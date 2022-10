“Estamos frente a una alarmante ausencia de políticas públicas contra el narcotráfico”, cuestionó el gobierno porteño

Marcelo Dalessandro Ministro de Seguridad y Justicia CABA

Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, cuestionó hoy la ausencia “alarmante” de una política nacional contra el narcotráfico. Al mismo tiempo, el funcionario porteño aseguró que las consecuencias son los hechos de violencia que ocurren desde hace años, y se profundizaron los últimos meses en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, donde ayer apareció una bandera con amenazas a periodistas.

“Estamos ante una alarmante ausencia de políticas públicas contra el narcotráfico. Durante muchos años desde el gobierno Nacional se quiso instalar que no había que preocuparse, que nuestro país era ‘de tránsito’. De hecho, la ex ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, llegó a comparar la inseguridad de Rosario con la de la Ciudad: un disparate. La consecuencia de esa falta de decisión política, sumada a la errada lectura sobre la situación convirtió a Rosario en una Ciudad donde los asesinatos a manos de sicarios son moneda corriente”, afirmó esta mañana el ministro D’Alessandro, luego de que ayer apareciera un cartel colgado en una de las paredes externas del canal de televisión Telefe mediante el cual amenazan con matar periodistas y una dura advertencia: “Con la mafia no se jode”.

D’Alessandro brindó declaraciones a la prensa en el marco de la apertura de un merendero en el lugar donde hasta el año pasado funcionaba uno de los principales búnkeres narcos en el Barrio 21-24/Zavaleta, en Barracas, donde acompañó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la ministra de Desarrollo Humano María Migliore y al fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahíques. Con este, ya suman 54 búnkeres cerrados en la Ciudad desde el año 2020, según informaron las autoridades porteñas.

Respecto a los reiterados episodios de violencia que se registran en Rosario, el Ministro insistió que “nadie se hace cargo” y enfatizó que “es mentira que no se puede, solo hace falta decisión política. Rosario nos preocupa por la dramática situación que están atravesando sus habitantes; y nos ocupa porque no podemos perder perspectiva que está solo a 300KM de la Ciudad de Buenos Aires”.

En ese sentido, también profundizó sobre la problemática judicial y puntualizó que “casi la mitad de los jueces y fiscales federales no están nombrados (en Rosario), por lo tanto no existe un mapa de la justicia federal. Con ese vacío legal las causas no avanzan: solo avanza el embate narco. Si a eso le sumamos que no hay abordaje de las fuerzas federales ni decisión política del gobierno Nacional, la consecuencia es que donde hay detenidos por asesinatos, en vez de presos hay personas que dicen tener derecho al uso de sus celulares y mandan a matar desde la cárcel”.

Después de que apareciera la bandera que advertía a periodistas y medios de comunicación rosarinos, asociaciones de prensa y dirigentes de distintos partidos políticos repudiaron la amenaza narco.

“Alertamos por la grave amenaza a medios y periodistas rosarinos por parte de bandas de narcotraficantes que operan en esa ciudad”, señalaron desde la cuenta oficial de Twitter de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). Asimismo, recordaron que en su reciente informe de libertad de prensa habían remarcado la necesidad de “elevar la voz por el riesgo que implica para la integridad física y la seguridad personal de periodistas y medios el fenómeno creciente del narcotráfico y otras formas de crimen organizado en el país”.

Por su parte, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó “su enérgico repudio a la amenaza registrada contra los periodistas de Rosario y expresa su solidaridad”. A su vez, la entidad exhortó “a las autoridades provinciales a esclarecer este hecho y a garantizar la integridad física de los trabajadores de prensa, en particular en una ciudad en la que la violencia criminal agrega un contexto de extrema hostilidad y desprotección para los colegas”.

En tanto, desde el sector gremial, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) manifestó su “más enérgico repudio al mensaje aparecido hoy en el Canal 5 de Rosario que amenaza con empezar a ‘matar periodistas’. Hacemos llegar nuestra solidaridad al Sindicato de Prensa de Rosario y a las y los trabajadores de prensa de la ciudad”.

