta, señalaron que a través de programa “Argenzuela” de la señal C5N, se enteraron de “una serie de acontecimientos que refuerzan, indudablemente, la línea de investigación vinculada con Milman”.

Es que ayer se daba cuenta de una denuncia que se radicó ayer en los tribunales federales por un presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucraría tanto a Gerardo Milman como a su asesora, Carolina Gómez Mónaco quien fue testigo en este proceso, Carolina Gómez Mónaco. También fue denunciada su hermana, Daniela Gómez Mónaco.

También te puede interesar El ataque a Cristina Kirchner y la pista “Casablanca”: un testigo dijo que Gerardo Milman sabía lo que iba a ocurrir

El abogado Yamil Castro Bianchi, que se presenta a sí mismo como “un letrado comprometido con los ideales de justicia e igualdad del Estado de derecho” y hace unos días había denunciado a la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, denunció que en septiembre de 2017 el ex secretario de Seguridad designó como titular de la Escuela de Inteligencia del Delito (ESID) a Carolina Gómez Mónaco, ex Miss Argentina 2012 y representante del país en el certamen Miss Model of the World 2014, sin que tuviera antecedente alguno en materia de la disciplina de Inteligencia ni la cuestión criminal. Y agregó que la joven abrió en ese momento un centro de tratamientos, Luxa Estética, a metros del Obelisco.

“Este negocio se vincularía con otros, como LUXA MODELS, marca de la que Carolina Gómez Mónaco es titular. Aparentemente, este emprendimiento habría sido financiado con fondos reservados y, además, funcionaría como un mecanismo de lavado de dinero. Todo esto es, de por sí, preocupante, ya que muestra el presunto carácter delictivo de una testigo que declaró de un modo ostensiblemente falso ante Vuestra Señoría y que hasta se contradijo con su compañera de trabajo, Ivana Bohdziewicz. Sin embargo, el punto de especial interés en lo que hace a esta investigación es que la denuncia da cuenta de que en el mismo lugar donde funciona LUXA ESTÉTICA está, también, Top Studio Obelisco. Top Studio Obelisco es un emprendimiento destinado a las danzas y el fitness, entre Carolina Gómez Mónaco y María Alejandra Mroue. Mroue no es, ni más ni menos, que la periodista a cargo del programa en el que hicieron sus primeras apariciones Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte”, afirma la presentación.

Para la querella, “esto le da a lo relatado por el testigo Abello una entidad probatoria enormemente superior”.

Jorge Abello, el testigo que dijo haber oido a Milman en un bar hablar del atentado

Jorge Alberto Abello es el ex legislador santafesino que hoy trabaja como asesor en la Cámara de Diputados junto al diputado del FdT Marcos Cleri. Fue quien se presentó el 23 de septiembre para decir que había ido al bar “Casablanca”, a metros del Congreso, el 30 de agosto, a comer con su cuñado y que vio a Milman con dos señoritas. Lo escuchó decir esa frase, que su cuñado -según le dijo a la justicia- no oyó. Abello también dijo que no había hablado con nadie de este episodio pero “a medida que fueron pasando los días, y empecé a seguir a los jugadores, empecé a darme cuenta que podía tener algo que ver”.

Las empleadas de Milman fueron convocadas y dijeron no haberlo oido decir esa frase. La querella habló de “las mentiras” de esas testigos. “La persona a la que le hablaba Milman, Gómez Mónaco, tenía, –ahora sabemos– un vínculo con alguien con contacto directo con Sabag Montiel y Uliarte, quien se encargó de llevarlos a la televisión. Más llanamente, hay fuertes indicios de que Mroue sería el vínculo entre Sabag Montiel y Uliarte, por un lado, y Milman y Gómez Mónaco, por el otro”.

Para Cristina Kirchner, todo este entramado no parece ser una coincidencia. “Todo lo que dijo Abello se comprobó. La frase, lógicamente, no la iban a admitir las empleadas de Milman (aunque sus mentiras respecto de todo lo demás la hicieron absolutamente probable). Ahora, sin embargo, lo sucedido con el vínculo entre Mroue y Gómez Mónaco hace evidente la entidad que merece esta línea de investigación”, sostiene la presentación.

Según se planteó, pra los abogados hay un elemento más que confirma sus sospechas y amerita ahondar en lo sucedido: “Ni bien salió a la luz lo que Milman habría dicho en Casablanca, Top Studio Obelisco dio de baja sus redes sociales. La única explicación es que sus dueñas hayan tenido algo que esconder vinculado a este delito. De hecho, LUXA ESTÉTICA mantuvo sus redes sociales (más allá del posible lavado de dinero, tal vez no tiene relación con el atentado). Esto hace aún más raro lo sucedido con TopStudio: Gómez Mónaco no ocultó todos sus emprendimientos, sino uno. ¿Cuál? El que tenía con quien parece ser el vínculo con Sabag y Uliarte”.

La querella finalmente agregó que ni la asesora de Milman ni la periodista pueden ser llamadas a declarar. “Claro está que ni Mroue ni Gómez Mónaco pueden ser citadas como testigos, ya que esto las convierte sin dudas en sospechosas”, agregaron.

Seguir leyendo