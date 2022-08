Los movimientos sociales oficialistas se sumarán a la marcha de la CGT

Mañana habrá una importante movilización por el 17 de agosto (Franco Fafasuli)

La CGT y la CTA no serán las únicas organizaciones que el 17 de agosto marcharán “contra los especuladores y formadores de precios”. Los movimientos sociales nucleados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la mayoría de ellos aliados al Gobierno, como el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, serán parte de la jornada de protesta.

Gildo Onorato, dirigente del Evita y secretario gremial de la UTEP, se lo confirmó a este medio: “La movilización es una convocatoria del conjunto de la clase trabajadora, por lo tanto, los movimientos populares nos estamos organizando para ser parte de la convocatoria que nació de la CGT y la CTA”. “Creemos que es fundamental que podamos señalar quiénes son los que especulan con los precios, la inflación, el dólar y defender el bolsillo de nuestros hermanos y hermanas; por eso es muy importante que las organizaciones populares nos movilicemos”, puntualizó Onorato.

Ayer a la mañana, la mesa directiva de la UTEP se reunió para ajustar la logística de la movilización que desembocará en la Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo; la misma intersección dónde el 7 de agosto pasado, día de San Cayetano, levantaron el escenario la UTEP en una masiva manifestación protagonizada por 300.000 personas que marcharon desde el santuario del patrono del pan y el trabajo, ubicado en Liniers, hasta el centro porteño.

De esta manera, los principales dirigentes sociales alineados con el gobierno, como Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos Barrios de Pie; Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, referentes del Movimiento Evita, los tres funcionarios nacionales; y Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la UTEP, se sumaron a la iniciativa impulsada por el triunviro cegetista Héctor Daer quien llamó a movilizarse bajo el lema “Primero la Patria”, en reclamo de “un plan antiinflacionario” y llamados “a la responsabilidad de los actores políticos” y a la “unidad” para “evitar que al ajuste lo paguemos todos”. “Queremos defender nuestro salario. Basta de especulación”, culmina la proclama que publicó en las redes sociales el líder cegetista.

La UTEP, por su parte, a través de un comunicado consensuado ayer, adhiere a la medida bajo consignas muy similares en las que evitan realizar críticas al gobierno de Alberto Fernández, al igual que la CGT y la CTA.

“Las y los trabajadores de la economía popular nos sumamos al repudio de las operaciones especulativas en busca de mayor devaluación y de las remarcaciones insensibles promovidas por las empresas formadoras de precios” , resaltan. Y recuerdan: “Como lo enunciamos el reciente 7 de agosto, somos uno de los sectores más afectados por estas conductas que hambrean al pueblo trabajador mientras siguen agrandando sus ganancias un pequeño puñado de grupos económicos”.

“Vamos a concentrar junto a la CGT para fortalecer al gobierno en la pelea contra los sectores concentrados. El acomodamiento de las variables macroeconómicas no solo es una cuestión técnica, sino que además tiene que ver con una puja distributiva", dice Daniel Menéndez

“En este contexto, cada vez más personas se enfilan por debajo de la línea de la indigencia y de la pobreza en Argentina. Lo que nos falta no es trabajo. Lo que nos faltan son derechos laborales, medios para mejorar nuestro trabajo, nuestra producción, nuestra vida y la de millones de argentinos que como nosotros y nosotras no tienen lugar en las cadenas de valor del capitalismo global. Por eso, seguiremos promoviendo la Ley General de Tierra, Techo y Trabajo”, dicen los dirigentes sociales sobre una propuesta que el gobierno ya anticipó que no impulsará y que contiene el Salario Básico Universal.

Además del Evita y Somos Barrios de Pie, la UTEP está compuesta, entre otras organizaciones, por el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), cuyo referente es Juan Grabois; la Corriente Clasista y Combativa (CCC), del diputado nacional Juan Carlos Alderete y el Frente Popular Darío Santillán, de Dina Sánchez también secretaria adjunta de la UTEP.

