Mauricio Macri recorrió San Nicolás: “Estoy en la cancha, voy a ayudarlos”

Mauricio Macri visitó San Nicolás con el intendente Manuel Passaglia, Cristian Ritondo y los diputados provinciales Alex Campbell y Santiago Passaglia

En otra de sus incursiones bonaerenses con tono electoral, Mauricio Macri recorrió esta mañana la ciudad de San Nicolás junto con el intendente Manuel Passaglia, de Juntos por el Cambio, y el precandidato a gobernador Cristian Ritondo, donde tuvo encuentros con vecinos y comerciantes.

“Yo estoy en la cancha. Voy a ayudarlos, no me olvido de ustedes”, dijo el ex presidente al diario nicoleño El Norte al hablar sobre su futuro político y volvió a castigar al Gobierno: “El país está a la deriva porque no tenemos ni plan ni rumbo, lamentablemente”.

También participaron de la visita los diputados provinciales de Juntos Alex Campbell y Santiago Passaglia, hermano del intendente. La comitiva liderada por el ex presidente recorrió a pie el centro de la ciudad y las obras en la costanera y después se reunió en la sede de la municipalidad.

En su intercambio con la gente, según destacaron en su entorno, Macri fue “muy bien recibido”, le regalaron una camiseta de Boca y “le pidieron que volviera al gobierno”.

María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y Patricia Bullrich

Este tipo de contactos del ex presidente sirven para sondear el ánimo del electorado bonaerense en un distrito clave para decidir si se presenta o no en las elecciones de 2023 para intentar volver a la Casa Rosada. Las encuestas, de todas formas, siguen marcando un elevado rechazo de la sociedad hacia el ex mandatario. Todo indica que lo decidirá en marzo o abril del año que viene, aunque hace pocas horas dio una señal de que no será candidato: “Yo no me he anotado -dijo-. Mi pelea es por las ideas. Creo haber plantado una semilla pero ahora el árbol es de todos los argentinos”.

Este jueves, incluso, reveló que su esposa Juliana Awada no comparte con él la idea de su postulación. “Juliana no quiere que sea candidato”, afirmó en una entrevista con el canal LN+.

“¿Ella no quiere?”, dijo sorprendido el periodista Jonatan Viale ante la afirmación del ex presidente. “No, no. Juliana no. Ella está de acuerdo en que sería bueno que no lo sea”, enfatizó Macri.

En su visita a San Nicolás, Macri volvió a mostrarse con Ritondo, el candidato a gobernador bonaerense del PRO que apoya para 2023, junto con el intendente de Lanús, Néstor Grindetti. Ritondo, de todas formas, volvió a acercarse a Horacio Rodríguez Larreta, quien respalda a Diego Santilli para suceder a Axel Kicillof: los tres compartieron este jueves una recorrida por Pinamar a la que se sumaron el intendente local, Martín Yeza, y Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero.

Martín Yeza, Cristian Ritondo, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Valenzuela y Diego Santilli, de recorrida por Pinamar

“Estamos viviendo tiempos de mucho dolor e incertidumbre. Con Santilli, Ritondo, Valenzuela y Yeza seguimos trabajando en los planes para resolver los problemas que angustian a los argentinos. Nos estamos preparando para gobernar”, afirmó Larreta tras su visita, donde se comprometió a “transformar la provincia de Buenos Aires y transformar la Argentina”.

Macri mantiene una fuerte presencia en el escenario político y da señales contradictorias sobre su eventual candidatura presidencial, al tiempo que cuestiona a la dirigencia de Juntos por el Cambio que se alista para 2023: “Privilegian el individualismo, el ego que se descontrola”, sostuvo a LN+.

Por su parte, Rodríguez Larreta consideró anteayer que el ex presidente “está recorriendo la provincia y haciendo cosas de candidato”, mientras insistió en que está decidido a competir contra él en las PASO y advirtió: “El apoyo que realmente vale es el de la gente”.

