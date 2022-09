“Estamos a 10 días de tener que parar”, aseguró el presidente de Fiat en medio del conflicto del neumatico

Martín Zuppi, presidente de Fiat, Jeep y Ram de Stellantis

El presidente de Fiat, Jeep y Ram de Stellantis, Martín Zuppi, dijo que el conflicto laboral que mantiene paralizadas a las tres fábricas locales de neumáticos agotó el stock de cubiertas que necesita la firma para producir sus vehículos y que la escasez es tal que “estamos a 10 días de tener que parar”.

En declaraciones a Radio Mitre, el ejecutivo automotriz se mostró “preocupado con lo que está pasando con los neumáticos y con todo lo que tiene que ver con el conflicto porque hay una cadena de valor completa que termina siendo afectada por este motivo”.

La escalada del largo conflicto gremial entre el Sindicato de Trabajadores del Neumático (Sutna) y las empresas fabricantes paralizó por completo a las plantas de Fate, Pirelli y Bridgestone. Y el freno en la producción de esos insumos ya afectó a una gigante del sector: Ford tuvo que suspender dos turnos de su planta de Pacheco.

Zuppi señaló que las plantas del grupo que conduce están muy cerca de tener que tomar una decisión similar.

“Tengamos en cuenta que en particular las plantas o quienes producimos autos en el país contamos con dos o tres semanas de stock de neumáticos y hoy en día te diría que estamos prácticamente a 10 días de tener que parar si este conflicto no se resuelve”, dijo.

“Porque no tenemos abastecimiento. En nuestro caso particular nosotros nos abastecemos con Pirelli, es nuestro proveedor, tanto para la planta de Córdoba de Fiat como la de Palomar. Estamos esperando que se pueda resolver porque claramente es un problema y ahí tenés toda la cadena, no solamente las automotrices. Estamos hablando también de todo lo que es concesionarios -no podemos entregarles los autos a las personas- y toda la cadena de proveedores que son los que nos abastecen a nosotros a diario para poder producir. Cuando se frena la cadena se frena por completo”, advirtió.

Ford ya tuvo que parar dos turnos por la falta de Neumáticos, Fiat asegura que está a días de tener que hacerlo. (EFE)

Por ahora, explicó el ejecutivo, la producción de la firma no se vio afectada. Pero es la proyección para las próximas semanas la que preocupa porque la disponibilidad de neumáticos es cada vez menos y el consumo de las fábricas es muy importante.

“Hoy en día estamos produciendo bien, normal, a velocidad normal de produccción pero estamos a días de parar”, explicó.

“Hay que tener encuenta que nosotros producimos cerca de 15.000 vehículos por mes, estamos hablando de 75.000 neumáticos mensuales más lo que tiene que ver con la reposición, así que son números importantes para la industria”, agregó.

La automotriz Fiat produce hoy el auto más vendido de la Argentina y emplea, según detalló Zuppi, a más ed 1.500 personas sumando a Jeep y RAM, marcas de la misma empresa. Hasta el conflicto, y a pesar de las disficultades para importar que sufre un sector muy dependiente de insumos y partes que llegan del exterior, el momento para la empresa era muy bueno en términos de producción y ventas.

“Nosotros producimos el Fiat Cronos en Córdoba, hace dos años que es el más vendido en la Argentina. Estamos haciendo un gran trabajo con el modelo, estamos festejando 250.000 autos de producción que es un número enorme para la Argentina con todo el esfuerzo que genera y gran parte de este volumen se exporta para tener también en contrapartida la importación del resto de los productos”, dijo.

