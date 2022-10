El juez Walter Bento se defendió de la acusación por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura: “Todo es mentira”

El juez federal Walter Bento (Adrián Escandar)

El juez federal de Mendoza Walter Bento se presentó hoy en el Consejo de la Magistratura de la Nación para defenderse de la acusación por mal desempeño de sus funciones por los siete procesamientos con prisión preventiva que tiene por cobrarle coimas a imputados a los que debía investigar y por enriquecimiento ilícito.

Bento estuvo por varias horas en la Comisión de Acusación del Consejo, que preside el diputado del PRO Pablo Tonelli, respondiendo las imputaciones en su contra. El magistrado denunció irregularidades en el trámite de la investigación, que los testigos que lo involucraron tuvieron intencionalidad porque fueron detenidos y procesados por él y que el fiscal que lleva adelante la causa tiene un “odio patológico” en su contra.

Tras la audiencia, la Comisión quedó en condiciones de resolver si aprueba el envío a juicio político de Bento, lo que luego debe ser ratificado por el plenario del Consejo y para lo que se necesita una mayoría agravada de dos tercios de los votos de los 20 integrantes del organismo.

Bento es el titular del juzgado federal 1 de Mendoza que tiene la competencia electoral de la provincia. El magistrado tiene siete procesamientos con prisión preventiva —que no se concreta por los fueros que tiene como juez— por varios delitos: asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, cohecho, lavado de dinero, prevaricato, abuso de autoridad, desobediencia a una orden emanada por autoridad judicial y falsedad ideológica. La acusación es liderar una asociación ilícita que, a través de abogados y otras personas, le pedían coimas a acusados en sus causas para beneficiarlos. La Fiscalía pidió que Bento sea enviado a juicio oral.

A principios de septiembre, la Comisión de Acusación aprobó por unanimidad la citación de Bento para que de explicaciones a instancias de un pedido del diputado Tonelli que lo acusó de tres hechos de mal desempeño de sus funciones: beneficiar a imputados a cambio de dinero, por enriquecimiento patrimonial apreciable e injustificado y por lavado de dinero y por haber falseado datos en su declaración jurada ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. Esto último es por haberse inscripto en el concurso para ser juez de la Cámara Federal de Casación cuando estaba procesado —lo que el reglamento— y por lo cuál fue excluido.

Acompañado por su equipo de abogados, encabezado por Mariano Cuneo Libarona, Bento se presentó en el Consejo para declarar. Estaban presenten Tonelli y los consejeros Roxana Reyes, Graciela Camaño, Gerónimo Ustarroz y Martín Doñate. Y por videoconferencia Fernanda Vázquez, Jimena de la Torre y Carlos Matterson.

“He venido a contar la verdad con hechos y con pruebas. Todo lo que se ha dicho en mi contra es mentira”, dijo Bento en el inicio. Y agregó: “La causa por la que estoy aquí sentado se construyó con la declaración de personas procesadas, detenidas o exoneradas de las fuerzas de seguridad por mi”. Señaló que lo que declararon los testigos no se corroboró en ninguna prueba.

Bento en la audiencia ante la Comisión de Acusación del Consejo (Adrián Escandar)

Puso énfasis en acusar al fiscal de la causa, Dante Vega. Bento contó que se conocen con Vega desde principios de los 90 cuando los dos eran secretarios en la justicia federal de Mendoza. Relató que compitieron para ocupar el juzgado federal 1 de la provincia que ganó Bento y que cuando eso ocurrió Vega renunció. “Probablemente sea ese el motivo que lo llevo al odio patológico que tiene contra mi y contra mi familia”, sostuvo y digo que Vega es fiscal de la Cámara Federal y que se autodesignó para investigarlo.

También sostuvo que Diego Barrera, uno de los testigos que lo involucró, mintió. Barrera está condenado por homicidio y Bento dijo que después de declarar en su contra llamó a Cuneo Libarona. El abogado grabó la conversación en la que Barrera le dijo que Vega le “estaba haciendo una cama” a Bento. La defensa presentó la grabación pero hasta hoy, dijo Bento, no se hizo la pericia de voz. El juez también relató que en el teléfono de Barrera se encontró un dictamen de Vega con fecha anterior a que se presente en la causa.

“En esta causa se llevaron adelante no irregularidades, sino barbaridades”, dijo Bento y analizó los expedientes judiciales por los que se lo acusa. “No apelé mis procesamientos porque no confiaba en la Cámara Federal. Soy inocente, no cometí ni mal desempeño ni ningún delito y estoy esperando que la causa pase a un Tribunal Oral que sea imparcial”, agregó.

La comisión fijó un tope horario de cuatro horas para la audiencia pero vencido ese plazo Bento dijo que necesitaba más tiempo y se fijó otra reunión para el próximo miércoles a las 9 horas que será, adelantó Tonelli, la última y también de cuatro horas.

