Estalló la interna de Juntos por el Cambio en Neuquén: Carlos Eguía se fue y selló un acuerdo con Javier Milei

Javier Milei y Carlos Eguía hicieron un acuerdo en Neuquén

La política en Neuquén vive por estos días en un sismo permanente. A la interna en el oficialismo provincial se suman las discusiones que atraviesa Juntos por el Cambio (JxC) desde principios de año. A esa batalla se le sumó hoy un nuevo capítulo: Carlos Eguía, empresario y ex candidato a diputado nacional de la Coalición Cívica, rompió la coalición opositora y dio el salto al espacio de Javier Milei. Esta tarde sellaron un acuerdo y lo retrataron en una foto juntos, a la que accedió Infobae.

En 2023, la provincia elige gobernador. Si no hay algún cambio drástico, se espera que los neuquinos voten en marzo. Es por eso que Neuquén está en plena campaña y los sacudones son constantes. JxC está envuelto en una serie de negociaciones complejas que desde hace semanas tensan la coalición.

Esta tarde, esa soga se cortó: Eguía estaba molesto por la dinámica de la coalición y se sentía relegado en la toma de decisiones. Tras varias conversaciones con operadores políticos libertarios, finalmente decidió avanzar en un acuerdo con Milei. La decisión del neuquino genera un tsunami en JxC y abre interrogantes sobre el armado opositor.

En una reunión en Puerto Madero, Eguía y Milei conversaron durante una hora sobre política neuquina, economía y sobre la sesión maratónica en la Cámara de Diputados, que ayer aprobó el Presupuesto 2023. El economista libertario fue uno de los férreos opositores al proyecto del Ejecutivo. Fue la primera vez que los dirigentes mantuvieron un encuentro en persona.

Hace un par de meses, el dirigente comenzó a conversar con Julio Serna, operador libertario en el sur, que responde a Carlos Kikuchi, el armador nacional de La Libertad Avanza. Eguía cuenta con una estructura política a nivel provincial y le suma volumen político al armado de Milei en el sur. El periodista está posicionado a nivel local y suena para disputar la gobernación.

El periodista neuquino había anticipado su enojo con JxC en un editorial radial que se viralizó ayer. “Lo único que están tratando de ver es si voy tercero o segundo. No cuenten con Carlos Eguía porque. No me importan los cargos. No voy a defraudar a las 54 mil personas que me votaron. Ni kirchneristas, ni Jorge Sobisch, ni Rolando Figueroa, no los voy a defraudar”, explotó el periodista.

El empresario de medios decidió avanzar en un acuerdo con Milei

Quién es el flamante candidato de Milei en Neuquén

Carlos Eguía es un empresario de medios, periodista y político, que tuvo su primera incursión electoral en 2021. Fue de la mano de la Coalición Cívica. El año pasado también hubo diferencias con el radicalismo y el PRO y el periodista compitió con la CC por fuera de JxC.

El periodista dirige Cadena Uno, grupo de medios neuquino. Es una voz conocida en su provincia y desde hace dos décadas conduce “Contrafuego”, una marca registrada en la radio de Neuquén. Es muy activo en las redes sociales, sobre todo en Twitter, donde lo siguen 67 mil usuarios, y en Instagram, que cuenta con 29 mil followers.

En 2021, Eguía se afilió a la Coalición Cívica y se presentó como candidato a diputado nacional. En una elección sorpresiva, cosechó 55 mil votos, alcanzó el 14% del electorado y se posicionó tercero. Su irrupción en las urnas produjo en Neuquén un sacudón similar al de Milei en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde entonces, su nombre sonaba como posible candidato a gobernador del espacio de Elisa Carrió. Sin embargo, en abril de este año, el empresario volvió a JxC. Maximiliano Ferraro, diputado nacional y presidente nacional de la CC, fue el puente que ayudó a que Eguía se acerque a la coalición de nuevo.

Hasta hace dos semanas, Eguía se mostraba junto al diputado nacional Pablo Cervi, candidato a gobernador del radicalismo, del riñón Evolución, la facción boina blanca que lidera el senador nacional Martín Lousteau y opera políticamente el legislador nacional Emiliano Yacobitti.

Desde su regreso a JxC, Eguía había acordado acompañar la candidatura de Cervi para pelear por la gobernación. El pacto implicaba que el periodista encabezaría la lista de diputados provinciales. Todo eso duró poco. El salto de Eguía al espacio de Milei hizo trizas el contrato político y dinamitó la unidad cambiemita en la provincia petrolera.

La ruptura de Eguía avivó la interna provincial en el MPN y en JxC

Quien mira con buenos ojos ese cisma es el Movimiento Popular Neuquino (MPN), el partido que gobierna la provincia ininterrumpidamente desde 1962 y, por primera vez en la historia, tiene serias chances de perder las elecciones.

“El MPN jugó la ficha de divide y reinarás”, sospechó un dirigente provincial de JxC en diálogo con Infobae. En la oposición entienden que el oficialismo está detrás del salto de Eguía al espacio de Milei. Sin embargo, la dirigencia del MPN lo desmiente.

El oficialismo provincial también afronta una crisis política. En octubre, el diputado nacional y ex vicegobernador de Neuquén, Rolo Figueroa, anunció en una carta abierta que se iba del MPN. La fractura hirió al gobierno local y abrió incertidumbre de cara a las próximas elecciones.

El gobernador, Omar Gutiérrez, no tiene posibilidad de reelección. Otro dato relevante es que en Neuquén no hay PASO y están habilitadas las listas colectoras. Esta última es una herramienta que el MPN suele utilizar en su favor: genera listas alternativas que “colectan” votos al candidato principal del oficialismo.

El candidato que impulsa el MPN es Marcos Koopmann, actual vicegobernador de Neuquén. Se trata de un dirigente que responde al gobernador y a Jorge Sapag, ex mandatario neuquino, dos caudillos históricos de la provincia.

Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén

Koopmann también cuenta con el respaldo de la agrupación Azul y Blanca del MPN, que conducen los dirigentes Guillermo Pereyra y Marcelo Rucci, ligados a la industria petrolera. Ese consenso logró que el vicegobernador sea oficializado candidato a suceder a Gutiérrez sin necesidad de ir a internas, algo que no sucedía hace dos décadas.

El acuerdo entre el sector de Sapag y el de Pereyra terminó de cerrar la chance de que Figueroa sea candidato dentro del oficialismo. Por eso, decidió correrse del oficialismo provincial.

Con la ruptura de Figueroa, desde JxC empezaron a coquetear con el diputado. Tanto desde el macrismo como en el larretismo lo ven con buenos ojos para llegar a un acuerdo y que sea el candidato del espacio. Ese fue uno de los puntos que también molestó a Eguía. Esa estrategia socava la candidatura del radical Cervi, que desde el año pasado trabaja en su armado provincial.

Eguía resistía un pacto de JxC con Figueroa y respaldaba a Cervi. Sin embargo, su reciente ruptura sumó interrogantes en la oposición. En caso de que la candidatura del diputado radical naufrague, se abren nuevos escenarios de negociación. Una de ellas es que el ingeniero agrónomo compita por la intendencia de la capital. No obstante, su postulación sigue firme por la gobernación.

En tanto, el PRO de Neuquén tampoco tiene resuelta su candidatura. Por el partido amarillo suenan los dirigentes Jorge Taylor y Francisco Sánchez, diputado nacional. Ambos apañados por el ala halcón de Patricia Bullrich. Al no haber PASO en esa provincia, es un dilema cómo resolverán los matices electorales.

Si las elecciones son finalmente en marzo, quedan apenas cuatro meses para cerrar alianzas, listas y candidaturas. Sin embargo, en la provincia se especula con la posibilidad de que el MPN atrase la elección, a fin de instalar mejor a su candidato. El Poder Ejecutivo tiene que convocar a la elección 150 días antes del 10 de diciembre, que vence el mandato del gobernador, y con 90 días de anticipación al comicio. La cuenta regresiva empezó a acelerarse en Neuquén y Milei ya movió sus fichas.

