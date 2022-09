Patricia Bullrich y Cristian Ritondo, con otros dirigentes en la comida que mantuvieron en La Matanza

El encuentro se hizo anoche en La Matanza y para el mundo del PRO es un dato impactante: Patricia Bullrich y Cristian Ritondo acordaron trabajar juntos en la provincia de Buenos Aires con actividades, recorridas y propuestas en común. No significa que la jefa del partido sumó un tercer candidato a gobernador (ya tiene a Joaquín de la Torre y Javier Iguacel), según aclararon desde ambos sectores, pero sí que unificarán sus esfuerzos para enfrentarse en la recta final hacia las elecciones de 2023 con Diego Santilli, el postulante de Horacio Rodríguez Larreta para suceder a Axel Kicillof.

La comida se hizo en la casa del diputado nacional Alejandro Finocchiaro, exponente del ritondismo-vidalismo, y participaron dirigentes bullrichistas como Gerardo Milman, Federico Angelini, Santiago García de Luca, Nicolás Massot y Juan Pablo Allan y referentes alineados con el jefe del bloque de diputados del PRO como Martín Yeza, Walter Lanaro, Matías Ranzini y Santiago López Medrano.

El acuerdo político incluirá también el armado conjunto que están realizando Ritondo y Néstor Grindetti, intendente de Lanús, desde la plataforma Hacemos, que apunta a captar a peronistas desencantados de la provincia para sumarlos a Juntos. De esta forma, se unieron importantes sectores del PRO bonaerense alrededor de la figura de Bullrich y le ponen una fuerte presión al larretismo.

Desde el sector de Grindetti, sin embargo, aclararon que está trabajando para la eventual candidatura presidencial de Mauricio Macri y no para Bullrich, aunque tiene buena relación con ella.

Patricia Bullrich, con Joaquín de la Torre y Javier Iguacel

Según lo conversado en la cena, Bullrich y Ritondo empezarán a trabajar juntos y para eso harán un relevamiento de sus fuerzas en cada distrito bonaerense: se respetará la estructura que tiene cada uno, pero habrá “sinergia”, según se comprometieron, para caminar la provincia y complementar los proyectos de De la Torre e Iguacel para la gobernación provincial. El acuerdo contempla que la jefa del PRO respaldará la postulación del quien mida mejor en las encuestas para enfrentar a Santilli.

Esta semana, como anticipó Infobae, Bullrich reforzó su apuesta en el escenario político bonaerense con la incorporación de De la Torre, un peronista republicano que es senador provincial de JxC y fue intendente de San Miguel. Se formalizó durante un plenario con dirigentes de la Primera Sección Electoral, en el que hablaron De la Torre e Iguacel. La nueva figura del sector de Bullrich le apuntó en forma directa a Santilli: dijo que la provincia de Buenos Aires no es inviable” sino que “es inviable que la sigan gobernando los porteños” y, tras comparar al distrito con un avión por lo “complejo” que es, se preguntó: ¿Pondríamos a un chico que no conoce o que no sabe dónde están los botones a manejar un avión? Patricia elige bonaerenses para manejar la provincia de Buenos Aires”.

“Para gobernar hay que amar a quienes gobernamos y no se puede amar lo que no se conoce”, dijo De la Torre, frase que utilizó luego Bullrich en su discurso para avanzar en esa misma línea: señaló que “es muy importante tener gente comprometida y que conozca la provincia” y destacó que “uno no se imaginaría en Córdoba tener un gobernador que no sea cordobés o en Salta un gobernador que no sea salteño”, por lo que valoró que “los bonaerenses pidan por su identidad”.

Hernán Lacunza, Diego Santilli, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Valenzuela, en el encuentro que mantuvieron en San Martín

En forma simultánea al plenario bullrichista, que se hizo en el Yacht Club de Olivos, el larretismo había organizado un encuentro similar en Golf Club de San Martín, con dirigentes de la Primera y Tercera Sección Electoral, encabezado por Rodríguez Larreta y Santilli, a quienes acompañaron el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y el ex ministro de Economía bonaerense Hernán Lacunza.

Formalmente, allí lanzaron “Prepararse para gobernar”, presentado como “un espacio de intercambio de experiencias de gestión con el objetivo de desarrollar planes de Gobierno”. Fue, en la práctica, una demostración de fuerza por el peso de los 40 referentes bonaerenses que concurrieron. Tras el encuentro, Rodríguez Larreta se mostró entusiasmado “por cómo cada uno esta trabajando en los proyectos para los municipios en el marco de un plan integral para la provincia que lidera Diego, y haciendo foco y encarando los problemas de fondo de la provincia como la inseguridad”

“Estuvimos también intercambiando experiencias de gestión, con medidas que pueden servir para aplicar, siempre adaptándolo a la realidad de cada lugar”, afirmó el jefe de Gobierno.

Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli posaron con los 40 referentes bonaerenses de la Primera y Tercera Sección Electoral

En su discurso de cierre, Santilli resaltó que la presencia de los dirigentes bonaerenses en el encuentro era “una señal de que vamos a ir a fondo y vamos a dar la pelea en todos los distritos que gobierna el kirchnerismo hace décadas”. Y agregó: “Tenemos la oportunidad histórica de cambiar con una matriz que ha generado atraso, frustración y pobreza estructural. No podemos desaprovecharla. Podemos ganar la elección el año que viene, pero lo más importante es que tengamos las ideas, los programas, los equipos y la convicción y la energía para llevarlos adelante”.

“Les pido a todos que sigamos caminando, recorriendo, poniendo la cara, escuchando y llevando nuestra propuesta de cambio y transformación a cada rincón de la provincia -dijo-. Hace un año le ganamos al peronismo unido. Estoy seguro de que el año que viene podemos hacerlo de nuevo”.

Según los organizadores, en la reunión estuvieron, de Merlo, David Zencich y Aldana Ahumad; de Moreno, Aníbal Assef; de San Martín, Andrés Petrillo; de Tigre, Segundo Cernadas; de Morón, Ramiro Tagliaferro; de San Isidro, Rosalía Fucello; de Malvinas Argentinas, Lucas Aparicio; de Pilar, Sebastián Neuspiller; de San Miguel, Max Perkins; de José C. Paz, Ezequiel Pazos y Susana Ulloa; de Escobar, Mariano Castagnaro; de Hurlingham, Lucas Delfino; de Ituzaingó, Gastón Di Castelnuovo; de San Fernando, Agustina Ciarletta; de Luján, Héctor Griffini e Ignacio Castaños; de General Rodríguez, Darío Kubar; de Mercedes, Noé Riuz y Evangelina Cabral; de Marcos Paz, Anabel Arboledas; de Navarro, Marcela Gómez; de Las Heras, Pablo Valerga; y de Suipacha, Walter Ochoa.

Además, de Lomas de Zamora estuvo Guillermo Viñuales; de Quilmes, Martiniano Molina; de Almirante Brown, Agustina Serrano y Mariano Reyes; de Florencio Varela, Pablo Alaniz; de Avellaneda, Maximiliano Gallucci; de Berazategui, Julián Amendolaggine ; de Esteban Echeverría, Evert Van Tooren; de Berisso, Pablo Swar; de Presidente Perón, Mauro Arranz y Guido Giana; de San Vicente, Federico Tomazin; de Punta Indio, Juan D’Amico; de Cañuelas, Santiago Mac Goey; y de Magdalena, Martín Fontana.

