Causa Nisman: la fiscalía citó a Stiuso para fines de noviembre para escucharlo como testigo

Antonio Stiuso

El fiscal federal Eduardo Taiano aceptó citar como testigo a Antonio Horacio Stiuso, el ex espía más famoso de la Argentina, para que declare nuevamente en la causa por la investigación de la muerte del ex titular de la UFI AMIA Alberto Nisman. Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, la fecha fijada fue el 29 de noviembre próximo, en un lugar que se mantiene bajo reserva.

La fiscalía viene desde hace más de un año y medio tomando declaración a unos 60 agentes, ex agentes y ex funcionarios de inteligencia que se consideró que podían tener información relevante para la investigación. Falta escuchar a otra treintena. Algunos de esos convocados se comunicaron entre sí durante el fin de semana del 17 y 18 de enero de 2015, que terminó con Nisman encontrado muerto. Entre los convocados estaba el ex director de Operación Interior de la SIDE Fernando Pocino, quien ya declaró en la causa.

En ese contexto es que el lunes pasado se presentó un escrito firmado por Stiuso diciendo: “he tomado conocimiento por trascendidos periodísticos, de diversas cuestiones que no fueron abordadas en aquella oportunidad, y que considero que la Fiscalía debe conocer, a cuyo fin ofrezco prestar nueva declaración testimonial”.

Alberto Nisman

Stiuso ya declaró tres veces en la causa: en febrero de 2015, ante la fiscal Viviana Fein, antes de irse del país. Su segunda exposición generó que el caso que investiga la muerte del fiscal de la UFI AMIA pasara a Comodoro Py 2002. “Estoy convencido de que a Albero Nisman lo mataron”, que el fiscal y él pasaron a ser “un obstáculo” para el cumplimiento del Memorándum con Irán y que “cuando la ex presidente decidió negociar con Irán, quedo esposada y como rehén de ese país”. El espía afirmó además: “Estoy seguro que Alberto era un blanco” de una inteligencia paralela.

La tercera declaración fue revelada por Infobae en el quinto aniversario del deceso de Nisman. Allí, Stiuso apuntó directamente contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por la existencia de una presunta inteligencia paralela que lo investigó. También dijo que a comienzos de la investigación por la muerte del fiscal se difundían sus llamados del fin de semana de la muerte de Nisman con Alberto Massino, ex director general de Análisis de la ex SIDE, pero no las comunicaciones que también registraron esos días el ex jefe del Ejército César Milani o Fernando Pocino, ex director general de Reunión Interior de la ex SIDE. “Los únicos que aparecían eran los míos, los de Massino, pero no los restantes, en donde aparece la vinculación con Milani”, dijo.

El 18 de enero de 2015, el fiscal a cargo de la la UFI-AMIA apareció muerto en su departamento, con un tiro en la cabeza, cuatro días después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner y a un grupo de colaboradores por el encubrimiento del atentado, a raíz de la firma del Memorándum con Irán.

La Cámara Federal porteña aseguró que Nisman fue asesinado en el marco de sus funciones. Estaba en vísperas de ir al Congreso a presentar las pruebas de la denuncia contra la hoy Vicepresidenta. El Tribunal Federal 8, que debía sustanciar ese juicio, dijo el año pasado que el Memorándum fue una decisión política y no un delito y sobreseyó a todos. Esa decisión será revisada por estos días por la Cámara de Casación. Hay audiencias fijadas para el 8 y 24 de noviembre ante los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa.

