La advertencia de Durán Barba a Juntos por el Cambio: “Las elecciones no se ganan hasta que se cuenta el último voto”

Jaime Durán Barba

Jaime Durán Barba, consultor ecuatoriano y ex asesor de Mauricio Macri, analizó el panorama argentino de cara a las elecciones del año próximo y opinó que Juntos por el Cambio no debe dar por sentado el triunfo electoral en 2023, pese a las constantes internas que habitan en el Frente de Todos y a la crisis económica que puede condicionar la suerte del oficialismo.

“Hay una ilusión en los dirigentes de la oposición en decir ‘ya ganamos’. Las elecciones no están ganadas. Las elecciones no se ganan hasta que se cuenta el último voto”, manifestó Durán Barba.

Para el analista político, si Juntos por el Cambio no logra regresar al poder en 2023, “seguirá Cristina, vendrá Milei” o “un desconocido” como sucedió en Perú con el presidente Pedro Castillo, ejemplificó.

En este marco, también se refirió a la interna opositora. Destacó que “Mauricio Macri fue quien lideró la formación de Juntos por el Cambio, un trabajo que duró muchísimos años, y ha tenido un montón de méritos que le dan todas las credenciales para ser candidato a la presidencia de la República”. Sin embargo, “¿puede serlo?”, se preguntó Durán Barba. “Sí, pero creo que la oposición tiene una gran suerte porque hay varios presidenciables”, completó.

Al respecto, dijo que “Horacio Rodríguez Larreta está perfectamente preparado para la presidencia como lo están Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal”; y también mencionó a dirigentes del radicalismo “muy capaces” como Martín Lousteau, Martín Tetaz y Mario Negri. “Son un conjunto de dirigentes que no tiene el Gobierno. ¿Cuáles son los 6, 7, presidenciables del oficialismo? Cristina, Cristina, Cristina y Cristina”, contrastó el ex asesor de Macri.

En igual tono, Durán Barba continuó elogiando a los miembros de la oposición. Dijo que “Macri tiene algo que no se consigue fácilmente” que es “la experiencia” de haber sido presidente de la Nación y jefe de Gobierno porteño; que “Rodríguez Larreta tiene el haber ganado en una sola vuelta la Ciudad de Buenos Aires”; y “Patricia Bullrich demostró entereza en el Ministerio de Seguridad” durante la gestión de Cambiemos.

“Todos tienen valores importantes. Habría que ver cuál de ellos encabeza para ser presidente y cómo todos hacen un equipo que acumulen las experiencias del pro y de los radicales”, analizó.

Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri

En diálogo con Todo Noticias (TN), fue consultado por las críticas de Facundo Manes a Macri, quien lo tildó de haber hecho “populismo institucional” cuando fue jefe de Estado. “Lo que dijo no es algo propio de un dirigente de la oposición”, criticó el consultor ecuatoriano al diputado de la UCR.

“Hay que acumular la gente valiosa y no pelearse a muerte, si no se procede así no creo que la desgracia sea tan grande como para que Cristina vuelva pero sí que se arme una tercera alternativa”, advirtió Durán Barba.

El analista reapareció estos últimos días dando entrevistas a medios argentinos. En su anterior aparición había manifestado que Macri debería “posicionarse para ser secretario general de las Naciones Unidas”. La definición fue interpretada por algunos sectores como un pedido para que el referente del PRO se corra del escenario electoral. Este miércoles, Durán Barba aclaró que Macri está en condiciones de “competir con 6 o 7 personas de la oposición, puede ser un buen candidato, pero no hay quien pueda disputar con él la secretaría de la ONU”. En ese sentido, observó que “en Argentina ven la cosa internacional como algo muy pequeñito”.

“Macri podría ser secretario de la ONU, no fue una una descalificación sino señalar algo que creo que es superior a ser candidato a la presidencia de Argentina”, explicó.

SEGUIR LEYENDO: