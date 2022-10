Gabriela Cerruti: “El dólar blue no es una preocupación para el Gobierno”

Conferencia de prensa de Gabriela Cerruti

La suba que registró el dólar libre en las últimas horas y la multiplicidad de cotizaciones que existen en la Argentina fueron temas centrales de la rueda de prensa que dio Gabriela Cerruti en la Casa Rosada.

“Hacía muchas conferencias que no me preguntaban porque estaba bajando, esperan a que suba para preguntarme...”, respondió la portavoz de Presidencia al escuchar la consulta. “El dólar blue sube y baja y no es algo que sea en este momento una preocupación del Gobierno”, remató con la intención de cerrar las preguntas al respecto.

Sin embargo, instantes después volvió a ser consultada sobre el dólar y, en particular, por las 14 cotizaciones que existen en el mercado argentino: “Eso tiene que ver con el el Gobierno está usando los dólares que tiene para la producción y la generación de empleo. Las medidas entendemos que son bien recibidas por muchos sectores que las piden”.

En ese contexto, Cerruti también le respondió (sin mencionarlo) a Horacio Rodríguez Larreta, quien ayer consideró que tener tantos tipos de dólar diferentes espanta las inversiones: ”No entendemos que haya ninguna incertidumbre ni preocupación por parte de los inversores, que están invirtiendo muchísimo”.

“La Argentina está en un momento de crecimiento en el que llegan las inversiones extranjeras y se desarrollan las inversiones argentinas”, agregó en la misma respuesta. “Los números nos muestran que estamos creciendo en todos los ítems que medimos: en inversiones, en producción, en capacidad industrial instalada, en el trabajo registrado. Y tenemos cifras de desempleo bajísimas”, completó.

Cambios en el Gabinete

La renovación de funcionarios también fue tema en la conferencia que encabezó Cerruti, quien consideró que las tres nuevas ministras, Raquel ‘Kelly’ Olmos (Trabajo), Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social) y Ayelén Mazzina (Mujeres, Géneros y Diversidad) “achican la brecha de género” dentro del gabinete nacional y destacó que “representan cabalmente los temas y proyectos” de las áreas de sus carteras.

La portavoz contó que las tres se reunieron ayer con el presidente Alberto Fernández, quien decidió las designaciones tras realizar una serie de consultas y evaluaciones que apuntaron a “encontrar el mejor perfil para cada área”.

“Son tres mujeres que provienen de distintos puntos geográficos, de distintas edades y con diferentes procedencias en los colectivos a que representan”, agregó Cerruti antes de destacar que en todos los casos “va a haber una continuidad de lo que ya se venía haciendo, aunque va a haber nuevos desafíos más específicos”.

En el final de la rueda de prensa, la funcionaria habló de las propuestas que Mauricio Macri realizó en “Para qué”, su segundo libro: “Con absoluto desparpajo dice cuál es su Argentina soñada, y evidentemente no es la que soñamos nosotros”.

“Quiere una Argentina con reforma laboral, sin derechos para los trabajadores, casi diría una Argentina pre peronista. Queda claro que ya no disimula porque Macri siempre fue eso, pero durante un tiempo lo había ‘lookeado’ Durán Barba para que pareciera que no iba a ir contra esas cosas”, concluyó la portavoz.