Piqueteros de izquierda y movimientos oficialistas volverán a marchar contra el Gobierno por más planes sociales y salario básico universal

El jueves la Unidad Piquetera marcha a Plaza de Mayo una vez más (Franco Fafasuli)

Será una gran variedad de reclamos desplegados por calles, avenidas y los principales símbolos políticos en la Ciudad de Buenos Aires. El jueves, desde las 10 de la mañana la Unidad Piquetera, por un lado; y el Movimiento de Trabajadores Excluidos, con Juan Grabois a la cabeza, por el otro, se movilizarán para exigirle al gobierno de Alberto Fernández cambios en la política social.

Los piqueteros, coordinados por Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, Silvia Saravia, de Barrios de Pie-Libres del Sur, y Mónica Sulle, del MST-Teresa Vive, entre otros, volverán a marchar hacia Plaza de Mayo en reclamo de “un plan de obras públicas con trabajo genuino”, “universalización de los programas sociales”, un “bono o refuerzo de Ingreso de 20.000 para Jubilados, monotributistas, precarizados y Potenciar Trabajo”, “Salario Mínimo Vital y Móvil de 105.000 mil pesos, en línea de pobreza” y “rechazo a la criminalización de los que luchan”.

Las consignas son las mismas que los piqueteros de izquierda reivindican desde principio de año. Ayer, 48 horas antes de la nueva movilización, con amenaza de acampe, y en medio de la tensión social y el crecimiento de las movilizaciones que realizan organizaciones populares de izquierda y las que integran el Frente de Todos, el Presidente, en medio de la discusión con el campo, anunció un bono de 11.000 pesos para los más de 1.300.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo. “La medida, aunque insuficiente, es una primera victoria del movimiento piquetero combativo contra el ajuste”, interpretó Belliboni apenas conoció el anuncio oficial.

Desde Chapadmalal El presidente Alberto Fernández anunció un bono de 11.000 pesos para los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo

Desde el MTE de Grabois, también celebraron la medida. “En las últimas horas, se confirmó el aguinaldo para el Potenciar Trabajo, uno de los reclamos que incluía el pliego reivindicativo impulsado por la CTA Autónoma, La Poderosa, OLP, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Frente Popular Darío Santillán, Nuestramerica y el Partido Piquetero, entre otras”, difundieron a través de un comunicado.

A pesar del anuncio oficial, tanto unos como otros confirmaron las movilizaciones que realizarán mañana. Grabois, Esteban “Gringo” Castro, Hugo Yasky, y Dina Sánchez, entre otros dirigentes que forman parte de la oficialista UTEP, alineada con el Gobierno, también volverán a las calles para insistir con el Salario Básico Universal.

Desde las 10 de la mañana, concentraran en el Obelisco Porteño, lugar dónde realizaran una asamblea para resolver nuevas medidas. La jornada será la tercera de un plan de lucha que comenzó el 13 de julio con más de 450 asambleas en todo el país y continuó el 20 de julio con concentraciones en las principales rutas del país cuyo epicentro fue el Puente Pueyrredón en Avellaneda. Desde ese escenario, Grabois, de forma atronadora le dijo a Fernández: “Es fácil, Alberto, te pusimos ahí para que haya menos pobreza, no para que haya más”, y lanzó: “Si no te gusta el salario universal inventa otra cosa. No digas que hay que calmar a los mercados, vení y calmamos a nosotros”.

Antes, a las 9 de la mañana, enviarán una delegación para participación del acto que frente a los Tribunales de la calle Talcahuano, realizará la Unidad Piquetera para denunciar una presunta “persecución judicial” y “criminalización” contra los movimientos populares. También se les unirá la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la organización liderada por el diputado Juan Carlos Alderete. Hace un mes, unos treinta comedores y viviendas de esa organización fueron allanados en el marco de una causa abierta durante el gobierno de Mauricio Macri y en la que se investiga supuestas irregularidades en el manejo de planes sociales.

Después de la conferencia de prensa en Tribunales, esa columna, encabezada por el Polo Obrero, marchará a Plaza de Mayo. Lo mismo harán las concentraciones que desde las 10 se reunirán en el ministerio de Desarrollo Social, el ministerio de Trabajo y sobre Avenida de Mayo, a la altura del Congreso de la Nación.

“El gobierno sigue pensando y sometiéndose en los mercados y en los grandes empresarios y no respondió a uno solo de los reclamos de los trabajadores desocupados y ocupados”, destaca Belliboni al justificar la movilización a Plaza de Mayo del jueves y recuerda que: “Ni la CGT ni las CTA están a la altura de este verdadero retroceso que está sufriendo nuestro pueblo”.

Eduardo Belliboni, Esteban Castro y Juan Carlos Alderete protestaran frente a Tribunales contra una supuesta "persecución judicial" y "estigmatización"

“Ofertas de reivindicaciones”

Estas marchas no serán las únicas. El sábado, Barrios de Pie, una de las organizaciones oficialistas lideradas por Daniel Menéndez, a su vez funcionario del ministerio a cargo de Juan Zabaleta, protestará contra la Sociedad Rural Argentina. Lo hará durante la ceremonia inaugural de la exposición que el campo realiza todos los años en su predio de Palermo.

Ese día se le entregarán a Nicolás Pino, el presidente de la entidad gremialista agropecuaria, “una carta en la que le transmitiremos nuestra preocupación por la situación social que atraviesa el país, con chicos desnutridos, mientras el campo tuvo una cosecha récord, y aún así piden más, atentando contra la sociedad”, le dijo Menéndez a Infobae y adelantó que: “Vamos a exigir que los productores liquiden la soja para que esos dólares ingresen al Banco Central”.

Como no ocurría desde que el Frente de Todos accedió al poder el 10 de diciembre de 2019, las calles se abarrotaron de manifestantes que responden a organizaciones de izquierda y oficialistas.

Juan Grabois, líder del MTE, volverá a manifestarse por el Salario Básico Universal (Franco Fafasuli)

“Hay una amplia gama de ofertas de reivindicaciones. Esto habla de la situación social y económica por las que atraviesa el país”, explica una dirigente social que integra la UTEP y revela que esa organización es considerada como el sindicato de la economía popular: “ Tiene su pliego de reivindicaciones propias que son votadas en los plenarios como la que surgió durante la marcha del 1 de Mayo que es de la Ley General de Tierra, Techo y Trabajo, que incluye, entre otras leyes, el Salario Básico Universal”.

Por fuera de esa exigencia, cada dirigente y espacio que representa, por fuera de la dirección de la UTEP, se movilizan por reclamos que entienden que son justo y que la administración Fernández no atiende.

Por esa razón, El MTE de Grabois, más vinculada a la Vicepresidente que al Jefe de Estado, suele apoyar la mayoría de las reivindicaciones, incluidas las de la Unidad Piquetera.

Esta dinámica y alineamientos internos dentro del Frente de Todos, posibilita que, por ejemplo, el Movimiento Evita, una de las mayores organizaciones populares, liderada por los funcionarios Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, no movilicen, de manera orgánica, para participar de los reclamos mencionados. Por ejemplo, no acompañan las demandas de Grabois sobre el SBU. Tampoco la protesta frente al predio de la Sociedad Rural Argentina.

En cambio, la UTEP, con sus máximos dirigentes a la cabeza, movilizarán el 7 de agosto desde la Iglesia de San Cayetano a Plaza de Mayo, como lo hacen desde 2018. La consigna principal es por “Tierra, Techo y Trabajo”, aunque los organizadores, que esperan reunir medio millón de personas, aspiran a transformarla en una marcha en apoyo a Alberto Fernández.

