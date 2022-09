Lilita Carrió le respondió al oficialismo: “El odio empezó con el kirchnerismo”

La ex diputada Elisa Carrió

En medio de las repercusiones por el intento de asesinato contra Cristina Kirchner, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, negó este domingo que exista un discurso violento contra la vicepresidenta, como vienen sosteniendo los principales dirigentes del oficialismo, y consideró que “el odio empezó con el kirchnerismo”.

“Yo creo que en la democracia esto no existe, solo hay opiniones diferentes. Yo, por ejemplo, no tengo odio contra Cristina Kirchner, al contrario, siempre sentí una profunda pena por sus hijos. Quizás, ellos quieran construir un discurso del odio. Es cierto que hay que bajar los decibeles, tanto de un lado como del otro”, opinó al respecto.

De esta manera, le respondió, entre otros, al jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Senadores, José Mayans, quien horas antes había argumentado que el juicio contra la ex mandataria nacional en el marco de la causa conocida como Vialidad “debería ser parado en forma inmediata” porque es “el germen de la violencia extrema”.

Durante una entrevista que brindó al canal TN, Lilita calificó esa declaración como “un acto violento” y “una amenaza mafiosa” por parte del referente de la bancada oficialista, porque, a su entender, el senador “dice ‘si quieren paz, que no haya justicia’”.

“No hay paz sin justicia, porque, justamente, lo que hace la Justicia es restaurar la paz. En consecuencia, la división de poderes, el estado de derecho, los juicios (son importantes). Nosotros somos ciudadanos, aparte de funcionarios, y tenemos que someternos a la Justicia y confiar en que nuestros abogados nos van a defender”, agregó la fundadora de Juntos por el Cambio.

En esta línea, Carrió insistió en que, “a lo mejor, hubo un problema de tono, pero no hay un discurso del odio”: “Ya sabemos quiénes generan odio, el odio empezó con el kirchnerismo. Yo pasé por un montón de presidencias en la Cámara de Diputados y, excepto con Monzón, que me negó la palabra, me llevé bien con todos. Esa diferencia entre peronismo y antiperonismo es mentira” , agregó.

La fundadora de Juntos por el Cambio le respondió al oficialismo (Cristian Gastón Taylor)

El propio presidente Alberto Fernández, durante la cadena nacional en la que habló poco después del intento de asesinato a su vice, sostuvo que “la convivencia democrática” se había quebrado por “el discurso del odio que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina”.

De manera similar se expresó recientemente la titular del INADI, Victoria Donda, a través de una columna de opinión en la que escribió que “la pistola en la cabeza de Cristina es la pistola en la cabeza de nuestra democracia, es la pistola en la cabeza de nuestro pueblo, y las armas de los odiadores las cargan los Macri, las Bullrich, los Milei, las Granata y los López Murphy”.

Por otra parte, y en línea con la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que investiga el ataque a Cristina Kirchner, Carrió especuló con que Fernando Sabag Montiel, el acusado de querer matar a la vicepresidenta, no habría actuado solo.

La dirigente de la Coalición Cívica opinó que el agresor podría habría estado acompañado por “otras personas” al momento del atentado porque “alguien enfocó ese revolver” con su celular cuando le estaba apuntando a la ex mandataria nacional.

“Creo que habría que pedir técnicos en comunicaciones. Esa foto es demasiado precisa. Pudo haber otra persona con este para enfocar lo que fue un intento de magnicidio”, señaló.

Sin embargo, aclaró que llama ”a la reflexión a los que dicen que todo estuvo todo armado”, y remarcó que “hubo una pistola en la cabeza de la vicepresidenta y ese es un hecho que nadie puede discutir, porque si no entramos en la locura”.

“Hay un fiscal muy bueno, no es adepto al kirchnerismo, así que en esto hay alguna garantía, y que es presidente de la asociación de fiscales. Hay una juez que, la verdad, no la conozco, pero confiemos, esperemos y no especulemos”, completó.





