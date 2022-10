Rodríguez Larreta se mostró con Acuña en medio de una fuerte interna por la sucesión en CABA

Soledad Acuña y Horacio Rodríguez Larreta

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, compartió una actividad con su ministra de Educación, Soledad Acuña. Los funcionarios visitaron una escuela en Nueva Pompeya y aprovecharon la ocasión para disparar contra el gobierno nacional por los recortes dispuestos en el Presupuesto 2023: “Algunos pretenden desfinanciar la educación y convertirla en variable de ajuste”, dijeron.

“Frente a tanta desidia y desinterés nosotros siempre vamos a redoblar la apuesta por una mejor educación con propuestas y con medidas concretas”, agregaron durante una recorrida por la primera N°21, un establecimiento de jornada completa recientemente inaugurado que el año que viene se convertirá en bilingüe.

Si bien es habitual que Rodríguez Larreta participe de actos públicos con los funcionarios de su Gabinete, la foto junto a Acuña fue analizada en términos políticos en la sede de Uspallata en un momento donde se encuentra abierta la carrera por la sucesión del jefe de Gobierno porteño.

Hasta ahora, el actual alcalde y aspirante a la Presidencia en 2023 no se ha manifestado a favor de ninguno de los dirigentes de su gestión que tienen intenciones de competir el año que viene. En todo caso, les ha dado libertad a todos para que se muevan y en privado les repite: “Si ustedes quieren ser candidatos, lo pueden ser, pero se van a tener que presentar a una PASO como hice yo en su momento”. Las mismas condiciones rigen para Martín Lousteau, con quien ha forjado una alianza política luego de enfrentarlo en 2015.

Efectivamente, ese año, antes de ganar las elecciones generales, Rodríguez Larreta compitió contra Gabriela Michetti, quien aparecía en las encuestas con mejor intención de voto. Ahora el jefe de Gobierno imagina una interna similar con todos los aspirantes de Juntos por el Cambio que quieren quedarse con su oficina.

Acuña es una de las dirigentes anotadas y lo ha manifestado en público. Se respalda en su alta imagen positiva, producto principalmente de la batalla que dio durante la cuarentena para mantener las aulas abiertas pese a la resistencia del gobierno nacional. El otro ministro que tiene números excelentes por su trabajo durante la pandemia es Fernán Quirós, quien hasta ahora no ha definido si se pondrá o no el traje de candidato.

La foto de esta mañana no significa que Rodríguez Larreta se haya decidido por una opción. En su cabeza, hay varias alternativas para diferentes escenarios. Pero sí es probable que en las próximas semanas Acuña y Quirós ganen protagonismo en los actos públicos, según anticipan los conocedores de la agenda. Quien acompañará menos al jefe de Gobierno será el ministro de Gobierno, Jorge Macri, a quien no le perdonan los mimos públicos que intercambió esta semana con Patricia Bullrich, principal enemiga de Larreta en la carrera hacia la Casa Rosada. “A Jorge lo trajo y lo nombró ministro Horacio, no Patricia. Y la verdad es que se ha puesto solo en una situación muy incómoda, quizás mal aconsejado por su primo Mauricio”, conjeturan en la sede de gobierno porteña.