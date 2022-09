Cristina Kirchner fue aceptada como querellante en la causa por el atentado en su contra

Declaraciones de Ubeira, el abogado de Cristina Kirchner en Comodoro Py

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, fue aceptada como querellante en la causa en la que se investiga su intento de homicidio y sus abogados, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, se presentaron hoy en los tribunales de Comodoro Py. “Ya tenemos acceso a la causa. No venimos a ver el expediente con ninguna instrucción de la vicepresidenta. Dejar que la prueba nos lleve a donde nos tenga que llevar y evitar todo tipo de interferencia, política o judicial”, dijo Ubeira en diálogo con la prensa.

Poco antes de las 12, Ubeira y Aldazabal -que es el abogado de la dirigente jujeña Milagro Sala- llegaron al tercer piso de los Tribunales de Retiro donde está el juzgado de María Eugenia Cpauchetti, la magistrada a cargo de la investigación. En ese momento, en el juzgado estaba Agustina Díaz, la joven de 21 años y tercera detenida en la causa acusada de formar parte del plan para matar Cristina Kirchner. Díaz se estaba entrevistando con sus defensores, Javier Molina y Marcelo Herrera. Luego comenzó su indagatoria.

“La condición de perejil no se la atribuyo a ningún ser humano. Si aparece alguien, si es más importante, ya lo veremos”, dijo Ubeira cuando fue consultado sobre Díaz, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, los tres detenidos del caso. “Por ahora no tenemos indicios de la participación de partidos políticos”, agregó.

“Hasta ayer la vicepresidenta no se presentó para dejar que las personas a cargo de la causa puedan trabajar con toda libertad. Ahora que ya la causa está más o menos enderezada, llega el momento de lo más importante que es ver que esto termine donde tiene que terminar”, dijo Ubeira, un abogado conocido y con experiencia en el fuero federal.

El rol de querellante le permitirá a Cristina Kirchner ser parte del expediente como acusadora privada. Con eso podrá solicitar medidas de prueba, pedir indagatorias, plantear hipótesis y hacer apelaciones en caso de no compartir las decisiones de la jueza. Por el momento, la querella no hará ninguna presentación en el expediente.

Sobre el estado de ánimo de Cristina Kirchner, Ubeira respondió con la canción “Como la cigarra” de Mercedes Sosa. “Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Ella sigue cantando y eso es lo más importante”, dijo.

Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel

Consultado sobre si tenía confianza en la Justicia, el abogado respondió: “Yo en lo único que tengo confianza es en mi mujer, mis hijos y mis perros que me quieren. Después todo lo demás está bajo inspección. Como querellante vamos a controlar la causa, que las cosas se hagan como corresponde, que no haya interferencias y que la verdad y la prueba nos lleve a donde nos tenga que llevar. Si esto termina acá, que termine acá, y si hay una prolongación que llegue a donde tenga que llegar”.

En esa línea contó su experiencia como abogado en Comodoro Py. “Acá se pagaron 450 mil dólares y se metió gente presa durante ocho años y medio por parte de la justicia federal. La confianza solo en la familia. Todos se acuerdan de AMIA, ¿no? El hermano de Ribelli se pegó un tiro como consecuencia de las acciones de muchos de los que habitan este edificio y hay otros que hacen y tratan de hacer lo que pueden con lo que tienen”, dijo. Ubeira fue abogado de Juan José Ribelli, ex policía bonaerense que fue acusado falsamente por el reducidor de autos Carlos Telleldín en el atentado a la AMIA y que fue absuelto.

“Lo que creo es que desde hace muchos años se ha lanzado un discurso de odio y lo que ha habido es la confrontación constituyendo a Cristina Fernández como un enemigo que merece ser eliminado”, añadió.

Infobae le consultó a Ubeira si van a impulsar la investigación sobre la custodia de Cristina Kirchner, que fue criticada por su accionar el 1 de septiembre pasado. “Nosotros no vamos a impulsar nada que no nos parezca que merezca ser impulsado. Si la custodia de Cristina Kirchner merece ser investigada es una decisión del juez. Nosotros no tenemos sospechas. Si actuó bien o no, no es una decisión que no me compete a mí porque no soy especialista en materia de custodia. Pero es bueno que todos sepamos que cualquier líder nacional y popular en la Argentina o en el mundo entero está expuesto a que le peguen un tiro”, contestó.

