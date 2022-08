El descargo completo de Cristina Kirchner luego del pedido del fiscal de 12 años de prisión

“Nada de lo que dijeron fue probado. No solamente no fue probado, sino que además se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían. Y lo pudimos ver con los testimonios de los propios testigos citados por el fiscal“, comenzó el relato de Cristina Kirchner transmitido en vivo desde su despacho del Congreso.

Como parte de su descargo, Cristina agregó: “Empieza el juicio con esta construcción. sobreprecios, rutas no hechas, rutas inexistentes. empieza el juicio con esta ficción que relataron durante cinco días los fiscales. era una ficción, un guión, bastante malo además de falso”.

“Este partido judicial no sólo nos estigmatiza a nosotros, los peronistas, los kirchneristas, los nacionales, los populares, como quieran llamarnos... sino que los va a proteger a ellos, porque los está protegiendo”, introdujo.

Y arremetió: “ No sabemos donde están los 45 mil millones de dólares del Fondo Monetario, pero acá no pasa nada; no sabemos del soterramiento, no pasa nada ”.

Estas fueron algunas de las frases de la vicepresidente que se extendió por una hora y media en su despacho del Senado desde cuyo balcón salió luego a saludar a la militancia que estaba sobre la calle lateral del Congreso.

La vicepresidenta salió de su domicilio pasadas las 10.35 de la mañana y llegó al Congreso de la Nación minutos antes de las 11, en medio de una manifestación de apoyo de militantes K.





