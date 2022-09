El secretario de Desarrollo Productivo habló tras el dato de inflación de agosto, que se ubicó en el 7%

La suba de los precios, la pérdida de salario real y un difícil contexto económico, parten de un problema que se ha convertido en una de las mayores preocupaciones en la Argentina: la inflación. Tras conocerse los números de agosto, la problemática volvió a ser parte de las discusiones políticas. En ese contexto se expresó el secretario de producción, José Ignacio de Mendiguren: “Ninguno de los que estamos en política podemos mostrar éxito con la inflación, todos fracasamos”, aseveró.

Si bien el funcionario se mostró autocrítico con el desempeño en general de la clase política, a la que pertenece desde hace décadas, pidió que se observen las dificultades geopolíticas que existen en la actualidad para comprender los malos resultados que está obteniendo hasta el momento el gobierno de Alberto Fernández.

“Este problema de inflación es grave, nos desangra todos los días, ¿quién va a parar la guerra, un ministro de economía? ¿Quién va a parar el precio del gas? ¿Quién va a parar la suba de los commodities en el mundo? Lo que requiere una inflación de esta naturaleza, grave, que tiene agentes internos e internos, es una actitud distinta de todos. No escucho una propuesta, lo que escucho es, ‘no me meto, sos vos el que gobernás’”, sostuvo el ex presidente de la Unión Industrial, en un ida y vuelta con dirigentes oficialistas y opositores en el programa A Dos Voces, de la señal de noticias TN.

De Mendiguren afirmó que la grieta y las peleas en la política no permiten que tenga lugar un período de crecimiento en el país: “Argentina está en una posición compleja de corto plazo, el tren de desarrollo a la Argentina hoy le está pasando de nuevo, nos encuentra a todos peleando en el andén, oposición entre ellos, nosotros entre nosotros, la oposición y nosotros”. Fue allí que se produjo un intercambio entre el senador cordobés de Juntos por el Cambio, Luis Juez, y el reconocido economista Roberto Cachanosky.

“En 29 meses no ha habido ningún solo gesto, llevo 9 meses en el senado de la Nación y tenía la peregrina idea de que la presidenta del cuerpo nos podía convocar para discutir temas, hubo dos reuniones de labor parlamentaria en la que presidió ella, es muy complicado. Quienes tienen que conducir, quienes tienen la responsabilidad, inclusive para convocar a un diálogo son los que están gobernando” reprochó Juez.

“No lo hubo con el episodio terrible del atentado de Cristina. Se toman decisiones con un un nivel de desconocimiento monstruoso, un nivel de imprevisibilidad absoluta. Tenemos el presidente más débil de la historia desde la vuelta de la democracia, un tipo sin autoridad, sin capacidad. La persona con poder es Cristina, ¿con ella podemos hablar? No, ella habla con un puñado de senadores amigos de ella. Estamos en el peor momento en las peores manos”, agregó el legislador de la provincia de Córdoba.

Tras conocerse los números de agosto, la política volvió a hacerse eco de la situación, así lo expresó José Ignacio de Mendiguren

Cachanosky, por su parte, señaló: “Se le hecha la culpa de la inflación a la guerra, a los remarcadores de precio, la pandemia, yo creo que Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil están en este planeta. Argentina 7%, Chile, 1,2%, Uruguay 0,8%, Paraguay 0,4%, Brasil -0,3%. ¿Los únicos remarcadores de precio están acá? ¿La guerra solo pegó acá? ¿Las commodities solo están acá? Terminemos con el discurso ese. La realidad es que se fueron tanto en déficit fiscal que en 2020, 2021 y buena parte de este año se mandaron una fiesta de emisión monetaria fenomenal, hay tanto peso circulando que eso pega en el bolsillo de la gente”.

Frente a los argumentos críticos de sus interlocutores, De Mendiguren replicó: “Estos países emitieron todo lo que hizo falta para que la economía no cayera, pero con la diferencia que ellos entraron a la pandemia en ese estado, sin pobreza, con estabilidad macroeconómica, nosotros entramos con un Renault 12, fundido, gomas lisas y sin freno, 54% de inflación, defaulteados en pesos. No podemos dejar de tener en cuenta como se entró cada país a esa crisis”.

La discusión se produjo horas después de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundiera la última medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que reportó una suba generalizada del 7% en los productos de la economía diaria. En ese marco, tanto el funcionario nacional, que llegó al Poder Ejecutivo una vez más, en esta ocasión con el desembarco de Sergio Massa como Ministro de Economía, como sus críticos mantuvieron un debate intenso, pero manteniendo un marco de respeto mutuo.

