La ministra de Trabajo de Kicillof pasará a la AFIP para controlar la recaudación de las obras sociales

La ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, pasará a la AFIP para ocupar el cargo de Directora General de Recursos de la Seguridad Social, función que desempeñaba el actual titular del organismo, Carlos Castagneto, durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont. El acuerdo es político y cuenta con el visto bueno del gobernador bonaerense Axel Kicillof, al tratarse de un cargo con peso propio . Ruiz Malec estará a cargo de la recaudación y fiscalización de los recursos que financian las prestaciones de la Seguridad Social.

Según pudo reconstruir Infobae, Castagneto pidió por la titular de la cartera laboral bonaerense y este miércoles ambos compartieron una actividad por el Libro de Sueldos Digital, una herramienta informática que permite a los empleadores cumplir con distintas obligaciones en un único trámite para generar el Libro de Sueldos y Jornales – Hojas Móviles – y la declaración jurada mensual a través del formulario F.931.

Desde el entorno del gobernador confirmaron a Infobae que Kicillof dio el visto bueno para que Ruiz Malec deje el ministerio de Trabajo, un posicionamiento diferente al que hubo cuando para los cambios en el gabinete económico de la Nación apareció el nombre del ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa. En aquella ocasión, Kicillof resistió una eventual salida de su ministro. Esta vez no y por estas horas trabaja para buscar reemplazante para ocupar la cartera de trabajo. Hasta tanto no se se defina el nombre, no se efectivizará la salida de Malec.

De esta manera Ruiz Malec tendrá un lugar estratégico dentro de la AFIP. Sucede que Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGRSS) tiene entre sus funciones principales la recaudación y distribución de los aportes y contribuciones de la seguridad social, así como también establecimiento de multas, sanciones, determinaciones de oficio, liquidación de deudas en gestión administrativa o judicial, aplicación de sanciones u otros conceptos.

Ruiz Malec es una de las funcionarias de la mesa chica de Kicillof. Viene trabajando con el gobernador desde que era ministro de Economía. Fue Coordinadora de Gabinete en la Subsecretaria de Programación Macroeconómica y Planificación del Desarrollo en el Ministerio de Economía. Además, entre 2015 y 2019 fue asesora del mandatario en el Congreso de la Nación.

La salida de la funcionaria provincial se da en medio del inicio de las negociaciones paritarias con los gremios estatales, docentes y judiciales de la provincia de Buenos Aires. Cómo dio cuenta Infobae, este martes se realizó la primera reunión de la cláusula de monitoreo salarial ante los números de la inflación del mes de julio. Representantes del ministerio de Trabajo bonaerense recibieron a los gremios, quienes advirtieron que en el encuentro de este martes no hubo ningún ofrecimiento y que esa instancia se daría, en principio, en el próximo encuentro a realizarse la semana que viene. Del cónclave de este martes no había participado la ministra de Trabajo bonaerense.

Entre las distintas acciones que realizó Ruiz Malec durante su paso por el ministerio, desde el gobierno destacan los operativos destinados a lograr la registración la registración de las empleadas de casas particulares y también la de los trabajadores de las aplicaciones de delivery.

