Cristina Kirchner saludó desde uno de los balcones del Congreso a militantes y dirigentes políticos

En medio de un ambiente agitado e impredecible tras el pedido de 12 años de prisión para la vicepresidenta Cristina Kirchner, en el juicio oral que se se sigue por la causa de Vialidad, militantes kirchneristas y dirigentes políticos se congregan frente al Congreso para brindarle su respaldo.

Cristina saludó desde el balcón del Congreso a los militantes y dirigentes políticos que manifestaron su apoyo

Luego del extenso discurso que la Vicepresidenta brindó puertas adentro, que tuvo más de una hora media de duración; salió a uno de los balcones que tiene el edificio para agradecer la presencia de sus seguidores. Además, les pidió que entonaran la marcha peronista; y ella -arengando con sus manos- se sumó al cántico.

La vicepresidente cantó la marcha peronista junto a la militancia

Las declaraciones de Cristina, que se realizaron desde su despacho, fueron transmitidas a través de su canal de Youtube bajo el título “Derecho de Defensa”.

Ataviada con un traje color beige y camisa blanca, la expresidenta y actual titular de la Cámara alta se asomó durante algunos minutos al balcón de su oficina para saludar a los cientos de manifestantes que se agolparon en la vereda de la avenida Callao, a la altura de Hipólito Yrigoyen, para expresarle su apoyo.

La vigilia había comenzado ayer a la noche, en la puerta del edificio donde vive Cristina, en Recoleta (Franco Fafasuli)

“Fue un discurso muy clarificador”, dijo uno de los manifestantes consultado por la prensa, mientras que otro de los militantes advirtió que el objetivo de las denuncias contra la Vicepresidenta son “proscribir al cuadro político más grande” que tiene la Argentina.

En las puertas del Senado de la Nación con pancartas con leyendas que decían “No al lawfare” y “Todos con Cristina”. También había banderas con imágenes de la expresidenta.

Hay mucho público joven entre los que apoyan a Cristina (Franco Fafasuli)

Cristina arribó al Congreso a las 11 de la mañana. Salió de su casa de Recoleta a las 10.30 horas y fue escoltada por decenas de militantes que habían hecho una vigilia en la puerta de su edificio.

Las expresiones de apoyo comenzaron ayer en las inmediaciones de su departamento, en la intersección de las calles Juncal y Arenales luego de que también se conociera el rechazo a su pedido de ampliación de la indagatoria por parte del presidente del TOF2, Rodrigo Giménez Uriburu, tras una deliberación de 30 minutos con sus colegas Andrés Basso y Jorge Gorini.

Mientras Cristina hablaba desde su despacho del Congreso, puertas afuera una multitud la ovacionaba (Franco Fafasuli)

Uriburu, Basso y Gorini coincidieron en que la próxima instancia que tiene la Vicepresidenta para exponer ante el Tribunal es la que se conoce como “últimas palabras”, previo al veredicto.

Sobre el pedido de condena a Fernández de Kirchner, el Frente de Todos advirtió que se trata de un intento de proscripción o condicionamiento contra la exmandataria. El debate se reanudará el 5 de septiembre.

Un grupo de militantes estuvo en uno de los laterales del Congreso

Además del ala política y sus simpatizantes, también hubo dirigentes sociales que expresaron públicamente su apoyo a Cristina. La más efusiva fue la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien convocó a una “pueblada” para evitar que vaya presa.

“No podemos permitir que Cristina sea condenada ni que vaya presa. Hay que hacer una pueblada, es lo único que le va a salvar. Hay que defender la con todo. Nosotros somos la justicia”, afirmó Bonafini en un efusivo mensaje que brindó el pasado viernes durante la entrega del pañuelo blanco al intendente de Pehuajó, Pablo Zurro.

La Cámpora fue uno de los que organizó el acto de apoyo a la Vicepresidenta (Franco Fafasuli)

Repercusiones políticas tras el discurso de Cristina

Patricia Bullrich, presidenta del PRO (TN): “Fue una típica manera de eludir sus responsabilidades. En lugar de defenderse de las acusaciones del fiscal, de relación con Báez, del hecho de no haber terminado obras públicas, de las toneladas de pruebas que llevó Iguacel a la justicia, empieza a hablar de otros; que el dinero de López era de un privado y empieza a nombrar personas del gobierno de Macri. Habla de otra cosa distintas y no de lo que se le acusa. Toda la Argentina sabe que si hubo un gobierno corrupto fue el de Néstor y Cristina”.

Axel Kicillof, gobernador bonaerense (Radio 10): “Esta lapidación queda consumado cuando no la dejan hablar a ella. Encima los fiscales leyeron el alegato final cuando está prohibido hacerlo. En tres años de juicio todos los testigos que llevaron los fiscales fueron destruyendo la causa. A último momento toman la causa de José López para pedir una condena. Decían que hay 3 toneladas de prueba y hay 3 toneladas de verso. Las obras que se realizaron en Santa Cruz se pagaron y se ejecutaron a tiempo. Caídos los hechos se conocen los vínculos de los fiscales y los jueces con Mauricio Macri, iban a jugar al fútbol en su quinta. Cristina acaba de poner las cosas en su lugar porque muestra que el lawfare no sólo es ataque a los dirigentes del campo popular sino imponer determinadas medidas, desprestigiar gobiernos, y, es un sistema de impunidad al macrismo”.

Con la "V" de la Victoria, los seguidores de Cristina la arengaban desde la calle (Senado de la Nación)

Luis Juez, senador de Juntos por el Cambio (TN): “Fue una conducta chiquilina. Pretendió empatar el partido diciendo que los otros tenían la misma conducta. Cristina se adueñó del Senado, montó su escena y se subió al balcón. Todo esto que dijo lo tendría que haber propuesto en el juicio. Pero prefiere la tribuna y no defenderse como corresponde. Perdió la oportunidad para rebatir lo que dijo el fiscal”.

Leopoldo Moreau, diputado del Frente de Todos (Crónica): “Me parece importante que haya introducido los elementos que parecían difusos. Además de la persecución política de la que ella es víctima y que le paso tantas veces, es importante que haya subrayado que este partido judicial está dedicado a darle impunidad al macrismo. No solo en los negocios, si no en otras cosas; como el plan sistemático de espionaje ilegal más grande que se llevó en gobierno democráticos y el otro concepto que me consta tiene que ver con la carga de odio que fueron acumulando algunos grupos que se han instalado en el Poder Judicial, con los motivos de lesa humanidad; cuando el kirchnerismo incorporó la idea de juzgar no solo a los militantes si no a los cómplices civiles y esto enloqueció a una elite de la Argentina, que está arraigada en el Poder Judicial”.

