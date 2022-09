Patricia Bullrich volvió a calentar la interna entre el PRO y la UCR en Entre Ríos

La ex ministra de Seguridad fue cuestionada por un sector de la UCR por sus últimas declaraciones televisivas

El paso de Patricia Bullrich por la mesa de Mirtha Legrand fue como un tsunami para la interna de Juntos por el Cambio en Entre Ríos. Respondiendo a una consulta del influencer Santi Maratea sobre cómo fijar límites a la corrupción, la titular del PRO afirmó: “Con los primeros que hay que poner mano dura es con los propios que intentan aprovechar el poder”.

Unos minutos más adelante, graficó: “A mi me tocó algo que me dolió en el corazón. Cuando era ministra de Seguridad tuve un caso de vinculación con el narcotráfico de un intendente, no del PRO, (sino de) Cambiemos, de la ciudad de Paraná: Varisco”, haciendo mención al dirigente radical que gobernó la capital entrerriana entre 2015 y 2019.

“Varisco murió pobre (y) preso. Yo no dudé. No me importaba que fuera de nuestro partido. No dudé en que había que hacer una investigación y, si él era responsable de vincularse con el narcotráfico, tenía que ir preso como (la banda rosarina de) Los Monos. Igual. No me importaba que fuera lo que fuera”, remató.

El ex intendente de Paraná recibió el 30 de diciembre de 2019 una condena en primera instancia a seis años y medio de prisión tras ser encontrado partícipe necesario del delito de narcotráfico por el Tribunal Oral en lo Penal Federal. Se lo consideró parte del entramado de la banda de los hermanos Celis, que habrían aportado dinero para la campaña electoral de 2015 y, a cambio, habrían recibido luego favores del Gobierno municipal.

En diciembre de 2020, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia. Varisco, que cumplía prisión domiciliaria, falleció el 27 de mayo de 2021 a los 60 años de edad, cuando su causa iba camino a la Corte Suprema de Justicia.

Patricia Bullrich junto a Rogelio Frigerio, referente de Juntos por el Cambio en Entre Ríos

Pese a todo esto, los dichos de Bullrich cayeron muy mal en el radicalismo entrerriano. El Comité Provincial emitió un comunicado en el que advirtió: “No todo vale para posicionarse”. Sorprendió el tono duro del documento, ya que el órgano partidario es controlado por un sector boina blanca alineado con Rogelio Frigerio.

Tras el repudio a la presidenta del PRO por la “equiparación, sin más, de la figura de Sergio Varisco con la banda de Los Monos”, el Comité afirmó que no podía tolerar que con “tanta liviandad” Bullrich haga uso de esa comparación “para promocionarse como adalid del orden y la transparencia”.

“Estamos plenamente convencidos de que en política debemos respetar ciertos límites. No todo vale con el fin de posicionarse”, agregó la autoridad partidaria, haciendo referencia a la intención de la ex ministra de Seguridad de competir en 2023 por la presidencia de la Nación dentro de Juntos por el Cambio. En esa pelea, tuvo hace unas semanas un fuerte cruce con otro aspirante a la primera magistratura, Horacio Rodríguez Larreta, a quien cuestionó públicamente por el operativo policial frente al departamento de Cristina Kirchner.

“Apelar a este tipo de declaraciones es totalmente inexacto y fuera de lugar”, remarcó el Comité radical entrerriano

Asimismo, le señalaron a la ex funcionaria que estas expresiones “no contribuyen” a la convivencia de la coalición opositora “sobre todo en estas horas de extremas dificultades cuando se necesita una oposición unida”.

“No tiene escrúpulos”

El fallecido ex intendente de Paraná, Sergio Varisco (Gentileza Diario Victoria)

El apellido Varisco es fundacional para el radicalismo. Sergio fue dos veces intendente (la primera entre 1999 y 2003) al igual que su padre Humberto Cayetano (1983 – 1987 y 1995 – 1999). El legado pasó ahora a Lucía, hija de Sergio, actual diputada provincial.

La legisladora, alineada en la interna de Juntos con el ala radical más dura que postula a Pedro Galimberti como oponente de Frigerio en la lucha por la gobernación, también respondió con dureza las afirmaciones de Bullrich.

Dijo que la titular del PRO “no tiene escrúpulos” y metió dentro de la misma bolsa a Frigerio y a su actual asesor en materia de seguridad y ex jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia.

Además, sostuvo que Bullrich “miente descaradamente cuando habla de la “mano dura con los propios”, teniendo en cuenta que se ocuparon especialmente de que un concejal del PRO que también estaba mencionado en la causa, “tenga un tratamiento privilegiado durante la investigación”.

La referencia es a Emanuel Gainza, un dirigente del PRO paranaense de estrecha relación con el ex jefe de Gabinete Marcos Peña y con el actual diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Hernán Lombardi, que pretende competir por la intendencia de Paraná en 2023.

Gainza fue imputado por la Justicia Federal por el delito de narcotráfico ya que su nombre habría aparecido también en los cuadernos secuestrados donde se registran los movimientos de compra–venta de narcóticos. Pero luego de ser indagado, el juez federal Leandro Ríos le dictó la falta de mérito y luego lo sobreseyó. Esta decisión no fue apelada por la Fiscalía.

SEGUIR LEYENDO: