Javier Milei le respondió a Alberto Fernández: “A ver si se pone a gobernar en serio”

“¿Los libertarios son los que buscan la libertad o los que le pusieron una pistola en la cabeza a CFK?”, planteó esta mañana el Presidente de la Nación en una clara crítica contra el espacio que representa Javier Milei y el diputado nacional no demoró en responderle: tildó sus dichos de “disparate presidencial” e incluso le recordó a Alberto Fernández la definición de “libertario”.

En sus dichos, el mandatario había agregado en relación al espacio del legislador y el atentado contra la Vicepresidenta Cristina Kirchner. “Yo no digo que Milei los haya mandado a hacer eso, no estoy diciendo semejante disparate, pero hay una relación ideológica muy cercana y él no puede hacerse el distraído”, enfatizó el jefe de Estado.

“Presidente, ¿sabe cómo se engendra bronca en una sociedad? Haciendo una fiestita en Olivos, mientras nos encerraba junto a (Horacio Rodríguez) Larreta y (Axel) Kicillof”, reflexionó a modo de respuesta Milei a través de un breve hilo de Twitter que tituló “Disparate presidencial”.

A continuación, el legislador realizó una suerte de punteo respecto a las situaciones que —desde su punto de vista en el planteo— “engendran bronca” en una sociedad: “Habilitando un vacunatorio vip, mientras no había vacunas… Impulsando un plan platita para meter dos diputados más… Poniendo a la sociedad de rehén en su disputa de poder con su vicepresidente… Permitiendo que los piqueteros nos corten las calles… Dejando que Moyano continúe con sus métodos violentos”.

Javier Milei, diputado nacional

Sucede que de acuerdo a la visión del jefe de Estado, el discurso que promueve el líder de la Libertad Avanza “prende” en algunos sectores y terminan protagonizando protestas violentas contra funcionarios e incluso el atentado contra la Vicepresidenta, según indicó en la entrevista que brindó esta mañana a El Destape Radio.

“Son los mismos que tiran antorchas prendidas a Casa de Gobierno, los mismos que perseguían a (Jorge) Ferraresi y lo insultaban por la calle, los mismos que produjeron desmanes en el acto de (Sergio) Massa...Es el discurso que él promueve cuando habla de la casta política. ¿Y qué es la casta política? Yo voy a seguir reivindicando la política como el único medio de modificación de la realidad”, había agregado Alberto Fernández.

En su réplica a estas definiciones, Milei continuó su reflexión en redes sociales: “A ver si se pone a gobernar en serio y hace algo para que esto no termine en una catástrofe política y en especial social”.

Por último, el legislador de La Libertad Avanza le aconsejó: “Para que no vuelva a caer en este tipo de errores, le dejo la definición de liberalismo: El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de NO AGRESIÓN y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad”.

Alberto Fernández, presidente de la Nación

Vale recordar que durante una maratónica sesión en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró aprobar esta madrugada el Presupuesto 2023, que incluyó un polémico nuevo impuesto a los pasajes de avión bajo el nombre de “Tasa de Seguridad de Aviación”. La votación de este punto fue tan reñida que se definió por apenas un voto, con 123 afirmativos y 122 negativos, lo cual provocó reiteradas críticas contra Milei, quien estuvo ausente y no pudo participar de la decisión final.

Horas después de la votación, y ante el revuelo que generó la ausencia de su referente, el espacio La Libertad Avanza emitió un comunicado para justificar la actitud de sus representantes parlamentarios.

el texto hizo foco sobre la votación en particular de la Tasa de Seguridad de la Aviación que generó tanta polémica. En ese sentido, argumentó: “Como regla, el bloque participa de las votaciones en particular si previamente se aprueba el proyecto en general. Como en este caso rechazamos la iniciativa (el Presupuesto 2023) nos retiramos del recinto porque no formamos parte de las tranzas de la casta que se producen ante cada votación artículo por artículo. Ese fue el motivo de nuestra ausencia”.

En el tramo final del comunicado, el mensaje apuntó de lleno contra Juntos por el Cambio: “A la votación del mencionado artículo faltaron cuatro diputados de Cambiemos.