En diálogo con Infobae, Menéndez, coordinador nacional de Somos Barrios de Pie confirmó la participación de los movimientos sociales en la marcha organizada por la principal obrera del país y aseguró: “Vamos a concentrar junto a la CGT para fortalecer al gobierno en la pelea contra los sectores concentrados. El acomodamiento de las variables macroeconómicas no solo es una cuestión técnica, sino que además tiene que ver con una puja distributiva en un marco en el que sectores concentrados de la economía están pujando por una devaluación”.

Gildo Onorato (centro), secretario gremial de la UTEP, confirmó que los movimientos sociales movilizarán junto a la CGT. Asegura que la marcha no es contra el Gobierno, sino contra los "especuladores" y "desestabilizadores"





Piqueteros a Plaza de Mayo

El mismo miércoles, el Plenario del Sindicalismo Combativo junto a la izquierda y la Unidad Piquetera se movilizará a Plaza de Mayo. Es una marcha alternativa a la convocada por la CGT y apoyada por la UTEP. Estas organizaciones sí esgrimen consignas de fuerte contenido contra el gobierno de Alberto Fernández. Concentran a las 15 en Bolívar y Avenida de Mayo.

“Los anuncios del nuevo ‘superministro’ de economía del gobierno del Frente de Todos, Sergio Massa, fueron claros, seguir implementando el ajuste contra el pueblo y garantizar los pagos de la deuda externa. Todas medidas para aumentar las ganancias patronales. Para los trabajadores sólo más ajuste y tarifazos, además del achique del presupuesto en salud y educación”, sostiene la convocatoria de la izquierda.

Durante el plenario que resolvió la movilización del 17 de agosto, la Mesa Nacional del Plenario del Sindicalismo Combativo se pronunció por un inmediato aumento de salarios, jubilaciones y ayuda social; contra la entrega de la CGT-CTA y un paro general y plan de lucha”.

Silvia Saravia, la Coordinadora Nacional Territorial de Libres del Sur quien también moviliza a Plaza de Mayo destacó que, hasta el gobierno, hasta ahora, se mostró incompetente para combatir una inflación “que ha deteriorado los ingresos públicos y privados a mes y el ajuste en marcha va a traer más desocupación y precarización”.

Saravia, además, destacó: “Nos parece correcto que el sindicalismo combativo se movilice al margen de la CGT porque, tanto las centrales sindicales como los movimientos oficialistas como Somos Barrios de Pie y el Evita han apoyado y convalidado las políticas económicas del Gobierno, el acuerdo con el FMI y la profundización del ajuste de la mano de Sergio Massa”.

También ante este medio, Celeste Fierro, dirigente nacional del MST-FIT Unidad, le dijo Sobre la convocatoria: “Este 17 hay dos marchas. Por un lado, la burocracia sindical de la CGT y la CTA que convocan a movilizarse al Congreso en apoyo al gobierno ajustador. Una vergüenza el nivel de traición, Hugo Moyano, Héctor Daer, Hugo Yasky y toda la burocracia son cómplices del ajuste. Por otro lado, el sindicalismo combativo, los movimientos sociales y piqueteros y la izquierda vamos a Plaza de Mayo en una marcha alternativa para rechazar el paquetazo de Massa y el FMI y reclamar aumento salarial y un plan obrero y popular”.

“Nosotros vamos a Plaza de Mayo por reclamos salariales, no por vaguedades, como lo hace la CGT que no se sabe si moviliza a favor o en contra del Gobierno. Desde la Unidad Piquetera exigimos un salario mínimo, vital y móvil igual a la canasta familiar. La CGT no tiene reclamos obreros a la vista . Nosotros no vamos al Congreso como ellos, vamos para otro lado y con otra orientación”, enfatiza Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero, y destaca que nuestro reclamo “es a favor de los trabajadores y desempleados a favor del salario y el trabajo genuino”.

Como se ve, mañana, el centro porteño será cooptado por varias marchas y movilizaciones que tienen a la política económica del Frente de Todos, como eje central de las críticas.





