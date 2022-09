Acusaciones cruzadas entre el gobierno nacional, Entre Ríos y Santa Fe por los incendios en el Delta del Paraná

Rosario volvió a estar cubierta de humo por los incendios en el Delta del Paraná (foto Télam - sebagranata)

En el Delta del río Paraná varios focos de incendio siguen activos, por lo que el aire de la ciudad de Rosario y de sus alrededores se volvió irrespirable. Todos esperan lluvias o cambios en la dirección de los vientos que permitan aliviar la situación antes del fin de semana. Mientras tanto, abundan las acusaciones cruzadas entre Santa Fe, gobernada por Omar Perotti; Entre Ríos, comandada por Gustavo Bordet; y el ministerio de Ambiente de la Nación, encabezado por Juan Cabandié.

El titular de la cartera ambiental presentó este martes una medida cautelar en el Juzgado Federal de Victoria, Entre Ríos, y pidió la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 22 y sucesivos de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego. En dichos artículos se establece que los lotes rurales en donde ocurran incendios no podrán cambiar su uso por un período de 60 años cuando se trate de zonas protegidas y 30 años cuando se produzcan en áreas rurales sin protección. El fin de estos plazos es recomponer y reparar el área ambiental castigada por los focos ígneos.

En esa misma causa, la Municipalidad de Rosario presentó un informe sobre los focos activos, que quedó en manos del fiscal Claudio Kishimoto, uno de los funcionarios que trabaja en el juzgado de la ciudad entrerriana de Victoria. Solicitaron, además, que se identifique a los propietarios de las tierras incendiadas y que se haga un seguimiento.

La labor de Cabandié es cuestionada desde las dos provincias afectadas. “Estamos pidiendo tener una colaboración, una coordinación con el Ministerio de Ambiente de la Nación, que hasta ahora fue infructuosa. Fue imposible ponernos de acuerdo en un plan estratégico para combatir el fuego y pareciera mentira, ¿no? No hay una acción coordinada, no hay ni siquiera un contacto establecido y lo que seguiremos haciendo es trabajando a destajo”, expresó esta mañana Bordet, quien inauguró en Paraná un ramal ferroviario junto a autoridades nacionales.

El viceministro de esa cartera, Sergio Federovisky, le dijo a Infobae: “Tenemos un escenario muy crítico desde el punto de vista climático, con una sequía que ya lleva tres años. Las condiciones climáticas son tan adversas y favorables a la propagación del fuego que pondría el foco en quienes lo prenden. Desde el punto de vista climático tenemos una situación complicada. En el caso de Córdoba y Jujuy hay incendios asociados a la actividad productiva. Es casi una actitud criminal tener el nivel de displicencia como para prender fuego en una situación climática como la actual”. El funcionario evitó entrar en polémicas con las provincias afectadas.

La costanera de Rosario, tapada de humo y cenizas (foto Télam - sebagranata)

Desde el ministerio que orienta Cabandié, en conjunto con sus pares de Defensa, le confirmaron a este medio que se reactivó anoche el despliegue del Comando Operativo Unificado, que se había montado en la localidad de Alvear con un equipo de asesores militares especialistas y medios de diversa naturaleza afines a la mitigación. Son provenientes del Área Naval Fluvial Zárate de la Armada Argentina, el Batallón de Ingenieros Anfibio 121, Batallón de Ingenieros 1, ambos con asiento en Santo Tomé, Batallón de Ingenieros 2 de Concepción del Uruguay, la Compañía de Ingenieros con asiento en San Nicolás. Esas fuerzas ya se habían desplegado, pero una vez que los incendios quedaron controlados volvieron a sus lugares de origen.

Pablo Javkin, el intendente de Rosario, ciudad en la que sugirieron no realizar actividades físicas al aire libre desde este martes, se puso al frente de los reclamos junto a otros jefes comunales de distritos santafesinos que se reunieron en la localidad de General Lagos para coordinar acciones concretas. Acordaron una protesta en el Obelisco, en pleno centro de Buenos Aires. “Mientras esto no llegue a Buenos Aires, a nadie le preocupa. Queremos investigaciones y detenciones concretas. No hay nadie preso, hay campos que se queman 15 o 20 veces no sé con qué intereses”, sostuvo ante la consulta de Infobae.

