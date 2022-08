Elisa Carrió alertó sobre la gravedad de los dichos de Alberto Fernández: “Tenemos que prevenir que suceda algo con la familia del fiscal y de los jueces”

La dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, pidió cuidar a la familia de los fiscales y jueces de la causa "Vialidad"

La dirigente de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, advirtió sobre la “gravedad institucional” de las declaraciones de Alberto Fernández sobre los fiscales Alberto Nisman y Diego Luciani, tras el alegato contra Cristina Kirchner sobre los presuntos delitos cometidos en la obra pública de Santa Cruz, y reclamó a la Corte Suprema de Justicia que refuerce la custodia de los magistrados que instruyen en la causa Vialidad , pero por “fuera de la jurisdicción federal” de los uniformados que conduce el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

“ Estamos en una situación sumamente delicada, donde tenemos que prevenir que suceda algo grave con la familia (de los fiscales) y de todos incluidos . No se equivoquen, no solo se trata de los fiscales, es una amenaza a los jueces y también hijos”, dijo la ex diputada nacional.

Carrió se pronunció de esta manera después de que el Presidente hiciera una fallida comparación en el programa “A dos voces” por TN: “Nisman se suicidó, espero que el fiscal Luciani no haga algo así”. Tras esas declaraciones, la dirigente opositora pidió enfáticamente a la Corte Suprema que intervenga para otorgarle una “custodia complementaria” a los magistrados y que esa tarea no esté a cargo de la Policía Federal, ya que en ese caso “lo instrumenta el ministro de Seguridad Aníbal Fernández”, a lo que calificó como “una trampa mafiosa”.

“La Corte tiene que tomar todas las garantías y poner las custodias por fuera de la jurisdicción federal”, sostuvo en una entrevista a radio Mitre, tras revelar que mantuvo una conversación grabada con la secretaria del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti.

La conductora política de la CC señaló que sus sospechas sobre el rol de Aníbal Fernández es por “conocimiento de causa y muchos años de persecución” contra ella.

Alberto Fernández habló esta mañana sobre su comentario de los fiscales Diego Luciani y Alberto Nisman

“Durante el gobierno de Mauricio Macri también tuve amenazas, entonces pedí refuerzos de la Federal. La ministra de Seguridad era Patricia Bullrich, que me mandó a la Federal, que se puso a 30 metros para espiarme. Tuve que pedir el relevamiento de esa fuerza”, advirtió. Y concluyó: “Vivimos en un estado mafioso”.

Acerca de los dichos de Alberto Fernández, Lilita consideró que “decir que alguien se puede suicidar es la amenaza de los servicios de inteligencia” y que el Presidente “miente a sabiendas”, ya que “lo que está diciendo es: ‘Espero que no aparezca suicidado’”.

“Si Alberto Fernández es el Presidente y no sabe que está acreditado el asesinato de Nisman, o tiene un problema psiquiátrico, o es mala fe y es una amenaza velada”, planteó.

“El Presidente se ha puesto en un estado peligrosísimo. Estamos defendiendo el orden democrático que hasta ahora era Cristina Kirchner quién lo amenazaba, ahora es el Presidente. Y si estaba al lado y lo asesoró Aníbal Fernández, es un mensaje mafioso . Ellos salieron impunes del crimen de Nisman”, insistió. “Señor Anibal Fernández: no mate”, dijo en otro momento de la entrevista.

Con respecto a la defensa que hizo Cristina Kirchner contra el alegato de Luciani, Elisa Carrió observó a la dirigente del Frente de Todos como alguien que tiene un “desorden mental” y con un “desborde emocional” ante las acusaciones de corrupción, luego del alegto de Diego Luciani que pidió que Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de cárcel e inhabilitarla de por vida para ejercer cargos públicos tras considerarla como jefa de una asociación ilícita y de defraudar al Estado.

“Hay que ver sus manos. Esta señora tiene un desborde emocional que tiene que ser tratada. Cuando un país se pone en manos de la locura está en problemas, y a eso se le agrega la extrema dificultad económica que estamos viviendo. Esto puede ser un humo para tapar que estamos al borde del precipicio”.

“Yo les pido tranquilidad a todos, pero estoy dirigiendo esto para prevenir. Tiene que prevenir la Corte”, concluyó.

Ayer, los diputados de la Coalición Cívica anticiparon que denunciarán al Presidente por “instigación al suicidio” y “amenaza de asesinato mafioso al fiscal Luciani” y “amenaza a los jueces del Tribunal Oral Federal 2″, señalaron en un en un texto unificado.

SEGUIR LEYENDO: