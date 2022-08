Hebe de Bonafini convocó a una “pueblada” para evitar que Cristina Kirchner vaya presa

Hebe de Bonafini pidió una "pueblada" para evitar que Cristina Kirchner vaya presa

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, convocó a realizar una “pueblada” para defender a la vicepresidenta Cristina Kirchner y que no vaya presa por la causa vialidad, el proceso judicial que se encuentra en desarrollo y en el cual la fiscalía también pedirá condenarla e inhabilitarla para ejercer cargos públicos de por vida.

“No podemos permitir que Cristina sea condenada ni que vaya presa. Hay que hacer una pueblada, es lo único que le va a salvar. Hay que defender la con todo. Nosotros somos la justicia” , afirmó Bonafini en un efusivo mensaje que brindó el pasado viernes durante la entrega del pañuelo blanco al intendente de Pehuajó, Pablo Zurro.

“Si la queremos tanto y le pedimos tanto, con el mismo fragor que le pedimos hay que defenderla” , completó Bonafini en el mencionado acto.

De acuerdo a las acusaciones que se presentaron en el expediente de Vialidad, Cristina Kirchner lideró una asociación ilícita que direccionó obras públicas a favor de Lázaro Báez, ganando licitaciones que le permitieron hacerse cerca del 80% de la obra vial de Santa cruz por más de 46.000 millones de pesos.

El fiscal Diego Luciani constató además que hubo licitaciones fraguadas en las que competían entre sí distintas empresas de Báez, que sólo cumplió a tiempo con dos de las 51 obras que se la adjudicaron, y 24 nunca fueron terminadas.

La vicepresidenta Cristina Kirchner junto a Hebe de Bonafini en la sede de Madres de Plaza de Mayo

No es la primera vez que Hebe se expresa en ese sentido. Dos semanas atrás lo había anticipado en su canal de Youtube: “Hace falta que vayamos formando, y hablando con nuestros compañeros y amigos, en cada plaza, para preparar una pueblada por si se les ocurre llevarla detenida a Cristina”.

“No hay que permitir que la lleven, y para que no la lleven hay que armar una pueblada en todo el país. Y para eso hay que trabajar, no alcanza con una cartita, no alcanza con una declaración en el diario, no alcanza”, remarcó la Madre de Plaza de Mayo.

En esta misma línea, aseguró que el proceso judicial contra CFK “es muy grave, serio, van por todo”. Y agregó: “El enemigo viene por todo, y viene de la mano de los yanquis, por eso es peligroso”.

“Porque los yanquis quieren robar en todos lados, matan en todos lados y después se hacen las víctimas. Así que hay que tener mucho cuidado, preparémonos, hagamos en cada plaza, en cada esquina, en nuestras casas, hablemos con los amigos, con los familiares, expliquémosle lo que pasa, cómo la quieren poner presa, que no hay motivo”, aseguró Hebe, al convocar al pueblo a que se junte en casas, plazas, clubes y sindicatos para hablar de este tema.

“No podemos pensar que todo el mundo sabe, algunos saben por arriba. Te dicen ‘yo soy de Cristina’, y ¿qué haces?”, se preguntó al referirse a aquellos que miran “el agua sucia” que se muestra en la TV.

“Ellos no precisan juzgar a nadie, condenan porque tienen a esos tipos en la televisión hablando, y hablando, diciendo mentiras, y la gente que aún es de Cristina se lo cree, a veces nos preguntan: ‘Che, ¿no será verdad?”, advirtió.

Además, describió a los jueces como “una manga de ladrones de guante blanco” y a la Corte Suprema como “basura” y “tarro de mierda, lleno de tipos que no sirven ni para barrer”.

Luego de nueve audiencias presentando evidencias, el fiscal federal Diego Luciani concluirá este lunes sus alegatos en el juicio oral que se investiga el direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, a favor del empresario Lázaro Báez, durante los gobiernos kirchneristas y pedirá que la vicepresidente Cristina Kirchner sea condenada.

