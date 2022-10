Vacunatorio Vip: Patricia Bullrich y Ginés González García estuvieron cara a cara en una audiencia judicial

Bullrich y González García en la audiencia (Foto: equipo de prensa de Patricia Bullrich)

No hubo conciliación entre la titular del PRO, Patricia Bullrich, y el ex ministro de Salud Ginés González García en una audiencia que tuvieron esta mañana por una denuncia civil que se inició por los dichos de la ex funcionaria del gobierno de Mauricio Macri de que buscó “un retorno” para traer al país la vacuna de Pfizer contra el conoravirus.

La audiencia se realizó en la justicia civil, estuvieron los dos cara a cara y ante la falta de acuerdo ahora se abre formalmente la causa civil por daños y perjuicios en la que González García le reclama a Bullrich una indemnización de 350 mil pesos.

“Ginés González García exigió que me retracte de la verdad y yo le dije lo contrario: que lo que él debía hacer era decir la verdad de por qué no se habían comprado las vacunas Pfizer”, dijo Bullrich tras la audiencia y agregó que “debe dar la cara para explicar a la población por que razón no compró la vacuna que Pfizer ofrecía con preferencia a la Argentina, donde murieron 130 mil argentinos. Esto, en un momento en que moría mas de 500 personas por día.

Pero esta no es la única causa. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, también demandó a Bullrich. Es por 100 millones de millones. En ese caso ya se hizo la audiencia de conciliación en la justicia civil y no hubo acuerdo.

“La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el Presidente no lo ignoraba”, dijo la ex ministra de Seguridad en una entrevista que le fue realizada el domingo 23 de mayo de 2021 en el canal La Nación +. La presidenta del PRO se refirió a la negociación entre el gobierno nacional y la empresa Pfizer por la provisión de vacunas contra el coronavirus.

Los dichos de Bullrich fueron refutados públicamente por el Presidente y por Gonzáles García. Además, la compañía también los rechazó a través de un comunicado. “Pfizer no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de vacuna COVID-19″, sostuvo.

Ante la polémica, la ex ministra confirmó sus dichos en su cuenta de la red social Twitter. “No firmar el contrato es el hecho de corrupción. A partir de ahí, montaron la mentira de que Pfizer pedía condiciones leoninas, mientras le vendía a todos nuestros vecinos en condiciones aceptables”, dijo.

Así, tanto Alberto Fernández como González García le iniciaron una demanda. Primero pasaron por una audiencia de conciliación. No hubo acuerdo y se avanzó a la causa civil. Allí, la ley también establece una instancia para llegar a una acuerdo en la que tampoco hubo acuerdo.

González García al llegar a la audiencia (Maximiliano Luna)

La de Bullrich y Alberto Fernández ocurrió el 17 de mayo pasado en la que no se cruzaron. “La audiencia no existió como tal, lamentablemente no pude decirle en la cara lo que venía a decirle; el Presidente se escondió. ¿Por qué ratifiqué mis dichos? Porque el contrato que el Presidente no firmó le trajo dolor a los argentinos; yo hoy lo que hice fue ser un canal de expresión de todos los argentinos que sufrieron por no tener la vacuna a tiempo”, dijo la titular del PRO después de la audiencoa.

Por su parte, Gregorio Dalbón, abogado del Presidente, explicó por qué no hubo careo: “Vino a hacer política, estaba desesperada por ver al Presidente; al no venir a retractarse, ¿para qué se iban a ver? ¿Qué sentido tenía? La única motivación de Patricia Bullrich era la perversión, la intención de querer degradarlo, decirle las barbaridades que le dice en la televisión”.

Hoy fue el turno de Bullrich y González García. Tampoco hubo acuerdo. En su demanda, el ex ministro de Salud señaló que los dichos de Bullrich “carecen de fundamento fáctico” y que “solo tuvieron por objeto hostigar al Poder Ejecutivo nacional, y a la coalición que gobierna el país, con el objeto de desprestigiarla frente a la ciudadanía, en un año en el cual estaba prevista la convocatoria a elecciones de diputados y senadores nacionales”.

“El sentido de la falsa acusación y difamación pública de Bullrich era claro, pero por si acaso, ella misma se encargó de poner de resalto que ‘este gobierno decidió que siguiesen las muertes en Argentina por no comprar una vacuna, con las condiciones no éticas que planteaba el ministro Ginés González García’”, agregó.

