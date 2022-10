El bloque de Javier Milei explicó por qué se ausentó de la votación que definió aplicar un nuevo impuesto a los pasajes aéreos

Javier Milei habla en la Cámara de Diputados; a su lado escucha Victoria Villarruel

El debate sobre el Presupuesto 2023 fue maratónico y cargado de momentos de polémica y tensión: el intento de avanzar con el cobro de Ganancias al Poder Judicial y la pelea por el aval a la suba de retenciones al campo fueron los principales temas en disputa durante las más de 20 horas que duró la sesión.

En ese contexto, hubo un momento que terminó siendo de los más resonantes de la jornada: la aprobación -por apenas un voto- de la implementación de un nuevo tributo a los pasajes aéreos para financiar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

El conteo finalizó con 123 votos a favor, 122 en contra y 11 legisladores ausentes, quienes, dado lo parejo del resultado, se convirtieron en blanco de la crítica de los diputados que se opusieron a la aprobación del artículo en cuestión.

Por ideología y discurso, el más cuestionado fue Javier Milei, quien siempre aseguró que se opondría a toda propuesta que apuntara a sumar o incrementar impuestos. Sin embargo, en el momento en que había que votar no estaba en el recinto. Por eso, legisladores de Juntos por el Cambio denominaron “Tasa Milei” al nuevo tributo.

Horas después de la votación, y ante el revuelo que generó la ausencia de su referente, el espacio La Libertad Avanza emitió un comunicado para justificar la actitud de sus representantes parlamentarios.

En primer lugar se refirió al proyecto general del Presupuesto 2023: “El Frente de Todos contaba con 117 diputados. Para alcanzar el quórum ayudaron, al sentarse en sus bancas, legisladores radicales y de partidos provinciales; de hecho, el 129 fue Jorge Rizzotti, un radical de Gerardo Morales. Por ende, fue Juntos por el Cambio quien habilitó la discusión. Nosotros nos sentamos una vez que se consiguió el quórum”.

Luego sí, el texto hizo foco sobre la votación en particular de la Tasa de Seguridad de la Aviación que generó tanta polémica. En ese sentido, argumentó: “Como regla, el bloque participa de las votaciones en particular si previamente se aprueba el proyecto en general. Como en este caso rechazamos la iniciativa (el Presupuesto 2023) nos retiramos del recinto porque no formamos parte de las tranzas de la casta que se producen ante cada votación artículo por artículo. Ese fue el motivo de nuestra ausencia”.

En el tramo final, el mensaje apuntó de lleno contra Juntos por el Cambio: “A la votación del mencionado artículo faltaron cuatro diputados de Cambiemos; ellos fueron un legislador de Martín Lousteau, uno del gobernador radical de Corrientes, la progresista Margarita Stolbizer y el ex ministro de Mauricio Macri, Gustavo Santos. Tampoco estuvieron dos del PTS - FIT, entre ellos el ex candidato presidencial, Nicolás Del Caño; además de dos del Frente de Todos”.

“Pero lo más grave es que el voto clave fue de un diputado nacional tucumano aliado de Juntos por el Cambio. Es el caso de Domingo Amaya, candidato a vicegobernador en 2015 del radical José Cano y funcionario del gobierno del PRO/ Cambiemos en el ministerio del Interior de la Nación”, remata el comunicado.

