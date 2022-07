Un movimiento social cercano al Gobierno marchará el sábado contra la Rural

Barrios de Pie

Somos Barrios de Pie, uno de los movimientos sociales que integran el Frente de Todos, decidió hoy, después de un intenso debate interno, marchar el sábado a predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en coincidencia con el acto inaugural de la exposición que todos los años realiza el campo en la Ciudad de Buenos Aires. Según le confirmó a Infobae Daniel Menéndez, el coordinador nacional de esa organización popular, ese día se le entregará a Nicolás Pino, el presidente de la entidad gremialista agropecuaria, “una carta en la que le transmitiremos nuestra preocupación por la situación social que atraviesa el país, con chicos desnutridos, mientras el campo el campo tuvo una cosecha récord, por el contexto de la guerra les permite tener hasta un 30% más de rentabilidad y aún así piden más, atentando contra la sociedad”.

La decisión de la marcha y protesta iba a ser votada el jueves próximo, pero los tiempos se aceleraron. Menéndez era partidario de atrasar la decisión para darle espacio a los otros movimientos sociales alineados con la Casa Rosada y que forma parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) como el Movimiento Evita, referenciado en Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, el más importante y albertista de todos los espacios populares; el Frente Popular Darío Santillán, de Dina Sánchez; el Movimiento Trabajadores Excluidos, de Juan Grabois, el Movimiento Misioneros de Francisco, cuyo referente es Esteban “Gringo” Castro, además secretario general de la UTEP y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), liderada por el diputado Juan Carlos Alderete, la más díscola dentro del Frente de Todos.

La demora no hizo falta, en las últimas horas, cada uno de los dirigentes sociales le hizo saber a la conducción de Somos de Pie que no acompañaban su iniciativa. Ni siquiera lo haría la Unidad Piquetera, liderada por Eduardo Belliboni, del Polo Obrero.

Ninguna de esas organizaciones participará del convite. Si bien en las últimas horas trascendió que la CCC participaría de la protesta, Alderete, en diálogo exclusivo con Infobae explicó: “Nosotros no vamos a la Sociedad Rural. Nos parece una contradicción. La CCC dice claramente que los productores no son los que tienen los granos, sino que son las empresas exportadoras, las empresas monopólicas que están especulando con la corrida del dólar para hacer negocios. Por lo tanto, no son los productores, son las empresas” .

Daniel Menéndez, líder de Barrios de Pie (Foto: Maximiliano Luna)

Desde el Evita y el resto de los sectores de la UTEP también negaron su participación, aunque circularon versiones en contrario. Gildo Onorato, dirigente del Movimiento Evita y secretario gremial de la UTEP fue tajante “nosotros no vamos”.

Menéndez cumple un doble rol: es el principal referente de Somos Barrios de Pie y funcionario del ministerio de Desarrollo Social. Está a cargo de la subsecretaría de Promoción de la Economía Social y Desarrollo local.

Como él, Pérsico también es funcionario en la misma cartera, es secretario de Economía Social. Navarro, en cambio, cumple funciones, pero en Jefatura de Gabinete. Es decir, de los tres dirigentes que integran el Gobierno, solo Menéndez marchará a la rural, lo que no es poco . Hasta ahora, los movimientos sociales alineados en el Frente de Todos, solían marchar o manifestarse con la venia del Jefe de Estado y esta acción no ayuda a Alberto Fernández en momentos en que la ministra de Economía, Silvina Batakis, se reúne con los más altos directivos del FMI y el dólar en la City Porteña se muestra inestable.

En la carta al titular de la SRA, Menéndez y su organización popular expresará: “Más ganancias para el campo implica empobrecimiento para el resto, obtener más rentabilidad ocasionará un deterioro en las condiciones de vida de la gente”.

-¿Y van a intentar ingresar a la fuerza al predio de Palermo, van a escrachar a los ruralistas?, le preguntó Infobae al dirigente social. “No. No somos partidarios de esa metodología. Vamos a marchar frente a la Rural con una columna importante de compañeros y compañeras y vamos a entregar nuestra carta en la que establecemos nuestra posición. Los productores se quejan de la renta inesperada, de la revaluación fiscal, y lo hacen en un año en que tuvieron ganancias extraordinarias y cuando los más pobres pasan hambre y cada vez hay más chicos en nuestros comedores y merenderos”, respondió.

Menéndez ya le adelantó en forma exclusiva a este medio que le pedirán a Fernández la prorroga de la Ley de Emergencia Alimentaria y una batería de medidas para resolver el problema de mal nutrición que detectaron en la población que asisten a los más de dos mil comedores que dependen de esa organización social.

También que se aumenten los montos de la Tarjeta Alimentar y de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

“Nos encontramos actualmente en una situación en la que un puñado de sectores económicos concentrados intentan avanzar en un proceso de desestabilización”, entiende Menéndez e interpreta que: “Tienen como objetivo hacerse de una enorme cantidad de dólares a partir de forzar al gobierno a una devaluación. Creemos que esta maniobra, más allá del proceso de desestabilización político y económico, generará además un enorme costo para el conjunto de nuestra sociedad”, por esa razón, para el funcionario, la manifestación del sábado en la Rural será una forma de “cerrar filas en el proceso de fortalecer al Gobierno y al Frente de Todos” ya que: “Son tiempos en los que se precisa cohesionar y también exigir planteos firmes frente a este puñado de sectores que quieren avanzar en devaluar y especular, asestándole un tremendo golpe a nuestra gente”.

SEGUIR LEYENDO