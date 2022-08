Sin el apoyo de Juntos por el Cambio, el Senado aprobó el blanqueo de capitales para la construcción

El Senado volvió a sesionar este miércoles

El Senado de la Nación volvió a sesionar esta tarde tras más de un mes y con temas que, en principio, habían sido consensuados entre el oficialismo y la oposición. El listado estableció 14 proyectos de ley, entre los que se destacan el Consenso Fiscal y el blanqueo de capitales para incentivar la construcción.

Aunque los temas eran de consenso, hubo momentos de zozobra ya que desde Juntos por el Cambio se mostraron reticentes a votar en bloque y fueron adelantando que no iban a apoyar las normas, mostrando también ciertas discrepancias internas.

La iniciativa de blanqueo de capitales que tenía media sanción de la Cámara de Diputados había sido uno de los cuatro proyectos de ley que el ministro de Economía, Sergio Massa, le había pedido aprobar al Congreso de la Nación. No sólo porque establece la posibilidad del ingreso de fondos frescos que puedan financiar al sector privado, sino porque lleva su firma, ya que lo presentó en su rol de diputado.

Cristián Ritondo junto a Sergio Massa

Pero lo que llamó la atención es la cantidad de votos en contra que aportó el interbloque de Juntos por el Cambio ya que el otro firmante del proyecto de ley que establece un blanqueo de capitales es el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo. Es decir que, en la práctica, se terminaron oponiendo a un proyecto del titular de la bancada en la Cámara baja. Sin embargo, buena parte de los votos que llegaron fueron desde la oposición y hubo 10 abstenciones.

La presidenta de la Comisión de Infraestructura, la oficialista formoseña María Teresa González, aseguró que “la orientación de este proyecto está basada en objetivos que son fundamentales: continuar con repunte de la industria de la construcción como motor dinamizador economía, la generación de nuevos empleos registrados, el aumento de la recaudación y, por último, el ingreso genuino de divisas”.

Por su parte, el radical chaqueño Víctor Zimmermann fue el encargado de adelantar que Juntos por el Cambio no iba a apoyar el proyecto: “Estamos debatiendo la prórroga de un blanqueo que les hace un favor a aquellos que evadieron y llevaron la plata afuera”.

Asimismo, dijo que con el blanqueo le están dando “beneficios para los que evaden”. “No incentiva el comportamiento fiscal, es un nuevo parche que beneficia a un sector que fue claramente beneficiado por los costos de la construcción”, expresó.

La Cámara alta aprobó el blanqueo de capitales para incentivar la construcción (INAH)

El proyecto de ley que fue sancionado avanza con la prórroga de la vigencia de un blanqueo de capitales para activar de manera específica al sector de la construcción con incentivos impositivos para quienes declaren bienes. Incluye parte del programa “puente al empleo” referido a la conversión de los planes sociales en trabajo genuino.

La norma establece alícuotas que van desde el 5% para los fondos que entren al blanqueo dentro de los 90 días corridos desde que se promulgue la norma, del 10% desde el día siguiente de vencido primer plazo y hasta otros 90 días, y desde esa fecha hasta transcurrido 180 días corridos, la alícuota será del 20 por ciento.

Según las estimaciones del equipo del ministro de Economía, el blanqueo que ahora se debe reglamentar podría significar el reingreso al sistema financiero de alrededor de 5000 millones de dólares.

En este caso, se especula que la reglamentación sea rápida porque el proyecto de “Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda” que ya estuvo vigente entre marzo y julio del 2021 no tuvo una gran captación de fondos porque se reglamentó tarde. La opción que había trabajado el ex ministro de Economía Martín Guzmán fue prorrogar la norma vía el Presupuesto 2022. Pero, como no fue aprobado, esa medida quedó sin efecto.

