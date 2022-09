Juicio por la obra pública: Abel Fatala pidió su absolución y el lunes comienza Cristina Kirchner

Abel Fatala y su abogado Lucio Simonetti

El ex subsecretario de Obras Públicas de la Nación Abel Fatala pidió hoy su absolución en el juicio oral por la obra pública que recibió el empresario Lázaro Báez para la provincia de Santa Cruz en el que la principal acusada es la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, que comenzará el lunes que viene su alegato.

Lucio Simonetti, abogado de Fatala, hizo esta mañana su alegato ante el Tribunal Oral Federal 2 de manera presencial en los tribunales de Comodoro Py. La defensa contestó el pedido de seis años de prisión que para Fatala hicieron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

La Fiscalía acusó a Fatala de no haber cumplido con su función de controlar lo que ocurría en la Dirección Nacional de Vialidad. La defensa dijo que eso no era así. Simonetti sostuvo que no había una legislación o reglamentación que estableciera que la subsecretaría a cargo de Fatala tenía que cumplir con ese control. Marcó que esa tarea correspondía a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y de la Auditoría General de la Nación (AGN).

La defensa sostuvo en la audiencia que eso mismo fue lo que declararon en el juicio Javier Iguacel, ex titular de la DNV durante el gobierno de Mauricio Macri y quien presentó la denuncia que dio inicio a la causa penal, y Nelson Periotti, también ex titular de la DNV durante los 12 años de los gobiernos kirchneristas y uno de los 13 acusados en el juicio.

“Tenemos un consenso en la grieta. El macrismo y el kirchnerismo sostienen lo mismo: que los únicos organismos que controlaban a la Dirección Nacional de Vialidad eran la SIGEN y la AGN”, sostuvo Simonetti.

La de Fatala fue la quinta defensa en alegar y pedir su absolución. Previamente lo hicieron la de Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; Héctor Garro, ex presidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz; y las de Mauricio Collareda y Raúl Daruich, ex jefes del distrito 23 de Santa Cruz de Vialidad Nacional.

El lunes a las 8 de la mañana comenzará el alegato de la defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Alberto Beraldi. Oficialmente el tribunal informó hoy que las audiencias serán virtuales y que utilizará las tres que le otorgaron. Serán el lunes, martes y viernes.

Cristina Kichner y su abogado Alberto Beraldi comenzarán el lunes su alegato

Infobae publicó ayer que el lunes y martes hablará su abogado y que el viernes lo hará Cristina Kirchner. Es por eso que por estos días la titular del Senado se encuentra trabajando en el texto que expondrá frente a los jueces. Fuentes con acceso al despacho -que hoy muestra un fuerte incremento de la custodia- confiaron que “aunque es ella quien escribe el texto, tiene cruces de información con sus abogados y con dirigentes políticos de su extrema confianza”.

El fiscal Luciani pidió que Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos porque la consideró jefa de una asociación ilícita y por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Lo mismo requirió para Báez. Y 10 años para De Vido, para el ex secretario de Obras Públicas José López y para Periotti, entre las principales imputaciones.

“Hoy más que nunca la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde. Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones. Nuestro único objetivo fue buscar la verdad. Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión”, dijo Luciani en el cierre de su alegato.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso tiene la expectativa de dar a conocer el veredicto antes de fin de año.

