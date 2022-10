Mauricio Macri presentó su libro en una cuidada puesta en escena donde dio señales para 2023

Mauricio Macri presentó su libro con una cuidada puesta en escena

No cualquiera presenta un libro ante 1500 invitados, gran parte de los cuales eran los principales dirigentes de la oposición. Mauricio Macri lo hizo con “Para qué” en un acto donde ningún detalle quedó librado al azar, en una sugestiva puesta en escena de un ex presidente que graficó su vocación de liderazgo, ratificó su condición de mentor del espacio y dejó abierta su propia apuesta para 2023.

Estuvieron presentes todos los matices de la dirigencia del PRO, desde las “palomas” más tibias hasta los “halcones” más encarnizados; un puñado de radicales, de peronistas republicanos y de representantes de la Coalición Cívica (CC), pero la atención inicial estuvo puesta en los ausentes: los más notorios, el presidente de la UCR, Gerardo Morales; el precandidato de la UCR Facundo Manes y la fundadora de la CC, Elisa Carrió. A todos les enviaron la invitación y fueron llamados para confirmar que la habían recibido (por eso había malestar con Manes, quien dijo no haber sido invitado).

Hubo faltazos más comprensibles para el entorno macrista, como los casos del senador radical Alfredo Cornejo y del diputado Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos, quienes estaban de viaje.

En primera fila, los presidenciables del PRO Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal

La organización fue impecable. Hubo más del doble de concurrentes que en la presentación del anterior libro de Macri, donde asistieron 700 personas. Y, pese a que había mucha militancia macrista, se registró un solo momento en el que se coreó “Se siente, se siente, Mauricio presidente”: fue cuando el ex mandatario entró en el salón Auditorio de la Rural y el estribillo surgió de un cordón humano que se formó que ingresara sin sobresaltos, en donde estaban la llamada “juventud lombardista” (que respondían a Hernán Lombardi, uno de los organizadores del acto), el diputado nacional del PRO Federico Angelini y ex ministro de Desarrollo Social bonaerense Santiago López Medrano.

En la platea había ex ministros y otros ex funcionarios del gobierno de Cambiemos, como Nicolás Dujovne, Andrés Ibarra, Francisco Cabrera, Germán Garavano, Luis Etchevehere y Guillermo Dietrich, entre otros; intendentes como Néstor Grindetti, Manuel Passaglia, Julio Garro y Diego Valenzuela; legisladores nacionales, bonaerenses y porteños del PRO y de otros partidos (Waldo Wolff, Fabián Perechodnik, Alex Campbell y Santiago Passaglia, entre otros); empresarios como Nicolás Caputo y Cristiano Ratazzi; los artistas Luis Brandoni, Juan Acosta, Maximiliano Guerra y María José Demare, el neurólogo Conrado Estol y hasta el ex barón del conurbano Jesús Cariglino.

Pese a que entre el público había muchos políticos y un notoria mayoría de simpatizantes macristas, el acto nunca abandonó las características de la presentación de un libro. En muy pocas oportunidades tuvo un clima de encuentro político-partidario y, aunque varias veces las palabras de Macri terminaron en aplausos, se registró un solo momento en el que gran parte de la concurrencia se puso de pie y estalló en una ovación: fue cuando el ex presidente despotricó contra el elevado costo de Aerolíneas Argentinas (10.600 millones de dólares hasta fin de año, según dijo) y aseguró que con ese dinero “tendríamos la mejor red de trenes del mundo” y “eso serían miles de puestos de trabajo”.

“Entonces, ¿dónde mierda están las prioridades? A mí no me corren más, ningún progre nos puede correr. Ese discurso progre cínico no me lo banco más”, bramó Macri e hizo delirar a la platea.

La dinámica del acto fue similar a la de su anterior libro, “Primer tiempo”: sobre el escenario, Macri respondió preguntas de Pablo Avelluto, ex ministro de Cultura, quien lo ayudó con la edición de los textos, y se exhibieron varios videos. A diferencia de la presentación de marzo de 2021, de todas formas, las filmaciones fueron más extensas y eso conspiró contra el ritmo del evento. En el primero aparecieron elogiando a Macri figuras internacionales como el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe y el ex primer ministro de Australia Malcolm Turnbull. En el segundo hablaron sobre el ex presidente amigos y compañeros de su paso por Socma, la empresa fundada por su padre, Franco.

Noticia en desarrollo....