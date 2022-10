Vidal dijo que, aunque se suspendan las PASO, debe haber madurez en JxC para resolver la interna

María Eugenia Vidal

María Eugenia Vidal habló de las diferencias que tensan la relación en la coalición opositora y señaló que debe haber “madurez” para resolver las candidaturas de cara a las elecciones de 2023.

“Si hay voluntad de estar juntos, hay herramientas: desde encuestas hasta acuerdos internas”, manifestó la diputada nacional. “Sino están las internas abiertas donde participan los afiliados y los que no son afiliados”, agregó. En este marco, Vidal señaló que en Juntos por el Cambio “tenemos que ser capaces de resolver nuestros dilemas internos -si no hay PASO- como una muestra de madurez”.

No obstante, pese a que está recorriendo el país aclaró que aún no se postuló como candidata al Poder Ejecutivo de la Nación: “Yo no me lancé, dije que me gustaría ser presidente”.

Consultada al respecto de la agenda de JxC en caso de regresar al Gobierno, Vidal se refirió puntualmente al achicamiento del Estado. Si bien recordó que cuando fue gobernadora “no hice despidos masivos”, planteó la posibilidad de impulsar “planes de retiro” en un eventual regreso al poder, y “todo lo que empuje a la gente que está de más en el Estado se pueda ir”. “Hay gente que no cumple ningún rol, más allá de la militancia; eso no se puede ser tolerado en un país donde casi el 9% de los argentinos no come”.

En sintonía con Mauricio Macri habló también de Aerolíneas Argentinas y criticó que “poner 700 millones de dólares cuando los argentinos que viajan son una minoría y la mayoría no sube a un avión es algo que nos tenemos que cuestionar”. “Las empresas públicas tienen que ir al equilibrio, no podemos seguir subsidiando empresas públicas que cada vez tienen mas personal y prestan menos servicios”, agregó.

“El objetivo tiene que ser el equilibrio fiscal. No hay espacio para el gradualismo, se acabó la máquina de la felicidad. No se pueden subir mas impuestos y no se puede tomar más deuda”, manifestó en diálogo con Todo Noticias (TN) la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires que actualmente legisla por la Capital Federal.

Consultada sobre la represión de la policía bonaerense hacia los hinchas de Gimnasia y Esgrima La Plata en el partido de la semana pasada contra Boca Juniors, apuntó contra Axel Kicillof, a quien definió como “la máxima expresión de Cristina (Kirchner)”, y contra el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni. Para Vidal, el gobernador, la vicepresidenta y Berni “son responsables de que los hinchas de Gimnasia hayan tenido que vivir lo que vivieron”.

“Durante la gestión de Kicillof hubo cuatro muertos en espectáculos deportivos, y cuando yo goberné no hubo uno solo. No para de haber problemas en las canchas; es un reflejo del avance del narcotráfico y del crecimiento de la inseguridad”, analizó.

Vidal respondió a Patricia Bullrich por haber criticado una ley aprobada durante el macrismo

Este jueves la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, criticó a los diputados de su propio partido que votaron en el Congreso la prórroga del Régimen de Regularización Dominial para barrios populares, un proyecto del Poder Ejecutivo que plantea la suspensión de los desalojos en esas zonas por 10 años y que fue sancionado en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, impulsado por legisladores de Cambiemos como Elisa Carrió, Mario Negri y Nicolás Massot.

“Si sos okupa, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilás una propiedad, te destruyen. No entiendo, ¿a quién defendemos? Esto hay que explicarlo”, publicó Bullrich en Twitter abriendo otro frente de conflicto interno en la coalición.

Anoche Vidal respondió a los cuestionamientos de la ex ministra de Macri y explicó que “la regularización y suspensión de desalojos no es para cualquiera que tome una tierra, es para un conjunto de barrios que no solo están en un registro sino que además cada familia de ese barrio fue censada en 2018. Son barrios que están ocupados hace más de 20 años”.

Intentando no echar más leña al fuego, la ex gobernadora dijo que “esta información Patricia no tiene porque tenerla” ya que “no es diputada”: “Puede no saber”. Y destacó haber “defendido en el recinto” una ley impulsada durante el macrismo: “Fue una buena iniciativa”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: