La primera foto de Milagros Maylin y Horacio Rodríguez Larreta como pareja

Larreta y Milagros Maylin comiendo en Don Julio con María Eugenia Vidal, su novio Quique Sacco, Emmanuel Ferrario y su pareja, Francisco (Foto: Nicolás Stulberg)

Fin del misterio. Mucho se comentó la separación de Horacio Rodríguez Larreta (56) y más aún sus meses de soltería. Fueron varios los nombres que se mencionaron como eventuales parejas, pero ninguno fue confirmado hasta anoche como sucedió con el de Milagros Maylin (36). Ambos vienen de largas relaciones, militan hace años en el PRO, comparten la pasión por la gestión y por el mismo club de fútbol (Racing).

“¿Cómo se resolvió el anuncio?”, consultó Infobae a una fuente a la que viene persiguiendo desde hace meses para confirmar la noticia y que conoce bien a los dos: “Fue un proceso personal, ambos tenían cuestiones que resolver y cuando lo hicieron, decidieron hacerlo público”, explicó.

Fue la perseverancia la que logró que un fotógrafo de Infobae diera con la primera imagen de la flamante pareja mientras compartían una cena junto a María Eugenia Vidal, Enrique “Quique” Sacco, Emmanuel Ferrario y su pareja Francisco en una turística parrilla del barrio porteño de Palermo. Fue el lunes a la noche cerca de las 21:30 cerrando el fin de semana largo. Comieron provoleta de entrada, compartieron entraña con vegetales grillados y no optaron por ningún postre. Tomaron vino tinto, agua y Coca zero. La foto estaba, pero la confirmación oficial llegó dos días más tarde del propio Larreta: “Me enamoré y estoy muy feliz. Milagros Maylin me hace muy bien. Si entrara por esa puerta le diría ‘te amo’”.

Durante una entrevista realizada por Luis Novaresio, el Jefe de Gobierno porteño dijo: “Milagros es super comprometida con su trabajo, muy inteligente, muy apasionada, tiene una gran energía positiva, trasmite buena onda. Es muy sensible y muy familiera”.

Pero la pregunta que todos se hacen es: ¿quién es Milagros Maylin?

En marzo de 2021, Maylin integró una mesa estratégica donde comenzó a compartir periódicamente reuniones con un grupo de diez funcionarios encabezado por Larreta

Actualmente se desempeña como responsable de la secretaría que asiste a los adultos mayores en la Ciudad de Buenos Aires y su jefe directo es el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. Anunciada la relación con el jefe de Gobierno, está analizando renunciar en algún momento para poder acompañar a Larreta en su campaña presidencial y estar liberada de la gestión.

Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Austral con medalla de oro, magíster en Administración de Empresas en el IAE Business School, donde obtuvo el mejor promedio y cuenta, además, con dos posgrados: uno en la Universidad de San Andrés y otro en el ESADE. Cursó la primaria y la secundaria en el exclusivo St. Catherine’s Moorlands School y en la Alliance Francaise. Su tiempo libre lo dedica al canto, a la pintura, a la practica de remo y a mirar series.

Milagros Maylin tiene 36

La tesis de su maestría fue inspirada en su abuela, mientras comenzaba a sufrir de una deficiencia cognitiva. Fue así como ideó una plataforma digital para ayudar a los adultos mayores a comunicarse. Allí comenzó el camino que la llevó a su actual función, aunque también lo hizo su temprana militancia política en el PRO. “Ella ya no está, pero no dudo que estaría orgullosa de mí”, contó, algunos meses atrás, Milagros a Infobae sobre la muerte de su abuela, explicando su tarea con ese grupo etario durante la pandemia, uno de los que más la padeció.

