Mauricio Macri dijo que el “dólar soja” es un parche y se prepara para visitar la Exposición Rural

Mauricio Macri estuvo de visita en San Carlos de Bariloche

Mauricio Macri visitará este jueves la Exposición Rural como un claro gesto de apoyo a los reclamos de los productores y las entidades del sector. Será su primera actividad luego de su descanso en Villa La Angostura, que finalizó hoy con una visita a San Carlos Bariloche. “Necesitamos estabilidad, no más parches”, dijo a los periodistas al referirse a la creación del “dólar soja”.

Ante una pregunta sobre qué le había quedado por hacer en su gobierno, el ex presidente dijo haberse entusiasmado con el documental sobre el líder israelí Shimon Peres, donde se cuenta cómo bajó la inflación del 500% a 16% en menos de dos meses, y contestó con una de sus frases más recordadas: “No me arrepiento de ningún sueño que he tenido; me arrepiento de no haber soñado más”.

Macri hizo una recorrida por San Carlos de Bariloche acompañado por el diputado nacional Hernán Lombardi, el ex secretario de Seguridad de la Nación Eugenio Burzaco y el legislador provincial Juan Martín. Conversó con vecinos, comerciantes, empresarios y militantes del PRO.

Mauricio Macri, durante la charla con empresarios en Bariloche

Tras una charla que brindó en un hotel, el ex mandatario señaló: “Vine a decirles que más allá de que sé la angustia y la preocupación que vivimos los argentinos por el presente, no soy muy optimista por el presente, pero sí soy optimista por el mediano y largo plazo de la Argentina”.

También habló sobre el “clima de violencia en la región, que también aleja al turismo y las inversiones”. “Hace unos días un grupo de encapuchados prendió fuego a una persona y parece que a nadie le importa. Es urgente poner orden en esta zona”, consideró. Y luego calificó a esos sectores violentos como “seudomapuches que son delincuentes con actitud terrorista”.

Además, Macri lamentó que “se dio marcha atrás con una política aerocomercial que promovía el turismo y se dejaron de hacer inversiones en infraestructura” y dijo: “Hoy uno ve el aeropuerto con menos movimiento, las rutas y las calles rotas, y claramente son oportunidades perdidas”.

Mauricio Macri firma un autógrafo, acompañado por el legislador provincial del PRO Juan Martín

“Hay que aguantar las elecciones y el nuevo cambio de gobierno que vamos a retomar el rumbo correcto que llevaba la Argentina entre el 2015 y 2019, y esperemos todos juntos construir el futuro que todos queremos”, destacó el ex presidente, que pidió “un gobierno que tenga un plan, un rumbo claro, porque hace dos años y medios que Argentina está perdida”.

“Lamentablemente, ellos (por el Frente de Todos) nos han llevado a la incertidumbre, a la imprevisibilidad, a la ineptitud, a la incapacidad -consideró- y hoy tenemos un gobierno totalmente paralizado”.

Antes de regresar a Buenos Aires, Macri visitó un emprendimiento de un porteño que se radicó en la localidad de Dina Huapi, a 10 kilómetros de Bariloche, y se dedica a fabricar vermut artesanal.

"No soy muy optimista por el presente, pero sí soy optimista por el mediano y largo plazo de la Argentina”, dijo Mauricio Macri en Bariloche

Según sus allegados, el ex presidente está “muy preocupado” por la situación socioeconómica y no cree que el Gobierno encuentre una solución si llega Sergio Massa al gabinete.

De nuevo en actividad tras su descanso en el Sur, Macri tiene previstas nuevas incursiones con aire proselitista en la provincia de Buenos Aires, donde está sondeando cómo lo recibe el electorado bonaerense para decidir si se presenta o no como candidato presidencial en 2023, y organiza un nuevo almuerzo de líderes del PRO que se realizaría el 12 de agosto.

