“La que me siento una boluda soy yo”: las frases más destacadas de Cristina Kirchner

- ”La que me siento muy boluda soy yo, pero no importa”.

- “Me quedé corta cuando dije que la sentencia ya estaba escrita”

- “De la misma manera que los fiscales pudieron leer su guión durante nueve jornadas, me hubiera gustado poder también hablar frente al Tribunal. No es la primera vez que sucede”

- “Ninguno de nosotros se profugó cuando nos persiguieron, nos amenazaron y nos encarcelaron. Ustedes huyen. La primera citación que tienen, huyen. Rodríguez Simón lleva más de 600 días prófugo”.

- “Luciani dice que estuvo meses viendo los papeles, ¿no vio esto? ¿No les llamo la atención este grado de familiaridad? Notable. ¿Se los debe haber cruzado en el vestuario de Los Abrojos, por eso no lo habrá llamado o investigado?”, cuestionó Cristina Kirchner al mostrar los numerosos mensajes que demuestran la cercana relación entre el ex secretario de Obra Pública, José López y el empresario constructor, Nicolás Caputo, amigo de Mauricio Macri.

- “Si había un caso en la República Argentina para poder investigar la corrupción en general, y en particular de obra pública era este, el de José López, secretario de Obra Pública, revoleando bolsos por el convento. ¿Qué era lo que había que hacer con este teléfono? ¿Ustedes se enteraron que Caputo haya sido citado o investigado para ver de dónde venían los 9 millones de dólares ? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué hicieron los fiscales con estas llamadas?”

- “Yo me enteré a partir de que el fiscal Luciani y Mola introducen esta cuestión, entre gallos y medianoche a este expediente de Vialidad de 51 obras viales en Santa Cruz que no tiene nada que ver con el mundo. Nadie investigó cuando un hombre revoleó un bolso de 9 millones de dólares. Saben que pasó? Sí, se investigó. Se mandó un oficio a Estados Unidos a la Reserva Federal (FED) porque había fajos de billetes termo sellados de la reserva federal. Informó que un fajo había sido enviado al Banco Finansur. ‘Quien estaba en el banco Finansur? Un señor que se llama Sanchez Cordoba. ¿Quien es Sánchez Córdoba? Un señor que integraba la comisión directiva con Macri y con Angelici en (el club) Boca”.

- ¿Saben por qué empezaron a tirar el ovillo de esto pararon? ¡Porque aparecieron ellos en el ovillo! ¡Los macristas! Cuando el fiscal Luciani dice que, cuando uno aprieta, sale pus, tiene razón! Tiene razón fiscal Luciani. La pus de ustedes, los macristas. Eso es lo que sale y no se investiga. Comodoro Py podía haber investigado. ¿Hubo una asociación ilícita entre Lopez y estos funcionarios? No, no, a López le dieron 7 años en el juicio oral y a Eduardo Gutierrez 2 años y seis meses. ¿Por qué? Porque es excarcelable. Con todo esto no hubo asociación ilícita.”

- “No les convenía que se investigaba. Eran ellos (los macristas) los dueños de los 9 millones que le encontraron al secretario de Obras Públicas (José López). ¡No tengo la más mínima duda!”

Noticia en desarrollo