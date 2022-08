Estremecedor relato de otra arrepentida de la organización de Milagro Sala: “Ella nos robó todo”

Por decisión de la Corte Milagro Sala cumple con prisión domiciliaria en Jujuy

El testimonio de Mirta “Shakira”, una ex colaboradora arrepentida de Milagro Sala, hizo que otras mujeres que trabajaban para la Tupac Amaru tomaran coraje y se animara a contar su verdad. Este viernes, Infobae reveló el relato de Patricia Jaldín, una de las mujeres que participó de la nutrida comitiva que viajó a Roma con miles de dólares en medio de una visita al papa Francisco. Ahora se sumó Isabel López, quien gracias a su cercanía con la dirigente social pudo advertir las maniobras fraudulentas por las que hoy cumple prisión domiciliaria en Jujuy.

Cansada de los maltratos físicos y psicológicos de su ex jefa, Isabel está dispuesta en ampliar su testimonio ante la justicia. Pero antes, fue entrevistada por Jorge Lanata, en Radio Mitre. “Milagro Sala nos robó todo”, relató la mujer. “Todos los cooperativistas trabajábamos hasta las 9 o 10 de la noche. Cuando llegaba el día del cobro descontaban lo que querían”, se quejó.

Isabel trabajó para la organización desde 2010 en el armado de las cooperativas y después pasó a desempeñarse en el área de prensa. “Teníamos que estar sumisos y callados, no podíamos protestar. Ella era la dueña de todo . Las viviendas ella no las hizo, las hizo todas las cooperativas, toda la gente que dejó años a sus hijos”, recordó la nueva arrepentida.

Incluso, contó que ella vivía en una de esas casas con su familia y que cuando dejó de trabajar para ella se tuvo que ir. “Nadie nunca era dueño de nada porque si ella quería te sacaba” , aseguró. Y agregó que fueron “muchos años de impotencia de no poder hacer nada en contra de ella porque no se podía”, en alusión a que como la dirigente conocía a la policía varias denuncias fueron desestimadas.

Durante los años que Isabel trabajó para Milagro también tenía a cargo a sus hermanos. “Si yo me iba no comíamos”, remarcó a la hora de justificar por qué seguía trabajando para ella. Sin embargo, en 2013, tomó coraje y se fue definitivamente de la organización porque “ya no toleraba esa vida”.

“ Un sábado, cuando yo estaba a cargo de la prensa de la organización, me llamó a su casa junto a otro compañero de prensa, y me empezó a pedir ciertos videos que yo no le podía dar, ya que no soy técnica. Me empezó a insultar y me dio trompadas en la cara ” contó acerca de la primera agresión física que recibió por parte de ella.

Milagro Sala fue visitada recientemente por el presidente Alberto Fernández

En otra oportunidad, dijo que Milagro la convocó a una reunión y que cuando la vio empezó a insultarla: “Me mandó castigada a trabajar al galpón donde se hacían trabajos de fuerza. Decidí agarrar a mi familia, dejar todo e irme a vivir a Santa Cruz”.

En ese sentido, aseguró que Milagro Sala “pregona lo que no es”. “Habló siempre de trabajo y salud, pero yo conozco la violencia de su mano. Nunca sufrí violencia hasta el día en que la conocí”.

Isabel confirmó que antes de ayer hizo una denuncia ante el Consejo de la Mujer y que está dispuesta a brindar testimonio ante la justicia federal. “Me decidió ver cómo Milagro sigue impune. Ella sigue en su casa con riqueza y los que verdaderamente hicimos cosas en Jujuy estamos sin viviendas. Ella no las hizo”.

Además, aseguró que la gente que la defiende es comprada por ella para que hablen a su favor. “Sé que tiene mucho dinero y con el dinero que tiene puede comprar lo que quiera. Se enriquecieron muchas personas con ella”, concluyó Isabel.

Por último, dijo que “escucharla a Shakira me sirvió para poder tener la fuerza de contar mi historia”. En un reportaje también concedido al periodista Jorge Lanata en el programa Periodismo Para Todos, “Shakira” contó -por ejemplo- cómo eran los viajes al exterior que hacía junto a Sala y a varios integrantes de la agrupación para transportar grandes botines en dólares.

Los vuelos, realizados entre 2008 y 2013, son parte de una causa por lavado de dinero que aún se encuentra en curso. La Fiscalía realizó el requerimiento de juicio oral y público pero la aparición de nuevos hechos e información sobre otros imputados podría ampliar la base probatoria y la acusación.

SEGUIR LEYENDO: