López Murphy no descarta ser candidato a jefe de Gobierno y sacudió el tablero de JxC en CABA

Se calienta la interna por la sucesión en la Ciudad: se anotó López Murphy

Ricardo López Murphy, diputado nacional y líder de Republicanos Unidos, anunció que no descarta ser candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sus declaraciones sacudieron el tablero político en Juntos por el Cambio. También resonaron dentro de su partido que, hasta entonces, tenía como único exponente a disputar la sucesión de Horacio Rodríguez Larreta al legislador Roberto García Moritán.

“Las encuestas en la ciudad de Buenos Aires me han sorprendido y he sido alguna vez candidato a jefe de Gobierno porteño, así que no puedo descartarlo ahora”, expresó el ex ministro de Economía en diálogo con Luis Novaresio en LN+.

Las declaraciones de López Murphy tuvieron eco porque su recorrido electoral rumbo a 2023 venía apuntando a la candidatura presidencial. Desde 2021, el dirigente hizo un acuerdo con Rodríguez Larreta y se sumó a Juntos por el Cambio como la facción liberal del espacio. Una estrategia de la mesa política larretista para contener el voto por derecha que agitó la irrupción del fenómeno libertario, con Javier Milei como emblema.

Desde este año, su equipo de campaña se mueve para diseñar su estrategia presidencial. Jorge San Martino, su jefe de despacho en la Cámara Baja, es uno de sus principales operadores a nivel nacional. López Murphy recorre el país para desplegar su programa liberal y llegar a las PASO del año próximo como la opción presidencial de JxC.

En la Ciudad, el referente ungido por Republicanos Unidos para disputar la jefatura de Gobierno es García Moritán. Yamil Santoro, que dirige el Consejo de Planeamiento Estratégico de CABA, es el principal operador político de la candidatura del economista y empresario gastronómico. El legislador recorre el territorio porteño desde principios de año y teje un armado electoral que se mantiene firme. Incluso, desde su equipo preparan un acto de lanzamiento para fin de año.

Un stand de Republicanos Unidos en la zona de Flores

Por ese motivo, la confesión de López Murphy generó ruido. Su liderazgo en Republicanos Unidos es indiscutido. Sin embargo, dentro del espacio liberal pretenden que el ex candidato a presidente sostenga su anclaje nacional para que todo el armado pueda confluir y orbitar en torno a su candidatura presidencial.

Al mismo tiempo, quienes miran con recelo la expresión del dirigente liberal son el resto de los contendientes porteños. La idea del “consenso amplio” de Rodríguez Larreta produjo un loteo de la Legislatura y, también, una proliferación de candidaturas. Empero, hasta ahora no estaba el nombre de López Murphy como candidato en la Ciudad.

Es cierto que quienes conocen la política porteña no lo descartaban, porque entienden que la Ciudad es el “territorio natural” del economista. De todos modos, su plan venía enfocado en lo nacional. Por el peso propio que tiene su figura, una eventual candidatura de López Murphy generaría un caleidoscopio de figuras disputando por el sillón de Uspallata.

Otra incógnita es si la Ciudad desdoblará las elecciones porteñas para separarlas de la disputa nacional. En Uspallata hoy aseguran que no. Sin embargo, es decisión que estará atada a las definiciones de las candidaturas nacionales. ¿Qué hará Mauricio Macri? Sea como candidato o como gran elector, en JxC saben que su definición inclinará la cancha. En ese escenario, Rodríguez Larreta moverá las piezas en virtud de potenciar su estrategia presidencial.

Mientras tanto, López Murphy le sumó interrogantes que suben la temperatura al laberinto electoral que enfrenta Juntos por el Cambio en la Ciudad rumbo a 2023.

