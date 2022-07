Tras dar marcha atrás con la protesta en La Rural, Barrios de Pie se manifiesta contra el campo frente al Congreso

Manifestación de la organización social "Somos Barrios de Pie" frente al Congreso de la Nación. (Nicolás Stulberg)

(Noticia en desarrollo) Después de dar marcha atrás con la manifestación que habían anunciado para hoy frente a La Rural, a realizarse durante el evento de inauguración de la muestra anual, Barrios de Pie lleva adelante una concentración frente al Congreso de la Nación para expresar su repudio contra el campo.

Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos Barrios de Pie, habló con Infobae previo a la manifestación y aseguró que “no hubo un pedido explícito del Gobierno para bajar la marcha contra los especuladores y desestabilizadores” que se iba a realizar durante el evento inaugural de la muestral anual de La Rural. En cambio, atribuyó el cambio de planes a “amenazas e insultos” que recibió la organización social en los últimos días, a través de los medios de comunicación y las redes sociales.

Hoy, en diálogo con Radio con Vos, el subsecretario de Políticas de Integración y Formación de la Nación precisó que el objetivo de la protesta es manifestarse “contra un proceso de especulacion muy claro que generó un enorme daño ante la inestabilidad y tensión cambiaria que significa la debilidad por falta de reservas, que no solo se explica por la reticencia a liquidar la cosecha de una parte de los sectores concentrados del campo, sino también por unos errores macroeconómicos”.

"Liquiden los granos": uno de los pedidos de Barrios de Pie al sector rural, durante la protesta frente al Congreso de la Nación. (Nicolás Stulberg)

Ante este contexto, Menéndez deseó que la reestructuración del Gabinete que dispuso el presidente Alberto Fernández, con Sergio Massa a cargo del megaministerio de Economía, Producción y Agricultura “pueda aportar a traer tranquilidad”.

“BASTA DE ESPECULAR. Ahora en Congreso estamos llevando a cabo una jornada con un comedorazo abierto exigiéndole al campo que libere los granos frente a la extorsión y especulación que están realizando” , reza la publicación de Barrios de Pie en su cuenta de Twitter, junto a una imagen de la concentración.

Daniel Menéndez, coordinador nacional de "Somos Barrios de Pie", presente en el comedorazo abierto frente al Congreso de la Nación para reclamar contra el campo. (Nicolás Stulberg)

A pesar de las evidentes diferencias entre ambos sectores, quien se manifestó en la misma línea que Menéndez fue Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Al brindar su discurso en el acto inaugural de la muestra anual que se realiza en el predio del barrio porteño de Palermo, abogó por que la nueva conducción económica “esté a la altura de la difícil situación y genere la confianza necesaria” .

“En estas últimas 48 horas -dijo Pino en uno de los tramos de su alocución- el gobierno ha tomado decisiones que nos incluyen como sector productivo: esperamos que la nueva conducción económica esté a la altura de la difícil situación que atraviesa el país, y que genere la confianza necesaria para atravesar estos momentos”. Y agregó un reproche: “Queremos decirles: el sector agropecuario es lo suficientemente importante como para mantener el rango ministerial”.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), brinda un discurso durante el acto inaugural de la muestra anual 2022.

Por otra parte, el titular de la SRA destacó el aporte del campo “al sostenimiento y desarrollo de la Patria” precisando que el sector agroindustrial “genera más de un tercio de toda la fuerza laboral del país: desde los emprendedores y los trabajadores que realizan la enorme variedad de tareas de producción y elaboración de los frutos del campo, hasta la red de científicos, técnicos, comercializadores y transportistas”.

La protesta de Barrios de Pie ocurre en medio del fuego cruzado entre el Gobierno y el campo, luego de que el presidente Alberto Fernández tildara a los productores rurales de “especuladores” por no querer liquidar su soja, frente a la crisis cambiaria que atraviesa el país. En un acto realizado el pasado viernes junto al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y 16 gobernadores -algunos estuvieron presentes de forma virtual-, el mandatario aseguró que “la Argentina sigue creciendo en un contexto que pone otros desafíos: el desafío de enfrentar la inflación, de enfrentar a los que especulan con el dólar y el desafío de enfrentar a los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo y no los liquidan, esperando una mejor rentabilidad cuando el país lo necesita”.

Como era de esperarse, desde el campo no tardaron en aparecer las primeras respuestas. Jorge Chemes, titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), consideró que es “inconcebible” que se los acuse de especuladores a los productores y explicó que si algún productor retiene dólares es “para preservar el poder de compra” de cara a la siguiente campaña.

“Este tipo de declaraciones generan indignación, porque de alguna manera se ve un Gobierno que se equivoca y trata de tapar los errores acusando con temas que no son verdad, es inconcebible que se nos acuse de especuladores”, opinó el último sábado Chemes, durante una entrevista para Radio Mitre.

Las declaraciones de Chemes van de la mano a lo reflejado días atrás por el ya mencionado Pino “Es casi ofensivo que nos traten así”, dijo al escuchar el encendido discurso que el mandatario brindó desde la Casa Rosada.

Debido a la movilización de Somos Barrios de Pie frente al Congreso, se dispuso el corte del tránsito parcial en avenida Entre Ríos, desde la avenida Belgrano hasta Rivadavia.

