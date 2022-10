Quiénes son los 11 diputados que se ausentaron del debate sobre el nuevo impuesto para los pasajes aéreos que se aprobó por apenas un voto

Una de las máximas que suele exhibir la oposición en el Congreso es que no se acompaña con el voto nada que signifique un incremento de la presión fiscal. Ningún impuesto nuevo ni suba de tributos. Uno de los más fervientes a la hora de apoyar esto es el diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, que suele tener fuertes cruces con sus colegas en el recinto a quien suele llamarlos como “la casta”.

Sin embargo, esta madrugada el economista fue el centro de las críticas en el momento de votar el artículo 121 que estableció una nueva tasa a la comercialización de pasajes aéreos, tanto para vuelos de cabotaje, internacionales, como privado; son $250 que tendrán como asignación específica financiar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La votación del artículo fue muy reñida y se definió por apenas un voto, con 123 afirmativos y 122 negativos. Esto hizo que desde el bloque de Juntos por el Cambio se dirigieran reiteradas críticas contra el libertario Javier Milei, quien se ausentó luego de votar en general el Presupuesto.

Tanto es así que el presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, pidió la palabra para solicitarle a la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, que le dijera quiénes estaban presentes. “Presidenta, yo hace una hora y media había preguntado si los diputados de la oposición, no del bloque de Juntos por el Cambio, pero que habían estado presentes en la votación en general del Presupuesto, habían vuelto. Si me pueden informar por Secretaría si el bloque que preside el diputado Milei ha vuelto, porque yo no lo llego a ver. Y es muy frustrante. Hemos perdido la votación de una tasa por un voto. Eso es la creación de un tributo, es decir un impuesto. Queremos saber si el diputado ha vuelto”, planteó López a la diputada.

Pero aunque las críticas apuntaron directamente al libertario, ya que desde Juntos por el Cambio decidieron denominar el tributo como “Tasa Milei”, el diputado libertario no fue el único ausente a la hora de votar.

Según las actas que publicó la Cámara de Diputados, además de Milei hubo otros 10 ausentes y muchos de ellos fueron precisamente del bloque de Juntos por el Cambio.

A la hora de votar, hubo 245 legisladores presentes y solo uno no votó: el resultado fue de 123 a favor, 122 en contra y 11 ausentes.

Además de Milei, tampoco estuvo presente su compañera de bancada, Victoria Villaruel, y la otra diputada libertaria pero de Avanza Libertad, Carolina Píparo.

Sin embargo, la mayor cantidad de ausentes la aportó el interbloque de Juntos por el Cambio, ya que no estuvieron presentes en el recinto las diputadas Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), María Victoria Tejeda (Evolución Radical), los diputados Manuel Ignacio Aguirre (UCR) y Gustavo Santos (PRO).

Por la oposición, pero del bloque de la izquierda, tampoco estuvieron el diputado Nicolás del Caño ni Alejandro Vica (PTS Frente de los trabajadores). Los otros integrantes de es bancada votaron por la negativa.

En el caso del oficialismo, ls ausentes fueron las diputadas del Frente de Todos Paola Vessvessian y Graciela Navarro. Ese espacio fue el que se impuso, votando de manera positiva.

En Juntos por el Cambio quedó un clima de bronca contra los liberales que se ausentaron al momento de la votación porque entienden que con la paridad que hay en la Cámara de Diputados cada voto es indispensable. En la Coalición Cívica el enojo es mayor teniendo en cuenta que, a diferencia del PRO que se abstuvo, esta bancada votó de manera negativa el proyecto de ley de Presupuesto 2023 de manera general.





