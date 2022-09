Crisis de los neumáticos: el Gobierno presiona para que se levanten los bloqueos y el conflicto se resuelva esta tarde

El titular del SUTNA, Alejandro Crespo, volverá a sentarse hoy en la mesa de negociación que habrá en el ministerio de Trabajo (Luciano Gonzalez)

Hoy tiene que ser el día en que se logre encontrar una solución al conflicto entre las empresas productoras de neumáticos y el sindicato del Neumático (SUTNA), que está llevando adelante un bloqueo en las principales terminales, lo que mantiene paralizada la producción y afecta directamente a la industria automotriz.

Alberto Fernández entiende que este miércoles, a las 14, cuando se lleve a cabo la reunión entre las partes en el Ministerio de Trabajo, se debe encontrar la solución final para que el conflicto no se profundice y las pérdidas económicas no aumenten. No hay margen de tiempo. Debe ser hoy.

El Presidente, que estuvo en contacto permanente con el ministro Claudio Moroni en las últimas horas, le pidió que intente cerrar el conflicto este miércoles. No quiere que la tensión aumente exponencialmente y el problema salarial siga marcando la agenda política.

El Gobierno ha dejado en clara su posición respecto al conflicto. Creen que el sindicato que conduce Alejandro Crespo, del Partido Obrero, se ha puesto en una posición intransigente y que la negociación quedó completamente trabada. El gran problema es que la cadena de producción se rompió y mientras más tiempo tarde en recomponerse, más perdidas generará.

Sergio Massa encabezó una reunión en la que expresó una dura postura contra el Sindicato del Neumático

El ministro de Economía, Sergio Massa, fue contundente durante la reunión que tuvo ayer por la tarde con representantes del sector automotriz y los sindicatos UOM y SMATA. “No podemos ser de ninguna manera rehenes de situaciones de inflexibilidad, situaciones casi de capricho”, expresó.

En ese sentido, argumentó que no puede suceder “que un grupo muy chiquito ponga en riesgo 150 mil empleos, más de 1.000 autopartistas, todas las terminales automotrices”. Según indicaron en el Palacio de Hacienda con el parate de la producción de neumáticos se están poniendo en riesgo cerca de 145.000 puestos de trabajo.

El Gobierno expuso públicamente una línea dura sobre el rol del sindicato del Neumático en la negociación. Una de las principales trabas que imposibilitan el acercamiento de las partes es el bloqueo de las plantas donde se fabrican los neumáticos. Los representantes de las empresas más importantes - Bridgestone, Fate y Pirelli - no quieren sentarse a negociar en esa situación. El SUTNA asegura que no cederá y seguirán con la medida de fuerza.

Alberto Fernández le pidió a Claudio Moroni que intente mediar para que el conflicto de los neumáticos se resuelva este miércoles (NA)

Ante la escalada del conflicto y la necesidad de una solución urgente, Sergio Massa le pidió a los representantes de las empresas que hoy, cuando termine el cuarto intermedio solicitado por el ministro Claudio Moroni, vuelvan a sentarse en el ministerio de Trabajo pese a la negativa de negociar con los bloqueos vigentes.

En la Casa Rosada resaltan que es necesario que todos los actores flexibilicen sus posturas y la situación se encause. En Economía reconocen que la situación es compleja y que entienden la postura de los empresarios. “No se puede negociar con una pistola en la cabeza”, sostienen, en referencia a los bloqueos.

“Hay una chance más de arreglar. Todos tienen que flexibilizar sus posiciones para encontrar una solución conjunta. Si no se resuelve, el Gobierno tomará todas las medidas que tenga que tomar para que la cadena de producción no se paralice”, señalaron desde la Secretaria de Industria que conduce José Ignacio de Mendiguren.

Fue justamente el secretario el que marcó el camino a seguir por el gobierno nacional. “Esperamos que prime la racionalidad y el acuerdo. Si parara todo el sector serían 35 millones de dólares por día que se pierden; Argentina no puede darse ese lujo”, explicó durante la reunión de ayer.

Alejandro Crespo durante una asamblea del Sindicato del Neumático

El Gobierno ya decidió que si hoy no hay un acuerdo, liberará la importación de neumáticos para evitar que se frene la producción de autos y que se dañe la actividad económica, que en los últimos meses viene repuntando. Son dólares que se va, justo en el momento donde buscan que ingresen.

En Balcarce 50 y en el Palacio de Hacienda tienen en claro que el conflicto no puede extenderse en el tiempo. En caso contrario, impactaría de lleno en un sector que viene creciendo y en una economía golpeada, que Massa está intentan estabilizar.

Además, se pondrá a disposición de las empresas todo el stock de cubiertas que están retenidas e incautadas en la Aduana. Massa aseguró en la reunión que el gobierno nacional debe mostrar determinación de garantizar el funcionamiento normal del sector automotriz y autopartista. Esa es la vocación oficial.

La Portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, afirmó en una entrevista con Radio 10 que la Casa Rosada busca que el conflicto se solucione rápidamente. “Hacemos un llamado a la sensatez de todos los sectores. Es un sector importantísimo para la industria y para la economía. Necesitamos neumáticos para todo. Para la vida cotidiana, para la industria, para mover los granos, para absolutamente todo”, explicó.

Sergio Massa Reunión Con Sector Automotriz

El Gobierno ejerció presión sobre la mesa de negociación para que los empresarios y el SUTNA logren llegar a un acuerdo esta tarde. El reloj pasa rápido, la automotrices ya dieron señales de alerta sobre el stock que les queda disponible y algunas empezaron a suspender turnos de trabajo ante la falta de neumáticos.

“Si sigue la escalada del conflicto vamos a perder todos. Nadie quiere aflojar un milímetro”, advirtieron en el ministerio de Economía, donde, según detallaron, en los primeros ocho meses del año, las 13 fábricas automotrices en el país incrementaron un 29,5% su producción respecto al mismo período de 2021 y las exportaciones crecieron un 25,3%. No quieren que ese camino se interrumpa por un conflicto salarial.

