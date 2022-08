“La Justicia acorrala a Cristina Kirchner”: cómo impactó en el mundo el pedido de prisión para la vicepresidenta

La vicepresidenta Cristina Kirchner durante un acto de la CTA. (Franco Fafasuli)

El pedido de 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que presentó ayer el fiscal Diego Luciani contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, en el marco de la Causa Vialidad, no sólo resonó fuerte a nivel nacional, sino que también repercutió en distintas partes del mundo. Los principales medios de noticias internacionales se hicieron eco del proceso judicial contra la ex mandataria, acusada de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

“La Justicia acorrala a Cristina Kirchner: piden 12 años de prisión e inhabilitación perpetua por defraudación millonaria al Estado” , tituló su nota el diario El Mundo de España, la cual fue ilustrada con una imagen de ella presidiendo una sesión del Senado.

La cobertura de el diario El Mundo, de España, sobre el pedido de prisión para la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Si bien la solicitud del Ministerio Público Fiscal impactó con mayor fuerza en la región, otros importantes países del mundo como Francia e Inglaterra también cubrieron la noticia, como por ejemplo France 24 y Daily Mail, respectivamente. Lo mismo hicieron las principales cadenas de noticias del mundo: CNN y Reuters, entre otras.

Así cubrieron los medios del mundo el pedido de prisión para Cristina Kirchner

- El País (Uruguay)

El País (Uruguay).

- La Tercera (Chile)

Diario La Tercera (Chile).

- G1 (Brasil)

"Ministerio Público de Argentina pide 12 años de prisión para Cristina Kirchner", G1 (Brasil).

- Daily Mail (Inglaterra)

- France 24 (Francia)

"Argentina: Fiscalía pide 12 años de prisión para la vicepresidenta Fernández por presunta corrupción". France 24 (Francia).

- CNN

CNN.

- BBC

BBC.

- Reuters

"Argentina: Fiscalía pide 12 años de prisión para la vicepresidenta Fernández por presunta corrupción" (Reuters)

El alegato final del fiscal Luciani

A la hora de formalizar su pedido de prisión para la Vicepresidenta, el fiscal Luciani tuvo en cuenta una serie de agravantes: la magnitud de los delitos cometidos, que su aporte fue principal, su poder de dirección para el resto de los acusados, los medios empleados, la extensión en el tiempo de daños. También la calidad de los motivos de la maniobra (“el lucro personal buscado”) y el “apartamiento de cualquier tipo de escrúpulos”.

“Hoy más que nunca la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde -dijo-. Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones”. Y añadió: “nuestro único objetivo fue buscar la verdad”. “Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión”.

Durante el tramo final de su alegato, Luciani también ponderó “el desprecio a la ciudadanía en general por dilapidar fondos públicos, a los ciudadanos de Santa Cruz en particular que no tuvieron las rutas construidas y a los empleados de las empresas que se quedaron sin trabajo”. El fiscal dijo que la ex presidenta “defraudó a los ciudadanos que la votaron”.

La fiscalía acusó al resto de los imputados del delito de fraude en perjuicio de la administración pública.

“No tuvo arrepentimiento y ostentaba el cargo máximo del estado nacional y empleó su poder sobre el resto de los imputados para alcanzar la finalidad de lucro tan anhelada”, concluyó el fiscal. En los juicios hay situaciones que atenúan la pena para los acusados. “No encuentro ni un solo atenuante para Cristina Kirchner ante los crímenes cometidos”, sostuvo el fiscal.

Por su parte, en la audiencia de ayer el fiscal Sergio Mola expuso que la defraudación al estado nacional en las obras que recibió Báez fue de 5.321 millones de pesos. Y el fiscal Luciani pidió el decomiso sobre los bienes de los acusados por ese monto prorrateado entre los acusados. También solicitó el decomiso de las empresas de Báez y de 12 estancias compradas por él y por sus hijos. “Deviene de suma importante que de dictarse el decomiso de los bienes el destino sea instituciones de bien público para equilibrar el perjuicio de los graves delitos”, planteó Luciani.

Como conclusiones finales, la fiscalía le apuntó al presidente Alberto Fernández y habló de la “injerencia indebida” en el curso del juicio. Fue cuando recordó que sus palabras en torno a que “la cartelización de la obra pública es un problema histórico de la Argentina”. “El Estado es víctima de estos delitos, pero no hay que confundir el estado con las personas que ocasionalmente conducen o administran” y la ciudadanía es víctima.