Javkin adelantó que este jueves a las 9 de la mañana estarán protestando en el emblemático símbolo porteño y que luego darán una conferencia de prensa. “Estamos muy preocupados porque esto trae inconvenientes para la salud de un área en la que habitan 1.800.000 personas. Tenemos una situación insostenible que llega hasta Zárate o San Pedro, en la provincia de Buenos Aires. Y ya sufrimos varios accidentes viales debido a la escasa visibilidad en el puente Rosario-Victoria”. Ese grupo de intendentes también se reunirá con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, para que se refuerce la custodia de los lugares más afectados por los incendios, y más tarde con legisladores santafesinos en el Congreso.

Personal de Defensa Civil y de Secretaría de Protección Civil y Gestión del Riesgo de la Provincia de Santa Fe trabajan en los incendios de pastizales el el Paraná (Foto: NA)

Además, el fiscal de Rosario Luis Schiappa Pietra, en una de las causas que impulsa el municipio que comanda Javkin, ordenará en las próximas horas a las autoridades del gobierno de Entre Ríos.

Los fuertes vientos y la falta de lluvias complicaron el panorama desde el domingo. Uno de los principales focos de fuego se detectó a la altura de Arroyo Seco, cerca de los arroyos Laureles y El Colorado. Fuentes de la gobernación santafesina también apuntan a Bordet como responsable. “Son tierras que les pertenecen a los entrerrianos, pero que están más cerca de nuestro territorio. Están frente a Rosario y nos afecta mucho el humo. Necesitamos que se pongan más firmes en el combate de los incendios”, sostienen. Aseguran que desde Ambiente tampoco recibieron demasiada ayuda, aunque en un tono más conciliador.

Y agrega Javkin: “Presentamos un informe donde figuran campos que se incendiaron 15 veces. No pueden ser para sembrar. Tiene que haber detrás intentos inmobiliarios o de instalar otro tipo de explotaciones, como la avícola, de otra manera no se entiende”.

Este martes hubo organizaciones ambientalistas que se congregaron en el Monumento a la Bandera para protestar. Piensan cortar durante el fin de semana el puente Rosario-Victoria. Reclaman por el tratamiento de una Ley de Humedales, que ya se presentó en el Congreso en tres períodos consecutivos y que terminó perdiendo estado parlamentario.

Por el momento, no hay previstas reuniones para tratar el tema entre los gobernadores y el presidente Alberto Fernández, quien suspendió la visita que iba a realizar el viernes a Cañada de Gómez, unos 75 kilómetros al norte de Rosario. Desde la Rosada desligaron esa marcha atrás de estos hechos. El jefe de Estado, afirmó un funcionario cercano a su despacho, “está abocado con el canciller Santiago Cafiero al viaje a Nueva York donde hablará ante las Naciones Unidas”.

Bordet, describió con crudeza el panorama y se defendió de quienes lo acusan de permanecer inactivo ante el desastre ambiental. “Cualquier foco de fuego que en otro momento puede ser intrascendente, en este caso significa una catástrofe y estamos atendiendo con los recursos que tenemos de la provincia todos los frentes de fuego: frente a Rosario, frente a Villa Constitución, frente a San Nicolás, frente a San Pedro, frente a Zárate. Estamos trabajando a destajo, ponemos todo lo que hay que poner, llegar a un lugar de fuego es muy difícil porque hay que hacerlo a través de helicópteros. Es muy complejo llegar a esa zona de islas”.

En Entre Ríos, fuentes cercanas al mandatario provincial, se amparan en la falta de presupuesto para dar la pelea que corresponde ante los fuegos intencionales. Reclaman una deuda de la Nación de fondos coparticipables. “Desde hace 78 días ininterrumpidos brigadistas trabajan en la zona de islas del Delta para combatir incendios. Con helicópteros con helibalde y aviones hidrantes se realiza una labor articulada entre las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, Nación, Policía provincial y Prefectura”, informaron desde la página oficial de la gobernación entrerriana.