Maylin responde a Fernán Quirós, pero siempre estuvo trabajando cerca del jefe de Gobierno

El primer contacto laboral con Larreta fue con la llegada del COVID-19, cuando María Eugenia Vidal y Carolina Stanley idearon una mesa de ayuda al jefe de Gobierno para colaborar con el panorama impredecible que se venía por delante. Sin embargo, su arribo a la función publica en la Ciudad data de 2016. Aunque a fin de ese año, de la mano de Emmanuel Ferrario, actual titular de la Legislatura porteña y con quien ya había trabajado, emigró a la provincia de Buenos Aires para incorporarse como Directora Provincial de Coordinación de la Gestión, desde donde comenzó a interactuar con la entonces gobernadora.

Ya en territorio bonaerense, según relató en su momento la nueva pareja de Larreta, Vidal le ofreció en 2018 hacerse cargo de una dirección, cuya misión era “diseñar e implementar un modelo de intervención que permita abordar integralmente la problemática de las villas”. Con la derrota de Cambiemos en 2019, Milagros tomó un puesto similar al que tenía, pero en la Ciudad. Frente a la pandemia, como todos, tuvo que readaptar su trabajo y coordinó el operativo del Plan Detectar, el primer modelo que se lanzó para dar con las personas infectadas con el COVID-19 y evitar así la propagación del virus mientras se intentaba acceder a las vacunas. Llevó adelante el programa en los barrios más vulnerables y entre los adultos mayores, los más golpeados por el avance del virus.

En marzo de 2021, con el arribo de las vacunas, integró la mesa estratégica que ideó el gobierno porteño para implementar el plan de vacunación. Fue, además, parte de la coordinación de los centros donde se aplicaban los inoculantes y donde comenzó a compartir periódicamente reuniones y encuentros con un grupo de diez funcionarios de primera línea, encabezado por Larreta y por el ministro de Salud. Hasta el día de hoy, forma parte de la mesa chica de este último para la gestión diaria.

Más allá de su pase a la Ciudad, nunca dejó de trabajar junto a Vidal colaborando en el dictado de clases universitarias de la ex gobernadora y liderando “La Marea”, la agrupación de referentes de villas del conurbano, que Milagros creó a fines de 2019 y en cuyos actos siempre que la agenda de la ex mandataria bonaerense lo permite la acompaña.

Milagros nunca dejó de trabajar junto a Vidal liderando “La Marea”, la agrupación de referentes de villas del conurbano

Si bien la diaria laboral entre Larreta y Maylin comenzó en marzo de 2021, allegados a ambos confirmaron a Infobae que recién “a mediados de 2022 fue cuando, en eventos sociales de amigos en común, empezaron a conocerse fuera del ámbito laboral y profesional”.

El jefe de gobierno porteño nunca habla de su vida privada, ni siquiera con personas de su máxima confianza. “Es porque prioriza y protege a sus hijas”, aseguran quienes lo conocen, al tiempo que agregan: “Es por este motivo que eligieron tomarse el tiempo que consideraron necesario antes de hacer pública su relación”.

Por su parte, la familia de Milagros es conservadora, y “prefiere evitar la exposición de sus 3 hermanas y padres así como la de quien ha sido su pareja durante muchos años”, explicaron en su entorno frente a la negativa de hablar del tema.

Lo cierto es que, desde hace meses, Larreta dedica 2 o 3 días de la semana a recorrer el interior del país, en pos de aumentar su imagen de cara a la elección presidencial 2023, donde pretende postularse. “Con o sin PASO, con o sin Macri; a Horacio no lo paran, se preparó toda la vida para esto”, enfatizó otro allegado más vinculado a la campaña electoral. En todos esos recorridos, Milagros estuvo siempre presente.

En el corto plazo, se sumará al resto de los eventos del candidato presidencial. No se descarta que la primera foto oficial de la pareja sea en el evento de alcaldes mundiales, que tendrá lugar la semana próxima en la Ciudad de Buenos Aires.

“Los dos estaban solos y ahora están juntos. No hay más que eso”, sintetizó a Infobae una fuente al tanto de la relación.





