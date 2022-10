El hijo del “Pata” Medina dio su versión sobre la batalla entre facciones internas de la UOCRA: “En la parrilla nos tiraron tiros”

Violenta batalla campal y tiros entre facciones de la UOCRA: están involucrados un hijo y un nieto del “Pata” Medina

El enfrentamiento entre las dos facciones de la UOCRA (Unión de Obreros Constructores de la Argentina) todavía sigue dando coletazos en la ciudad de La Plata. Agustín Medina, el hijo de Juan Pablo “Pata” Medina, histórico líder del sindicato, dio detalles sobre la feroz batalla campal contra un grupo que responde a Iván Tobar y acusó a esa facción de haber efectuado disparos con balas de plomo dentro de la parrilla donde se inició el problema.

Entrevistado por el periodista Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos, brindó su punto de vista sobre lo ocurrido con algunos detalles escalofriantes.

“La pelea se dio en dos partes. El primer conflicto se dio en la parrilla. Es una parrilla que está enfrente de la destilería de YPF, en la fábrica. ahí van todos trabajadores de diferentes empresas a comer. Mi sobrino se encuentra con diferentes referentes de distintas empresas que ejecutan trabajos en la destilería de YPF. Estaban conversando y sin mediar palabra entran 10, 15 muchachos vinculados a Tobar, entre ellos un hijo de Tobar. Y sin mediar palabra empiezan a agredir”, detalló Agustín Medina.

“Y no muestran todo el video porque adentro de la parrilla tiran tiros estos muchachos. Esa parte del video me parece raro que no salga. Es una parrilla abierta al público, donde había menores, familias. Había alrededor de 60 testigos. Ahí ocurrió el primer conflicto”, agregó.

Las imágenes del inicio del conflicto salieron a la luz a las pocas horas de lo ocurrido en Ensenada. En el video se ve al nieto del “Pata” Medina, Brian Medina, almorzando con otros comensales cuando de repente se acerca un grupo de al menos diez personas empiezan a agredirlo a golpes. En cuestión de segundos se desató una batalla campal dentro del local.

Una vez ocurrido ese incidente, el tío de Brian, Agustín, tomó conocimiento sobre la “emboscada” que sufrió su familiar y decidió acudir con un grupo de al menos 7 hombres al mismo comercio gastronómico.

“Cuando nos enteramos de que fue agredido mi sobrino nos acercamos a la parrilla. Aparece un comisario de Ensenada, excusándose porque le exigíamos que accionen, que salgan a buscar a estos delincuentes”, afirmó Agustín Medina, quien agregó que el efectivo policial les dijo que se dirigieran a la fiscalía más cercana para terminar de soluciona el problema por una vía administrativa.

Agustín Medina, el hijo de Juan Pablo "Pata" Medina

“Nos estamos dirigiendo a la fiscalía y llegando a la comisaría, vemos cómo la policía escoltaba a estos muchachos para que vuelvan a su barrio. Cuando vamos para la fiscalía nos encontramos esta situación entre la policía y estos delincuentes. Cuando nos bajamos a reclamarle a la policía, estos delincuentes buscaron agredirnos físicamente. (...) Eran alrededor de 15 personas. Nosotros, cuando fuimos, frenamos con una camioneta y éramos 7 personas. No tan solo que nos agredían estos muchachos sino también la policía, la policía nos tiraban balazos de goma. Esa es la verdad absoluta”, describió.

Agustín Medina, en esta línea, acusó a la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Ensenada de proteger desde hace tiempo a la facción de la UOCRA comandada por Tobar. En el medio, persiste la disputa feroz por el manejo de la seccional La Plata del sindicato.

Medina afirmó que un compañero de su grupo perdió un ojo a causa de la agresión recibida y que el fue alcanzado por al menos 30 balazos de goma en todo el cuerpo.

“Nosotros somos trabajadores constructores y la violencia no representa a los trabajadores constructores. Lamentablemente, nosotros nos encontramos entre la espada y la pared. Tenemos una policía y una Justicia que no accionan, nos agreden y encima nos convertimos en victimarios si nos defendemos. Esto se va a terminar cuando la decisión del Tribunal que dictó la nulidad de la causa del pata quede firme y el Pata pueda volver a retomar la actividad sindical, este muchacho ya no va a poder andar por la calle usando de pantalla el sindicato”, reflexionó.

A su vez, Medina mostró su satisfacción por la decisión del Tribunal Oral Federal Nº 2 de La Plata, a cargo del juez Alejandro Esmoris, de resolver la nulidad de la causa por la que el “Pata” Medina estuvo detenido durante casi cinco años.

